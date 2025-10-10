Украина получила от Британии сотни ракет — эфир Вечір.LIVE

Украина уже получила от Великобритании обещанные ракеты. Сотни ракет украинская армия получила от Британии на пять месяцев раньше, чем планировалось.
Об этом и не только будут говорить в эфире Вечір.LIVE в пятницу, 10 октября.
Гости эфира Вечір.LIVE
Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:
- вице-премьер-министр Украины (2016-2019 гг.), эксперт по экономической и социальной политике Павел Розенко;
- президент Развивающего агентства исследований и аналитики "Рада", политический эксперт Дмитрий Васильев;
- народный депутат от фракции "Слуга народа", член Комитета по вопросам экономического развития Галина Янченко;
- народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Олег Дунда;
- народный депутат от фракции "Батькивщина", член Комитета по вопросам правовой политики, первый заместитель главы Украинской делегации в ПАСЕ Сергей Соболев;
- доктор философских наук, профессор Сергей Ягодзинский.
О чем будут говорить в эфире Вечір.LIVE
Во время эфира гости будут обсуждать такие темы:
- Сотни ракет противовоздушной обороны были доставлены в Украину на пять месяцев раньше запланированного срока;
- Министр по вопросам оборонной готовности и промышленности Великобритании Люк Поллард возглавил торговую делегацию, которая на этой неделе посетила Киев с целью увеличения военной поддержки Украины.
Напомним, что недавно сестра короля Великобритании Чарльза III Принцесса Анна посетила Украину.
Также мы информировали, что Зеленский утвердил ратификацию 100-летнего соглашения с Великобританией.