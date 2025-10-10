Видео
Украина получила от Британии сотни ракет — эфир Вечір.LIVE
Украина получила от Британии сотни ракет — эфир Вечір.LIVE

Украина получила от Британии сотни ракет — эфир Вечір.LIVE

10 октября 2025 г. 17:55

17:55 Украина получила от Британии сотни ракет — эфир Вечір.LIVE

13:21 Последствия массированного обстрела энергетики — эфир День.LIVE

08:00 Киев без света и водоснабжения из-за взрывов — эфир Ранок.LIVE

9 октября 2025
17:57 В ЕС призвали сбивать самолеты и дроны России — эфир Вечір.LIVE

13:07 Израиль и ХАМАС идут к соглашению — эфир День.LIVE

08:00 Европа разместит дроны на границе с РФ — эфир Ранок.LIVE

8 октября 2025
19:00 Как Киев готовится к блэкаутам зимой — эфир Київський час

17:56 Зеленский согласовал новые операции против РФ — эфир Вечір.LIVE

13:00 Нидерланды передадут дроны для ВСУ — эфир День.LIVE

08:00 Трамп разочаровался в Путине и перемирии — эфир Ранок.LIVE

Украина уже получила от Великобритании обещанные ракеты. Сотни ракет украинская армия получила от Британии на пять месяцев раньше, чем планировалось.

Об этом и не только будут говорить в эфире Вечір.LIVE в пятницу, 10 октября.

Гости эфира Вечір.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

  • вице-премьер-министр Украины (2016-2019 гг.), эксперт по экономической и социальной политике Павел Розенко;
  • президент Развивающего агентства исследований и аналитики "Рада", политический эксперт Дмитрий Васильев;
  • народный депутат от фракции "Слуга народа", член Комитета по вопросам экономического развития Галина Янченко;
  • народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Олег Дунда;
  • народный депутат от фракции "Батькивщина", член Комитета по вопросам правовой политики, первый заместитель главы Украинской делегации в ПАСЕ Сергей Соболев;
  • доктор философских наук, профессор Сергей Ягодзинский.

О чем будут говорить в эфире Вечір.LIVE

Во время эфира гости будут обсуждать такие темы:

  • Сотни ракет противовоздушной обороны были доставлены в Украину на пять месяцев раньше запланированного срока;
  • Министр по вопросам оборонной готовности и промышленности Великобритании Люк Поллард возглавил торговую делегацию, которая на этой неделе посетила Киев с целью увеличения военной поддержки Украины.

Напомним, что недавно сестра короля Великобритании Чарльза III Принцесса Анна посетила Украину.

Также мы информировали, что Зеленский утвердил ратификацию 100-летнего соглашения с Великобританией.

17:55 Украина получила от Британии сотни ракет — эфир Вечір.LIVE

13:21 Последствия массированного обстрела энергетики — эфир День.LIVE

08:00 Киев без света и водоснабжения из-за взрывов — эфир Ранок.LIVE

17:57 В ЕС призвали сбивать самолеты и дроны России — эфир Вечір.LIVE

13:07 Израиль и ХАМАС идут к соглашению — эфир День.LIVE

