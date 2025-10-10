Україна отримала від Британії сотні ракет — ефір Вечір.LIVE

Україна вже отримала від Великої Британії обіцяні ракети. Сотні ракет українська армія отримала від Британії на п'ять місяців раніше, аніж планувалося.
Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE у п'ятницю, 10 жовтня.
Гості ефіру Вечір.LIVE
Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:
- віцепрем'єр-міністр України (2016-2019 рр.), експерт з економічної й соціальної політики Павло Розенко;
- президент Розвиткової агенції досліджень та аналітики "Рада", політичний експерт Дмитро Васильєв;
- народна депутатка від фракції "Слуга Народу", членкиня Комітету з питань економічного розвитку Галина Янченко;
- народний депутат України від фракції "Слуга Народу" Олег Дунда;
- народний депутат від фракції "Батьківщина", член Комітету з питань правової політики, перший заступник голови Української делегації в ПАРЄ Сергій Соболєв;
- доктор філософських наук, професор Сергій Ягодзінський.
Про що говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE
Під час ефіру гості обговорюватимуть такі теми:
- Сотні ракет протиповітряної оборони були доставлені в Україну на п'ять місяців раніше запланованого терміну;
- Міністр з питань оборонної готовності та промисловості Великої Британії Люк Поллард очолив торгівельну делегацію, яка цього тижня відвідала Київ з метою збільшення військової підтримки України.
Нагадаємо, що нещодавно сестра короля Великої Британії Чарльза ІІІ Принцеса Анна відвідала Україну.
Також ми інформували, що Зеленський затвердив ратифікацію 100-річної угоди з Великою Британією.