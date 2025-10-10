Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Відео arrow Україна отримала від Британії сотні ракет — ефір Вечір.LIVE arrow
Україна отримала від Британії сотні ракет — ефір Вечір.LIVE

Україна отримала від Британії сотні ракет — ефір Вечір.LIVE

10 жовтня 2025 р. 17:55

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

17:55 Україна отримала від Британії сотні ракет — ефір Вечір.LIVE

Text

13:21 Наслідки масованого обстрілу енергетики України — ефір День.LIVE

Text

08:00 Київ без світла та водопостачання через вибухи — ефір Ранок.LIVE

9 жовтня 2025
Text

17:57 У ЄС закликали збивати літаки й дрони Росії — ефір Вечір.LIVE

Text

13:07 Ізраїль та ХАМАС ідуть до угоди — ефір День.LIVE

Text

08:00 Європа планує розташувати дрони на кордоні з РФ — ефір Ранок.LIVE

8 жовтня 2025
Text

19:00 Як Київ готується до блекаутів взимку — ефір Київський час

Text

17:56 Зеленський погодив нові операції проти РФ — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Нідерланди передадуть дрони для ЗСУ — ефір День.LIVE

Text

08:00 Трамп розчарувався в Путіні та перемир'ї — ефір Ранок.LIVE

Text

17:55 Україна отримала від Британії сотні ракет — ефір Вечір.LIVE

Text

13:21 Наслідки масованого обстрілу енергетики України — ефір День.LIVE

Text

08:00 Київ без світла та водопостачання через вибухи — ефір Ранок.LIVE

9 жовтня 2025
Text

17:57 У ЄС закликали збивати літаки й дрони Росії — ефір Вечір.LIVE

Text

13:07 Ізраїль та ХАМАС ідуть до угоди — ефір День.LIVE

Україна вже отримала від Великої Британії обіцяні ракети. Сотні ракет українська армія отримала від Британії на п'ять місяців раніше, аніж планувалося.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE у п'ятницю, 10 жовтня.

Гості ефіру Вечір.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

  • віцепрем'єр-міністр України (2016-2019 рр.), експерт з економічної й соціальної політики Павло Розенко;
  • президент Розвиткової агенції досліджень та аналітики "Рада", політичний експерт Дмитро Васильєв;
  • народна депутатка від фракції "Слуга Народу", членкиня Комітету з питань економічного розвитку Галина Янченко;
  • народний депутат України від фракції "Слуга Народу" Олег Дунда;
  • народний депутат від фракції "Батьківщина", член Комітету з питань правової політики, перший заступник голови Української делегації в ПАРЄ Сергій Соболєв;
  • доктор філософських наук, професор Сергій Ягодзінський.

Про що говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE

Під час ефіру гості обговорюватимуть такі теми:

  • Сотні ракет протиповітряної оборони були доставлені в Україну на п'ять місяців раніше запланованого терміну;
  • Міністр з питань оборонної готовності та промисловості Великої Британії Люк Поллард очолив торгівельну делегацію, яка цього тижня відвідала Київ з метою збільшення військової підтримки України.

Нагадаємо, що нещодавно сестра короля Великої Британії Чарльза ІІІ Принцеса Анна відвідала Україну.

Також ми інформували, що Зеленський затвердив ратифікацію 100-річної угоди з Великою Британією.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

18:18 Зеленський обговорив з лідером Фінляндії ситуацію в енергосистемі

18:15 Які товари військові можуть купити зі знижками у жовтні — список

18:11 У МЗС зробили заяву після атаки РФ на енергетику України

18:05 Шуміти дорого — як українців карають за порушення тиші

18:00 Забарний додав у вартості 13 млн — скільки коштує гравець ПСЖ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

17:55 Україна отримала від Британії сотні ракет — ефір Вечір.LIVE

17:54 РФ гірша за ХАМАС — у МЗС відреагували на нічний удар окупантів

17:40 Осіння Одеса — чарівне місто через об'єктив фотоапарата

17:37 У МЗС відповіли на позицію Орбана щодо України — хочуть пояснень

17:36 Орбан звинуватив українську розвідку у шпигунстві за Угорщиною

18:18 Зеленський обговорив з лідером Фінляндії ситуацію в енергосистемі

18:15 Які товари військові можуть купити зі знижками у жовтні — список

18:11 У МЗС зробили заяву після атаки РФ на енергетику України

18:05 Шуміти дорого — як українців карають за порушення тиші

18:00 Забарний додав у вартості 13 млн — скільки коштує гравець ПСЖ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:54 РФ гірша за ХАМАС — у МЗС відреагували на нічний удар окупантів

17:40 Осіння Одеса — чарівне місто через об'єктив фотоапарата

17:37 У МЗС відповіли на позицію Орбана щодо України — хочуть пояснень

17:36 Орбан звинуватив українську розвідку у шпигунстві за Угорщиною

17:36 Удари РФ по енергетиці — Україна звернулась до партнерів

18:51 Ситуація на одеських ринках у жовтні — що подорожчало на Привозі

8 жовтня

22:33 Компенсації після потопу в Одесі — як отримати виплати

7 жовтня

18:32 Одеса під водою — чи можна було уникнути затоплення міста

6 жовтня

21:27 Одеса майбутнього — як врятувати архітектурну цінність міста

5 жовтня

06:33 Зарплата вчителів — якою вона має бути на думку одеситів

4 жовтня

06:33 Другий шанс на життя — як одеські волонтери рятують тварин

2 жовтня

19:47 Ціни на одеських ринках у жовтні — що стало дорожчим

1 жовтня

19:47 День захисника — які виклики стоять перед українською армією

06:33 День захисників України — що одесити бажають героям

29 вересня

22:33 Метро в Одесі — наскільки це реально сьогодні

Text

17:55 Україна отримала від Британії сотні ракет — ефір Вечір.LIVE

Text

13:21 Наслідки масованого обстрілу енергетики України — ефір День.LIVE

Text

08:00 Київ без світла та водопостачання через вибухи — ефір Ранок.LIVE

9 жовтня
Text

17:57 У ЄС закликали збивати літаки й дрони Росії — ефір Вечір.LIVE

Text

13:07 Ізраїль та ХАМАС ідуть до угоди — ефір День.LIVE

Відео по темі

Всі відео
Наслідки масованого обстрілу енергетики України — ефір День.LIVE

Наслідки масованого обстрілу енергетики України — ефір День.LIVE

10 жовтня 2025 р. 13:21
Київ без світла та водопостачання через вибухи — ефір Ранок.LIVE

Київ без світла та водопостачання через вибухи — ефір Ранок.LIVE

10 жовтня 2025 р. 08:00
У ЄС закликали збивати літаки й дрони Росії — ефір Вечір.LIVE

У ЄС закликали збивати літаки й дрони Росії — ефір Вечір.LIVE

09 жовтня 2025 р. 17:57
Ізраїль та ХАМАС ідуть до угоди — ефір День.LIVE

Ізраїль та ХАМАС ідуть до угоди — ефір День.LIVE

09 жовтня 2025 р. 13:07
Європа планує розташувати дрони на кордоні з РФ — ефір Ранок.LIVE

Європа планує розташувати дрони на кордоні з РФ — ефір Ранок.LIVE

09 жовтня 2025 р. 08:00
Як Київ готується до блекаутів взимку — ефір Київський час

Як Київ готується до блекаутів взимку — ефір Київський час

08 жовтня 2025 р. 19:00
Зеленський погодив нові операції проти РФ — ефір Вечір.LIVE

Зеленський погодив нові операції проти РФ — ефір Вечір.LIVE

08 жовтня 2025 р. 17:56
Нідерланди передадуть дрони для ЗСУ — ефір День.LIVE

Нідерланди передадуть дрони для ЗСУ — ефір День.LIVE

08 жовтня 2025 р. 13:00

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації