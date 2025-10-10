Энергетика после атак РФ и изменения — интервью с Гетманцевым

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев обсудит ряд важных и актуальных для украинцев вопросов. В частности, речь пойдет об энергетической системе Украины после массированных ударов РФ.

О чем будет говорить в эфире Гетманцев

Политик в эфире подробно будет раскрывать такие темы:

самым ужасным событием этой ночи стала гибель мальчика в Запорожье;

мы должны хотеть безопасности и мирной жизни у себя дома, а не блекаутов у врага;

Верховная Рада приняла законопроект о национальном учреждении развития;

национальное учреждение развития будет предоставлять кредиты не напрямую, а через коммерческие банки;

с точки зрения отношения государства более запущенной профессии, чем учителя, не найти;

из 10 миллионов пенсионеров в нашей стране более 7 млн — за чертой бедности;

пенсия должна составлять 40% от зарплаты, как в ЕС — сейчас в Украине менее 30%;

нам удалось удержать гривну — это не меньшая победа, чем освобождение Харьковской области.

