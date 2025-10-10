Энергетика после атак РФ и изменения — интервью с Гетманцевым

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев обсудит ряд важных и актуальных для украинцев вопросов. В частности, речь пойдет об энергетической системе Украины после массированных ударов РФ.
Посмотреть эфир можно на канале Новини.LIVE в YouTube.
О чем будет говорить в эфире Гетманцев
Политик в эфире подробно будет раскрывать такие темы:
- самым ужасным событием этой ночи стала гибель мальчика в Запорожье;
- мы должны хотеть безопасности и мирной жизни у себя дома, а не блекаутов у врага;
- Верховная Рада приняла законопроект о национальном учреждении развития;
- национальное учреждение развития будет предоставлять кредиты не напрямую, а через коммерческие банки;
- с точки зрения отношения государства более запущенной профессии, чем учителя, не найти;
- из 10 миллионов пенсионеров в нашей стране более 7 млн — за чертой бедности;
- пенсия должна составлять 40% от зарплаты, как в ЕС — сейчас в Украине менее 30%;
- нам удалось удержать гривну — это не меньшая победа, чем освобождение Харьковской области.
Напомним, что недавно Гетманцев рассказал, какими будут прожиточный минимум и пенсия в Украине в 2026 году.
Также Гетманцев озвучил решение о том, как обеспечить жильем украинских учителей.