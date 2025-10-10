Видео
Видео

Энергетика после атак РФ и изменения — интервью с Гетманцевым
Энергетика после атак РФ и изменения — интервью с Гетманцевым

Энергетика после атак РФ и изменения — интервью с Гетманцевым

10 октября 2025 г. 21:00

21:00 Энергетика после атак РФ и изменения — интервью с Гетманцевым

17:55 Украина получила от Британии сотни ракет — эфир Вечір.LIVE

13:21 Последствия массированного обстрела энергетики — эфир День.LIVE

08:00 Киев без света и водоснабжения из-за взрывов — эфир Ранок.LIVE

9 октября 2025
17:57 В ЕС призвали сбивать самолеты и дроны России — эфир Вечір.LIVE

13:07 Израиль и ХАМАС идут к соглашению — эфир День.LIVE

08:00 Европа разместит дроны на границе с РФ — эфир Ранок.LIVE

8 октября 2025
19:00 Как Киев готовится к блэкаутам зимой — эфир Київський час

17:56 Зеленский согласовал новые операции против РФ — эфир Вечір.LIVE

13:00 Нидерланды передадут дроны для ВСУ — эфир День.LIVE

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев обсудит ряд важных и актуальных для украинцев вопросов. В частности, речь пойдет об энергетической системе Украины после массированных ударов РФ.

Посмотреть эфир можно на канале Новини.LIVE в YouTube.

О чем будет говорить в эфире Гетманцев

Политик в эфире подробно будет раскрывать такие темы:

  • самым ужасным событием этой ночи стала гибель мальчика в Запорожье;
  • мы должны хотеть безопасности и мирной жизни у себя дома, а не блекаутов у врага;
  • Верховная Рада приняла законопроект о национальном учреждении развития;
  • национальное учреждение развития будет предоставлять кредиты не напрямую, а через коммерческие банки;
  • с точки зрения отношения государства более запущенной профессии, чем учителя, не найти;
  • из 10 миллионов пенсионеров в нашей стране более 7 млн — за чертой бедности;
  • пенсия должна составлять 40% от зарплаты, как в ЕС — сейчас в Украине менее 30%;
  • нам удалось удержать гривну — это не меньшая победа, чем освобождение Харьковской области.

Напомним, что недавно Гетманцев рассказал, какими будут прожиточный минимум и пенсия в Украине в 2026 году.

Также Гетманцев озвучил решение о том, как обеспечить жильем украинских учителей.

21:24 МИД фиксирует наблюдение китайскими спутниками объектов Украины

21:21 Зеленский обсудил со Стармером удар РФ по энергетике

21:11 Зеленский подытожил последствия удара РФ по энергетике

21:11 Ребров сильно удивил стартовым составом на Исландию

21:05 Зеленский ответил на вопрос о возможном блэкауте в Москве

20:14 Бешеные цены — в Киеве после атаки вырос спрос на такси

18:52 Военная администрация в Одессе — что об этом думают горожане

9 октября

18:51 Ситуация на одесских рынках в октябре — что подорожало на Привозе

8 октября

22:33 Компенсации после потопа в Одессе — как получить выплаты

7 октября

18:32 Одесса под водой — можно ли было избежать затопления города

6 октября

21:27 Одесса будущего — как спасти архитектурную ценность города

5 октября

06:33 Зарплата учителей — какой она должна быть по мнению одесситов

4 октября

06:33 Второй шанс на жизнь — как одесские волонтеры спасают животных

2 октября

19:47 Цены на одесских рынках в октябре — что стало дороже

1 октября

19:47 День защитника — какие вызовы стоят перед украинской армией

06:33 День защитников Украины — что одесситы желают героям

Украина получила от Британии сотни ракет — эфир Вечір.LIVE

Украина получила от Британии сотни ракет — эфир Вечір.LIVE

10 октября 2025 г. 17:55
Последствия массированного обстрела энергетики — эфир День.LIVE

Последствия массированного обстрела энергетики — эфир День.LIVE

10 октября 2025 г. 13:21
Киев без света и водоснабжения из-за взрывов — эфир Ранок.LIVE

Киев без света и водоснабжения из-за взрывов — эфир Ранок.LIVE

10 октября 2025 г. 8:00
В ЕС призвали сбивать самолеты и дроны России — эфир Вечір.LIVE

В ЕС призвали сбивать самолеты и дроны России — эфир Вечір.LIVE

9 октября 2025 г. 17:57
Израиль и ХАМАС идут к соглашению — эфир День.LIVE

Израиль и ХАМАС идут к соглашению — эфир День.LIVE

9 октября 2025 г. 13:07
Европа разместит дроны на границе с РФ — эфир Ранок.LIVE

Европа разместит дроны на границе с РФ — эфир Ранок.LIVE

9 октября 2025 г. 8:00
Как Киев готовится к блэкаутам зимой — эфир Київський час

Как Киев готовится к блэкаутам зимой — эфир Київський час

8 октября 2025 г. 19:00
Зеленский согласовал новые операции против РФ — эфир Вечір.LIVE

Зеленский согласовал новые операции против РФ — эфир Вечір.LIVE

8 октября 2025 г. 17:56

