Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Відео arrow Енергетика після атак РФ та зарплати — інтерв'ю з Гетманцевим arrow
Енергетика після атак РФ та зарплати — інтерв'ю з Гетманцевим

Енергетика після атак РФ та зарплати — інтерв'ю з Гетманцевим

10 жовтня 2025 р. 21:00

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

21:00 Енергетика після атак РФ та зарплати — інтерв'ю з Гетманцевим

Text

17:55 Україна отримала від Британії сотні ракет — ефір Вечір.LIVE

Text

13:21 Наслідки масованого обстрілу енергетики України — ефір День.LIVE

Text

08:00 Київ без світла та водопостачання через вибухи — ефір Ранок.LIVE

9 жовтня 2025
Text

17:57 У ЄС закликали збивати літаки й дрони Росії — ефір Вечір.LIVE

Text

13:07 Ізраїль та ХАМАС ідуть до угоди — ефір День.LIVE

Text

08:00 Європа планує розташувати дрони на кордоні з РФ — ефір Ранок.LIVE

8 жовтня 2025
Text

19:00 Як Київ готується до блекаутів взимку — ефір Київський час

Text

17:56 Зеленський погодив нові операції проти РФ — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Нідерланди передадуть дрони для ЗСУ — ефір День.LIVE

Text

21:00 Енергетика після атак РФ та зарплати — інтерв'ю з Гетманцевим

Text

17:55 Україна отримала від Британії сотні ракет — ефір Вечір.LIVE

Text

13:21 Наслідки масованого обстрілу енергетики України — ефір День.LIVE

Text

08:00 Київ без світла та водопостачання через вибухи — ефір Ранок.LIVE

9 жовтня 2025
Text

17:57 У ЄС закликали збивати літаки й дрони Росії — ефір Вечір.LIVE

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев обговорить низку важливих та актуальних для українців питань. Зокрема, йтиметься про енергетичну систему України після масованих ударів РФ.

Переглянути ефір можна на каналі Новини.LIVE у YouTube.

Про що говоритиме в ефірі Гетманцев

Гетманцев в ефірі детально розкриватиме такі теми:

  • Гетманцев: найжахливішою подією цієї ночі стала загибель хлопчика в Запоріжжі;
  • Ми повинні хотіти безпеки й мирного життя у себе вдома, а не блекаутів у ворога, — Гетманцев;
  • Верховна Рада ухвалила законопроєкт про національну установу розвитку;
  • Гетманцев: національна установа розвитку буде надавати кредити не напряму, а через комерційні банки;
  • Гетманцев: з погляду ставлення держави більш занедбаної професії, ніж вчителі, годі й шукати;
  • Із 10 мільйонів пенсіонерів у нашій країні понад 7 млн — поза межею бідності, — Гетманцев;
  • Гетманцев: пенсія має становити 40% від зарплати, як у ЄС — зараз в Україні менш як 30%;
  • Гетманцев: те, що нам вдалося втримати гривню — не менша перемога, ніж звільнення Харківської області.

Нагадаємо, що нещодавно Гетманцев розповів, якими будуть прожитковий мінімум та пенсія в Україні у 2026 році.

Також Гетманцев озвучив рішення щодо того, як забезпечити житлом українських вчителів.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

21:24 МЗС фіксує спостереження китайськими супутниками об’єктів України

21:21 Зеленський обговорив зі Стармером удар РФ по енергетиці

21:11 Зеленський підсумував наслідки удару РФ по енергетиці

21:11 Ребров сильно здивував стартовим складом на Ісландію

21:05 Зеленський відповів на питання про можливий блекаут у Москві

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

21:00 Енергетика після атак РФ та зарплати — інтерв'ю з Гетманцевим

20:36 Зеленський назвав масштаби російських атак по енергетиці

20:32 Графіки відключень в Одесі на завтра — коли буде світло

20:30 Скандальний гравець вперше відзначився голом за збірну України

20:23 Зеленський назвав втрати росіян поблизу Добропілля

21:24 МЗС фіксує спостереження китайськими супутниками об’єктів України

21:21 Зеленський обговорив зі Стармером удар РФ по енергетиці

21:11 Зеленський підсумував наслідки удару РФ по енергетиці

21:11 Ребров сильно здивував стартовим складом на Ісландію

21:05 Зеленський відповів на питання про можливий блекаут у Москві

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:36 Зеленський назвав масштаби російських атак по енергетиці

20:32 Графіки відключень в Одесі на завтра — коли буде світло

20:30 Скандальний гравець вперше відзначився голом за збірну України

20:23 Зеленський назвав втрати росіян поблизу Добропілля

20:14 Шалені ціни — у Києві після атаки зріс попит на таксі

18:52 Військова адміністрація в Одесі — що про це думають містяни

9 жовтня

18:51 Ситуація на одеських ринках у жовтні — що подорожчало на Привозі

8 жовтня

22:33 Компенсації після потопу в Одесі — як отримати виплати

7 жовтня

18:32 Одеса під водою — чи можна було уникнути затоплення міста

6 жовтня

21:27 Одеса майбутнього — як врятувати архітектурну цінність міста

5 жовтня

06:33 Зарплата вчителів — якою вона має бути на думку одеситів

4 жовтня

06:33 Другий шанс на життя — як одеські волонтери рятують тварин

2 жовтня

19:47 Ціни на одеських ринках у жовтні — що стало дорожчим

1 жовтня

19:47 День захисника — які виклики стоять перед українською армією

06:33 День захисників України — що одесити бажають героям

Text

21:00 Енергетика після атак РФ та зарплати — інтерв'ю з Гетманцевим

Text

17:55 Україна отримала від Британії сотні ракет — ефір Вечір.LIVE

Text

13:21 Наслідки масованого обстрілу енергетики України — ефір День.LIVE

Text

08:00 Київ без світла та водопостачання через вибухи — ефір Ранок.LIVE

9 жовтня
Text

17:57 У ЄС закликали збивати літаки й дрони Росії — ефір Вечір.LIVE

Відео по темі

Всі відео
Україна отримала від Британії сотні ракет — ефір Вечір.LIVE

Україна отримала від Британії сотні ракет — ефір Вечір.LIVE

10 жовтня 2025 р. 17:55
Наслідки масованого обстрілу енергетики України — ефір День.LIVE

Наслідки масованого обстрілу енергетики України — ефір День.LIVE

10 жовтня 2025 р. 13:21
Київ без світла та водопостачання через вибухи — ефір Ранок.LIVE

Київ без світла та водопостачання через вибухи — ефір Ранок.LIVE

10 жовтня 2025 р. 08:00
У ЄС закликали збивати літаки й дрони Росії — ефір Вечір.LIVE

У ЄС закликали збивати літаки й дрони Росії — ефір Вечір.LIVE

09 жовтня 2025 р. 17:57
Ізраїль та ХАМАС ідуть до угоди — ефір День.LIVE

Ізраїль та ХАМАС ідуть до угоди — ефір День.LIVE

09 жовтня 2025 р. 13:07
Європа планує розташувати дрони на кордоні з РФ — ефір Ранок.LIVE

Європа планує розташувати дрони на кордоні з РФ — ефір Ранок.LIVE

09 жовтня 2025 р. 08:00
Як Київ готується до блекаутів взимку — ефір Київський час

Як Київ готується до блекаутів взимку — ефір Київський час

08 жовтня 2025 р. 19:00
Зеленський погодив нові операції проти РФ — ефір Вечір.LIVE

Зеленський погодив нові операції проти РФ — ефір Вечір.LIVE

08 жовтня 2025 р. 17:56

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації