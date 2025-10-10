Енергетика після атак РФ та зарплати — інтерв'ю з Гетманцевим

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев обговорить низку важливих та актуальних для українців питань. Зокрема, йтиметься про енергетичну систему України після масованих ударів РФ.

Про що говоритиме в ефірі Гетманцев

Гетманцев в ефірі детально розкриватиме такі теми:

Гетманцев: найжахливішою подією цієї ночі стала загибель хлопчика в Запоріжжі;

Ми повинні хотіти безпеки й мирного життя у себе вдома, а не блекаутів у ворога, — Гетманцев;

Верховна Рада ухвалила законопроєкт про національну установу розвитку;

Гетманцев: національна установа розвитку буде надавати кредити не напряму, а через комерційні банки;

Гетманцев: з погляду ставлення держави більш занедбаної професії, ніж вчителі, годі й шукати;

Із 10 мільйонів пенсіонерів у нашій країні понад 7 млн — поза межею бідності, — Гетманцев;

Гетманцев: пенсія має становити 40% від зарплати, як у ЄС — зараз в Україні менш як 30%;

Гетманцев: те, що нам вдалося втримати гривню — не менша перемога, ніж звільнення Харківської області.

