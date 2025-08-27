Відео
Новини з фронту та виїзд чоловіків за кордон — ефір Ранок.LIVE

Новини з фронту та виїзд чоловіків за кордон — ефір Ранок.LIVE

27 серпня 2025 р. 08:00

Новини з фронту та виїзд чоловіків за кордон — ефір Ранок.LIVE

Китай зробив неочікувану пропозицію Зеленському — ефір Вечір.LIVE

Орбан погрожує, а Польща скорочує допомогу — ефір День.LIVE

Новий дедлайн від Трампа та гарантії безпеки — ефір Ранок.LIVE

Німеччина гарантує допомогу Україні — ефір День.LIVE

Шокуюча заява Трампа та відповідь Лаврову — ефір День.LIVE

Гучна заява Трампа та важлива угода з Канадою — ефір Ранок.LIVE

Незалежність України та Євросоюз — Гетманцев в ефірі Новини.LIVE

День Незалежності 2025 — спецефір Новини.LIVE

Урочистості з нагоди Дня Незалежності України — онлайн-трансляція

08:00 Новини з фронту та виїзд чоловіків за кордон — ефір Ранок.LIVE

17:52 Китай зробив неочікувану пропозицію Зеленському — ефір Вечір.LIVE

13:15 Орбан погрожує, а Польща скорочує допомогу — ефір День.LIVE

08:02 Новий дедлайн від Трампа та гарантії безпеки — ефір Ранок.LIVE

17:55 Німеччина гарантує допомогу Україні — ефір День.LIVE

У прикордонних районах Сумської та Харківської областей станом на 26 серпня спостерігаються позитивні зміни. Тим часом уряд дозволив виїзд чоловікам віком від 18 до 22 років, а у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, що може розширити ці можливості до 25 років. А Бельгія обіцяє передати Україні кілька винищувачів F-16 вже у вересні.

Про це і не тільки почуєте в ефірі Ранок.LIVE, який розпочнеться о 08:00

Ефір Ранок.LIVE 27 серпня

Запрошені гості:

  • 08:10 — Олександр Савченко, економіст, фінансист;
  • 08:30 — Андрій Миселюк, політолог, директор Інституту соціально-політичного проєктування "Діалог";
  • 08:45 — Денис Швидкий, начальник відділення рекрутингу 28 ОМБР;
  • 09:10 — Олександр Юрченко, член комітету з питань енергетики та ЖКП, депутатська група "Відновлення України";
  • 09:30 — Олександр Федієнко, народний депутат "Слуга Народу", Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки;
  • 09:45 — Олег Лісний, політолог, віцепрезидент АЦ "Політика";
  • 10:00 — Ярослав Божко, політичний консультант, голова Центру політичних студій "Доктрина";
  • 10:30 — Ярослав Жаліло, доктор економічних наук, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень;
  • 10:45 — Марія Гелетій, кандидат політичних наук, експерт з міжнародних відносин;
  • 11:30 — Володимир Фесенко, політолог;

Нагадаємо, Дональд Трамп зробив заяву щодо санкцій проти Росії.

А Володимир Зеленський заявив про множинне громадянство для українців, яке запровадять незабаром. 

09:25 Одеський припортовий виставили на торги — яка вартість

09:18 Проїзд у транспорті та комуналка в Києві — що буде з 1 вересня

09:15 Павлоград прийняв рекордний потік переселенців і тварин — фото

08:58 Росіяни атакували понад 170 разів і зазнали втрат — Генштаб ЗСУ

08:45 Безплатний проїзд з Карткою киянина — хто має право

08:29 Удари по Харкову — скільки людей залишились без житла

08:20 Соціальні гарантії для поліцейських — що буде доступно в вересні

08:08 Туристки сфотографувались у "ковші смерті" на ЧАЕС — які наслідки

08:00 Виплати ВПО продовжили — як довго їм нараховуватимуть гроші

08:00 Новини з фронту та виїзд чоловіків за кордон — ефір Ранок.LIVE

09:25 Одеський припортовий виставили на торги — яка вартість

09:18 Проїзд у транспорті та комуналка в Києві — що буде з 1 вересня

09:15 Павлоград прийняв рекордний потік переселенців і тварин — фото

08:58 Росіяни атакували понад 170 разів і зазнали втрат — Генштаб ЗСУ

08:45 Безплатний проїзд з Карткою киянина — хто має право

08:29 Удари по Харкову — скільки людей залишились без житла

08:20 Соціальні гарантії для поліцейських — що буде доступно в вересні

08:08 Туристки сфотографувались у "ковші смерті" на ЧАЕС — які наслідки

08:00 Виплати ВПО продовжили — як довго їм нараховуватимуть гроші

07:48 Садовий обговорив із прем’єркою Свириденко зміни в податках

06:33 Відпочинок у Кароліно-Бугазі на Одещині – яка вартість у вересні

06:33 Виїзд для 24-літніх українців — що думають про це одесити

22:33 Українська економіка під час війни — борги, інфляція та дефолт

18:43 День Незалежності з поля бою — боротьба за країну йде щодня

16:38 Як одесити відзначають День Незалежності України — які традиції

10:13 Привітання з Днем Незалежності від одеситів — які побажання

06:47 Свобода, культура та перемога — незалежність очима одеситів

05:12 Олег Філімонов — незалежність тримає Україну під час війни

06:33 День прапора — що одесити знають про державний символ України

21:33 Реформа ЖКГ — з чим зіткнуться українці та якими будуть тарифи

08:00 Новини з фронту та виїзд чоловіків за кордон — ефір Ранок.LIVE

17:52 Китай зробив неочікувану пропозицію Зеленському — ефір Вечір.LIVE

13:15 Орбан погрожує, а Польща скорочує допомогу — ефір День.LIVE

08:02 Новий дедлайн від Трампа та гарантії безпеки — ефір Ранок.LIVE

17:55 Німеччина гарантує допомогу Україні — ефір День.LIVE

