Новини з фронту та виїзд чоловіків за кордон — ефір Ранок.LIVE

У прикордонних районах Сумської та Харківської областей станом на 26 серпня спостерігаються позитивні зміни. Тим часом уряд дозволив виїзд чоловікам віком від 18 до 22 років, а у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, що може розширити ці можливості до 25 років. А Бельгія обіцяє передати Україні кілька винищувачів F-16 вже у вересні.

Про це і не тільки почуєте в ефірі Ранок.LIVE, який розпочнеться о 08:00

Ефір Ранок.LIVE 27 серпня

Запрошені гості:

08:10 — Олександр Савченко, економіст, фінансист;

08:30 — Андрій Миселюк, політолог, директор Інституту соціально-політичного проєктування "Діалог";

08:45 — Денис Швидкий, начальник відділення рекрутингу 28 ОМБР;

09:10 — Олександр Юрченко, член комітету з питань енергетики та ЖКП, депутатська група "Відновлення України";

09:30 — Олександр Федієнко, народний депутат "Слуга Народу", Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки;

09:45 — Олег Лісний, політолог, віцепрезидент АЦ "Політика";

10:00 — Ярослав Божко, політичний консультант, голова Центру політичних студій "Доктрина";

10:30 — Ярослав Жаліло, доктор економічних наук, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень;

10:45 — Марія Гелетій, кандидат політичних наук, експерт з міжнародних відносин;

11:30 — Володимир Фесенко, політолог;

Нагадаємо, Дональд Трамп зробив заяву щодо санкцій проти Росії.

А Володимир Зеленський заявив про множинне громадянство для українців, яке запровадять незабаром.