Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Відео arrow Израиль и ХАМАС идут к соглашению — эфир День.LIVE arrow
Израиль и ХАМАС идут к соглашению — эфир День.LIVE

Израиль и ХАМАС идут к соглашению — эфир День.LIVE

9 октября 2025 г. 13:07

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

13:07 Израиль и ХАМАС идут к соглашению — эфир День.LIVE

Text

08:00 Европа разместит дроны на границе с РФ — эфир Ранок.LIVE

8 октября 2025
Text

19:00 Как Киев готовится к блэкаутам зимой — эфир Київський час

Text

17:56 Зеленский согласовал новые операции против РФ — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Нидерланды передадут дроны для ВСУ — эфир День.LIVE

Text

08:00 Трамп разочаровался в Путине и перемирии — эфир Ранок.LIVE

7 октября 2025
Text

20:11 Война забрала любовь — Виктория Яковенко в проекте Жінки-фенікс

Text

18:02 Удар по флоту РФ, Европа готовит важное решение — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Фридрих Мерц назвал Россию врагом для Германии — эфир День.LIVE

Text

09:25 Выгорание на работе в военное время — как восстановить энергию

Text

13:07 Израиль и ХАМАС идут к соглашению — эфир День.LIVE

Text

08:00 Европа разместит дроны на границе с РФ — эфир Ранок.LIVE

8 октября 2025
Text

19:00 Как Киев готовится к блэкаутам зимой — эфир Київський час

Text

17:56 Зеленский согласовал новые операции против РФ — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Нидерланды передадут дроны для ВСУ — эфир День.LIVE

Мирное соглашение между Израилем и палестинским движением ХАМАС может быть подписано в четверг, 9 октября, в Египте. В Вашингтоне о согласовании соглашения по Сектору Газа узнали из круглого стола в Белом доме с участием президента США Дональда Трампа.

Об этом и не только поговорят эксперты в эфире День.LIVE.

Гости эфира

Гости сегодняшнего эфира:

  • Владимир Бугров — ректор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, профессор;
  • Юрий Губаревич — белорусский оппозиционный политик, глава движения "За свободу";
  • Татьяна Козаченко — адвокат, общественный деятель, руководитель департамента по вопросам люстрации Министерства юстиции в 2014-2016 годах;
  • Александр Левченко — дипломат, посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине в 2010-2017 годах;
  • Геннадий Рябцев — эксперт по вопросам энергетики;
  • Георгий Барамидзе — и.о. премьер-министра Грузии в 2007 году, экс-министр внутренних дел и экс-министр обороны Грузии;
  • Сергей Власенко — народный депутат, ВО "Батькивщина";
  • Дмитрий Соломчук — нардеп от фракции "Слуга народа".

Напомним, 9 октября Дональд Трамп заявил, что первая фаза соглашения между Израилем и ХАМАС подписана. Он назвал это "большим днем для всего арабского и мусульманского мира".

Кроме того, президент США анонсировал освобождение заложников ХАМАС в ближайшие дни. Это может произойти уже 13 октября.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

13:17 Старинные марки пытались вывезти из Одесчины — какое наказание

13:11 Рада разрешила бронировать работников, которые в розыске ТЦК

13:08 Поставки Tomahawk могут изменить ход войны — Зеленский

Text

13:07 Израиль и ХАМАС идут к соглашению — эфир День.LIVE

13:00 Деньги на дрова и уголь на зиму — условия и список документов

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:59 Коррупция и "вечные ректоры" — что нужно менять в образовании

12:41 Отключение воды в Одессе — какие адреса и где найти бювет

12:32 Эта функция iOS 26 помогает продлить время работы iPhone

12:20 БОВП после операции — что делать мобилизованному

12:10 Удар по замку Гарри Поттера — в Одессе будут судить командира РФ

13:17 Старинные марки пытались вывезти из Одесчины — какое наказание

13:11 Рада разрешила бронировать работников, которые в розыске ТЦК

13:08 Поставки Tomahawk могут изменить ход войны — Зеленский

13:00 Деньги на дрова и уголь на зиму — условия и список документов

12:59 Коррупция и "вечные ректоры" — что нужно менять в образовании

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:41 Отключение воды в Одессе — какие адреса и где найти бювет

12:32 Эта функция iOS 26 помогает продлить время работы iPhone

12:20 БОВП после операции — что делать мобилизованному

12:10 Удар по замку Гарри Поттера — в Одессе будут судить командира РФ

11:55 Евгения Кулеба сложила полномочия депутата Киевсовета

22:33 Компенсации после потопа в Одессе — как получить выплаты

7 октября

18:32 Одесса под водой — можно ли было избежать затопления города

6 октября

21:27 Одесса будущего — как спасти архитектурную ценность города

5 октября

06:33 Зарплата учителей — какой она должна быть по мнению одесситов

4 октября

06:33 Второй шанс на жизнь — как одесские волонтеры спасают животных

2 октября

19:47 Цены на одесских рынках в октябре — что стало дороже

1 октября

19:47 День защитника — какие вызовы стоят перед украинской армией

06:33 День защитников Украины — что одесситы желают героям

29 сентября

22:33 Метро в Одессе — насколько это реально сегодня

26 сентября

22:33 Недвижимость в Одессе — упадут ли цены на квартиры и какой спрос

Text

13:07 Израиль и ХАМАС идут к соглашению — эфир День.LIVE

Text

08:00 Европа разместит дроны на границе с РФ — эфир Ранок.LIVE

8 октября
Text

19:00 Как Киев готовится к блэкаутам зимой — эфир Київський час

Text

17:56 Зеленский согласовал новые операции против РФ — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Нидерланды передадут дроны для ВСУ — эфир День.LIVE

Видео по теме

Все видео
Европа разместит дроны на границе с РФ — эфир Ранок.LIVE

Европа разместит дроны на границе с РФ — эфир Ранок.LIVE

9 октября 2025 г. 8:00
Как Киев готовится к блэкаутам зимой — эфир Київський час

Как Киев готовится к блэкаутам зимой — эфир Київський час

8 октября 2025 г. 19:00
Зеленский согласовал новые операции против РФ — эфир Вечір.LIVE

Зеленский согласовал новые операции против РФ — эфир Вечір.LIVE

8 октября 2025 г. 17:56
Нидерланды передадут дроны для ВСУ — эфир День.LIVE

Нидерланды передадут дроны для ВСУ — эфир День.LIVE

8 октября 2025 г. 13:00
Трамп разочаровался в Путине и перемирии — эфир Ранок.LIVE

Трамп разочаровался в Путине и перемирии — эфир Ранок.LIVE

8 октября 2025 г. 8:00
Война забрала любовь — Виктория Яковенко в проекте Жінки-фенікс

Война забрала любовь — Виктория Яковенко в проекте Жінки-фенікс

7 октября 2025 г. 20:11
Удар по флоту РФ, Европа готовит важное решение — эфир Вечір.LIVE

Удар по флоту РФ, Европа готовит важное решение — эфир Вечір.LIVE

7 октября 2025 г. 18:02
Фридрих Мерц назвал Россию врагом для Германии — эфир День.LIVE

Фридрих Мерц назвал Россию врагом для Германии — эфир День.LIVE

7 октября 2025 г. 13:00

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации