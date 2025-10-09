Израиль и ХАМАС идут к соглашению — эфир День.LIVE

Мирное соглашение между Израилем и палестинским движением ХАМАС может быть подписано в четверг, 9 октября, в Египте. В Вашингтоне о согласовании соглашения по Сектору Газа узнали из круглого стола в Белом доме с участием президента США Дональда Трампа.

Об этом и не только поговорят эксперты в эфире День.LIVE.

Гости эфира

Владимир Бугров — ректор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, профессор;

Юрий Губаревич — белорусский оппозиционный политик, глава движения "За свободу";

Татьяна Козаченко — адвокат, общественный деятель, руководитель департамента по вопросам люстрации Министерства юстиции в 2014-2016 годах;

Александр Левченко — дипломат, посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине в 2010-2017 годах;

Геннадий Рябцев — эксперт по вопросам энергетики;

Георгий Барамидзе — и.о. премьер-министра Грузии в 2007 году, экс-министр внутренних дел и экс-министр обороны Грузии;

Сергей Власенко — народный депутат, ВО "Батькивщина";

Дмитрий Соломчук — нардеп от фракции "Слуга народа".

Напомним, 9 октября Дональд Трамп заявил, что первая фаза соглашения между Израилем и ХАМАС подписана. Он назвал это "большим днем для всего арабского и мусульманского мира".

Кроме того, президент США анонсировал освобождение заложников ХАМАС в ближайшие дни. Это может произойти уже 13 октября.