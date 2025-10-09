Ізраїль та ХАМАС ідуть до угоди — ефір День.LIVE

Мирна угода між Ізраїлем та палестинським рухом ХАМАС може бути підписана у четвер, 9 жовтня, в Єгипті. У Вашингтоні про погодження угоди щодо Сектору Газа дізналися з круглого столу в Білому домі за участю президента США Дональда Трампа.

Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі День.LIVE.

Гості ефіру

Гості сьогоднішнього ефіру:

Володимир Бугров — ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, професор;

Юрій Губаревич — білоруський опозиційний політик, голова руху "За свободу";

Тетяна Козаченко — адвокат, громадський діяч, керівник департаменту з питань люстрації Міністерства юстиції у 2014-2016 роках;

Олександр Левченко — дипломат, посол України в Хорватії та Боснії й Герцеговині у 2010-2017 роках;

Геннадій Рябцев — експерт з питань енергетики;

Георгій Барамідзе — в.о. прем'єра міністра Грузії у 2007 році, ексміністр внутрішніх справ та ексміністр оборони Грузії;

Сергій Власенко — народний депутат, ВО "Батьківщина";

Дмитро Соломчук — нардеп від фракції "Слуга народу".

Нагадаємо, 9 жовтня Дональд Трамп заявив, що перша фаза угоди між Ізраїлем та ХАМАС підписана. Він назвав це "великим днем для всього арабського та мусульманського світу".

Крім того, президент США анонсував звільнення заручників ХАМАС найближчими днями. Це може відбутися вже 13 жовтня.