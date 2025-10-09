В ЕС призвали сбивать самолеты и дроны России — эфир Вечір.LIVE

Европарламент принял резолюцию о сбивании российских объектов, которые нарушают воздушное пространство ЕС. Речь идет о самолетах и дронах.

Об этом и не только будут говорить в эфире Вечір.LIVE в четверг, 9 октября.

Гости эфира Вечір.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

Валентин Наливайченко — народный депутат Украины от "Батькивщины", Секретарь Комитета ВРУ по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз;

Анатолий Бурмич — народный депутат группы "Восстановление Украины", Комитет по вопросам антикоррупционной политики;

Виктория Гриб — Председатель подкомитета по вопросам энергетической безопасности по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг;

Михаил Цимбалюк — народный депутат "Батькивщина", Первый заместитель председателя комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов".

Напомним, что неизвестные дроны неоднократно терроризировали страны Европы. Из-за этого закрывали ряд аэропортов.

Также недавно три российских истребителя нарушили воздушное пространство Эстонии.