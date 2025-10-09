Відео
У ЄС закликали збивати літаки й дрони Росії — ефір Вечір.LIVE

У ЄС закликали збивати літаки й дрони Росії — ефір Вечір.LIVE

09 жовтня 2025 р. 17:57

17:57 У ЄС закликали збивати літаки й дрони Росії — ефір Вечір.LIVE

13:07 Ізраїль та ХАМАС ідуть до угоди — ефір День.LIVE

08:00 Європа планує розташувати дрони на кордоні з РФ — ефір Ранок.LIVE

8 жовтня 2025
19:00 Як Київ готується до блекаутів взимку — ефір Київський час

17:56 Зеленський погодив нові операції проти РФ — ефір Вечір.LIVE

13:00 Нідерланди передадуть дрони для ЗСУ — ефір День.LIVE

08:00 Трамп розчарувався в Путіні та перемир'ї — ефір Ранок.LIVE

7 жовтня 2025
20:11 Війна забрала кохання — Вікторія Яковенко у проєкті Жінки-фенікс

18:02 Удар по флоту РФ, Європа готує важливе рішення — ефір Вечір.LIVE

13:00 Фрідріх Мерц назвав Росію ворогом для Німеччини — ефір День.LIVE

17:57 У ЄС закликали збивати літаки й дрони Росії — ефір Вечір.LIVE

13:07 Ізраїль та ХАМАС ідуть до угоди — ефір День.LIVE

08:00 Європа планує розташувати дрони на кордоні з РФ — ефір Ранок.LIVE

8 жовтня 2025
19:00 Як Київ готується до блекаутів взимку — ефір Київський час

17:56 Зеленський погодив нові операції проти РФ — ефір Вечір.LIVE

Європарламент ухвалив резолюцію про збиття російських об’єктів, які порушують повітряний простір ЄС. Мова йде про літаки та дрони.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE у четвер, 9 жовтня.

Гості ефіру Вечір.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

  • Валентин Наливайченко — народний депутат України від "Батьківщини", Секретар Комітету ВРУ з питань інтеграції України до Європейського Союзу;
  • Анатолій Бурміч — народний депутат групи "Відновлення України", Комітет з питань антикорупційної політики;
  • Вікторія Гриб — Голова підкомітету з питань енергетичної безпеки з питань енергетики та житлово-комунальних послуг;
  • Михайло Цимбалюк — народний депутат "Батьківщина", Перший заступник голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів".

Нагадаємо, що невідомі дрони неодноразово тероризували країни Європи. Через це закривали низку аеропортів.

Також нещодавно три російські винищувачі порушили повітряний простір Естонії.

17:57 У ЄС закликали збивати літаки й дрони Росії — ефір Вечір.LIVE

17:57 У ЄС закликали збивати літаки й дрони Росії — ефір Вечір.LIVE

13:07 Ізраїль та ХАМАС ідуть до угоди — ефір День.LIVE

08:00 Європа планує розташувати дрони на кордоні з РФ — ефір Ранок.LIVE

8 жовтня
19:00 Як Київ готується до блекаутів взимку — ефір Київський час

17:56 Зеленський погодив нові операції проти РФ — ефір Вечір.LIVE

