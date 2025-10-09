У ЄС закликали збивати літаки й дрони Росії — ефір Вечір.LIVE

Європарламент ухвалив резолюцію про збиття російських об’єктів, які порушують повітряний простір ЄС. Мова йде про літаки та дрони.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE у четвер, 9 жовтня.

Гості ефіру Вечір.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

Валентин Наливайченко — народний депутат України від "Батьківщини", Секретар Комітету ВРУ з питань інтеграції України до Європейського Союзу;

Анатолій Бурміч — народний депутат групи "Відновлення України", Комітет з питань антикорупційної політики;

Вікторія Гриб — Голова підкомітету з питань енергетичної безпеки з питань енергетики та житлово-комунальних послуг;

Михайло Цимбалюк — народний депутат "Батьківщина", Перший заступник голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів".

Нагадаємо, що невідомі дрони неодноразово тероризували країни Європи. Через це закривали низку аеропортів.

Також нещодавно три російські винищувачі порушили повітряний простір Естонії.