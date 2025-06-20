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Поражены ядерные объекты Ирана — эфир День.LIVE

Поражены ядерные объекты Ирана — эфир День.LIVE

20 июня 2025 г. 13:03

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19 июня 2025
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17:50 Новый обмен пленными с РФ и заявления Трампа — эфир Вечір.LIVE

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13:14 Трамп сделал заявление о войне с Ираном — День.LIVE

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08:00 Европа увеличивает расходы на оборону — эфир Ранок.LIVE

Россия в ночь на 20 июня ударила по Харькову и Одессе. А президент США Дональд Трамп примет решение по Ирану в течение двух недель.

Об этом и не только поговорят эксперты в эфире День.LIVE.

О чем эфир

Сегодня в День.LIVE обсуждают такие темы:

  • Массированная атака РФ дронами на Одессу унесла жизнь человека, пострадавших — 14, в том числе спасатели;
  • Энергосистема работает в стабильном режиме, но ситуация сложная, — Минэнерго;
  • Россия дважды за ночь атаковала Харьков беспилотниками: повреждены дома, пострадали дети;
  • ЕС ограничил участие компаний Китая в закупках медицинского оборудования;
  • Трамп примет решение по Ирану в течение двух недель, — Белый дом.

Гости эфира

Гости сегодняшнего эфира:

  • Алексей Буряченко — кандидат политических наук, исполнительный директор "Международной ассоциации малых общин";
  • Василий Яблонский — политолог, историк, заведующий кафедрой международных отношений Киевского университета имени Бориса Гринченко;
  • Валерий Дымов — руководитель ОО "Центр стратегических коммуникаций "Форум", политолог;
  • Мария Мезенцева-Федоренко — народный депутат, глава постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы;
  • Владислав Михайленко — адвокат, общественный деятель;
  • Мирослав Лаба — специалист по вопросам налоговой и регуляторной политики Экономической экспертной платформы, ассоциированный эксперт CASE Украина.

Напомним, Владимир Зеленский отреагировал на удары России по Одессе и Харькову. В результате этого пострадали 20 человек, а один человек погиб.

Также мы писали, что возле здания Microsoft в Израиле упала иранская ракета. В нескольких районах страны объявляли воздушную тревогу.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:06 Подписка или контракт — какие мобильные тарифы выгоднее в 2025

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