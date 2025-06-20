Поражены ядерные объекты Ирана — эфир День.LIVE

Россия в ночь на 20 июня ударила по Харькову и Одессе. А президент США Дональд Трамп примет решение по Ирану в течение двух недель.

Об этом и не только поговорят эксперты в эфире День.LIVE.

О чем эфир

Сегодня в День.LIVE обсуждают такие темы:

Массированная атака РФ дронами на Одессу унесла жизнь человека, пострадавших — 14, в том числе спасатели;

Энергосистема работает в стабильном режиме, но ситуация сложная, — Минэнерго;

Россия дважды за ночь атаковала Харьков беспилотниками: повреждены дома, пострадали дети;

ЕС ограничил участие компаний Китая в закупках медицинского оборудования;

Трамп примет решение по Ирану в течение двух недель, — Белый дом.

Гости эфира

Гости сегодняшнего эфира:

Алексей Буряченко — кандидат политических наук, исполнительный директор "Международной ассоциации малых общин";

Василий Яблонский — политолог, историк, заведующий кафедрой международных отношений Киевского университета имени Бориса Гринченко;

Валерий Дымов — руководитель ОО "Центр стратегических коммуникаций "Форум", политолог;

Мария Мезенцева-Федоренко — народный депутат, глава постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы;

Владислав Михайленко — адвокат, общественный деятель;

Мирослав Лаба — специалист по вопросам налоговой и регуляторной политики Экономической экспертной платформы, ассоциированный эксперт CASE Украина.

Напомним, Владимир Зеленский отреагировал на удары России по Одессе и Харькову. В результате этого пострадали 20 человек, а один человек погиб.

Также мы писали, что возле здания Microsoft в Израиле упала иранская ракета. В нескольких районах страны объявляли воздушную тревогу.