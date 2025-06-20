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Уражено ядерні об'єкти Ірану — ефір День.LIVE

Уражено ядерні об'єкти Ірану — ефір День.LIVE

20 червня 2025 р. 13:03

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Реакція США на атаку на Київ — ефір День.LIVE

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Зеленський закликав світ до дій після атаки РФ — ефір Ранок.LIVE

17 червня 2025
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Зеленський на саміті G7 та попередження Путіну — ефір Вечір.LIVE

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13:03 Уражено ядерні об'єкти Ірану — ефір День.LIVE

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08:00 Нова зброя НАТО та призначення в ЗСУ — ефір Ранок.LIVE

19 червня 2025
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17:50 Новий обмін полоненими з РФ та заяви Трампа — ефір Вечір.LIVE

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13:14 Трамп зробив заяву про війну з Іраном — День.LIVE

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08:00 Європа збільшує витрати на оборону — ефір Ранок.LIVE

Росія у ніч проти 20 червня вдарила по Харкову та Одесі. А президент США Дональд Трамп ухвалить рішення щодо Ірану впродовж двох тижнів.

Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі День.LIVE.

Про що ефір

Сьогодні в День.LIVE обговорюють такі теми:

  • Масована атака РФ дронами на Одесу забрала життя людини, постраждалих — 14, у тому числі рятувальники;
  • Енергосистема працює в стабільному режимі, але ситуація складна, — Міненерго;
  • Росія двічі за ніч атакувала Харків безпілотниками: пошкоджені будинки, постраждали діти;
  • ЄС обмежив участь компаній Китаю у закупівлях медичного обладнання;
  • Трамп прийме рішення щодо Ірану впродовж двох тижнів, — Білий дім. 

Гості ефіру

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • Олексій Буряченко — кандидат політичних наук, виконавчий директор "Міжнародної асоціації малих громад";
  • Василь Яблонський — політолог, історик, завідувач кафедри міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка;
  • Валерій Димов — керівник ГО "Центр стратегічних комунікацій "Форум", політолог;
  • Марія Мезенцева-Федоренко — народна депутатка, голова постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи;
  • Владислав Михайленко — адвокат, громадський діяч;
  • Мирослав Лаба — фахівець з питань податкової та регуляторної політики Економічної експертної платформи, асоційований експерт CASE Україна.

Нагадаємо, Володимир Зеленський відреагував на удари Росії по Одесі та Харкові. Внаслідок цього постраждали 20 людей, а одна особа загинула.

Також ми писали, що біля будівлі Microsoft в Ізраїлі впала іранська ракета. У кількох районах країни оголошували повітряну тривогу.

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14:30 Премії в армії — особливості призначення та коли загрожує втрата

14:25 На Рівненщині обвалився будинок — загинув чоловік

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:14 У США схвалили вакцину проти ВІЛ — яка ефективність

14:10 Середня зарплата в Україні — що змінилося та де платять більше

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