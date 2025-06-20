Уражено ядерні об'єкти Ірану — ефір День.LIVE

Росія у ніч проти 20 червня вдарила по Харкову та Одесі. А президент США Дональд Трамп ухвалить рішення щодо Ірану впродовж двох тижнів.

Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі День.LIVE.

Про що ефір

Сьогодні в День.LIVE обговорюють такі теми:

Масована атака РФ дронами на Одесу забрала життя людини, постраждалих — 14, у тому числі рятувальники;

Енергосистема працює в стабільному режимі, але ситуація складна, — Міненерго;

Росія двічі за ніч атакувала Харків безпілотниками: пошкоджені будинки, постраждали діти;

ЄС обмежив участь компаній Китаю у закупівлях медичного обладнання;

Трамп прийме рішення щодо Ірану впродовж двох тижнів, — Білий дім.

Гості ефіру

Гості сьогоднішнього ефіру:

Олексій Буряченко — кандидат політичних наук, виконавчий директор "Міжнародної асоціації малих громад";

Василь Яблонський — політолог, історик, завідувач кафедри міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка;

Валерій Димов — керівник ГО "Центр стратегічних комунікацій "Форум", політолог;

Марія Мезенцева-Федоренко — народна депутатка, голова постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи;

Владислав Михайленко — адвокат, громадський діяч;

Мирослав Лаба — фахівець з питань податкової та регуляторної політики Економічної експертної платформи, асоційований експерт CASE Україна.

Нагадаємо, Володимир Зеленський відреагував на удари Росії по Одесі та Харкові. Внаслідок цього постраждали 20 людей, а одна особа загинула.

Також ми писали, що біля будівлі Microsoft в Ізраїлі впала іранська ракета. У кількох районах країни оголошували повітряну тривогу.