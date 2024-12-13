Университеты Украины столкнулись с недобором студентов, — нардеп

Большинство украинских высших учебных заведений сейчас переживают серьезную проблему — существенный недобор студентов. Эта ситуация, как прогнозируют эксперты, может только усугубляться в будущем.

Об этом заявил народный депутат Михаил Цымбалюк в эфире "Ранок.LIVE" в пятницу, 13 декабря.

Какая проблема в университетах Украины сегодня

По его словам, главная причина оттока украинских абитуриентов — привлекательные предложения соседних государств ЕС. Молодые украинцы выбирают европейские университеты, предлагающие скидки, гранты или даже полностью бесплатное обучение.

Такой выбор у абитуриентов имеет свои последствия. Украинская молодежь постепенно интегрируется в европейское общество, покидая родину. Политик отмечает, что это может привести к серьезному кризису, ведь страна рискует потерять молодое поколение, являющееся фундаментом будущего нации.

Эта тенденция ставит перед Украиной серьезные вызовы: необходимо искать пути, чтобы сделать обучение в отечественных вузах конкурентоспособным и привлекательным для молодежи.

Напомним, что разница в стоимости обучения в украинских университетах довольно ощутима, но средняя сумма колеблется на уровне 1 000 евро (44 000 грн). Ранее сайт Новости. LIVE подробно писал о том, сколько стоит учиться в ЗВО в Украине.

К слову, гражданам также предоставляют гранты на обучение. Например, если у человека есть желание повысить профессиональные навыки, но не хватает средств, то он может получить 700 долларов, чтобы получить профессиональное образование.