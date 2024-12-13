Університети України зіткнулися з недобором студентів, — нардеп

Більшість українських вищих навчальних закладів нині переживають серйозну проблему — суттєвий недобір студентів. Ця ситуація, як прогнозують експерти, може лише погіршуватись у майбутньому.

Про це заявив народний депутат Михайло Цимбалюк в ефірі Ранок.LIVE у п'ятницю, 13 грудня.

Яка проблема в університетах України сьогодні

За його словами, головною причиною відтоку українських абітурієнтів є привабливі пропозиції сусідніх держав ЄС. Молоді українці обирають європейські університети, які пропонують знижки, гранти або навіть повністю безкоштовне навчання.

Такий вибір абітурієнтів має свої наслідки. Українська молодь поступово інтегрується в європейське суспільство, залишаючи батьківщину. Політик наголошує, що це може призвести до серйозної кризи, адже країна ризикує втратити молоде покоління, яке є фундаментом майбутнього нації.

Ця тенденція ставить перед Україною серйозні виклики: необхідно шукати шляхи, щоб зробити навчання у вітчизняних вишах конкурентоспроможним і привабливим для молоді.

Нагадаємо, що різниця у вартості навчання в українських університетах є доволі відчутною, але середня сума коливається на рівні 1 000 євро (44 000 грн). Раніше сайт Новини. LIVE детально писав про те, скільки коштує навчатися у ЗВО в Україні.

До слова, громадянам також надають гранти на навчання. Наприклад, якщо в людини є бажання підвищити професійні навички, але бракує коштів, то вона може отримати 700 доларів, щоби здобути професійну освіту.