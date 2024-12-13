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Університети України зіткнулися з недобором студентів, — нардеп

Університети України зіткнулися з недобором студентів, — нардеп

13 грудня 2024 р. 17:33

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22:42 Нардепка заявила про зміни у системі забезпечення армії — деталі

Text

22:00 Скороход проінформувала про ситуацію з транзитом газу РФ

Text

18:16 Ветерани скаржаться на держпослуги — Констанкевич пояснила нюанси

Text

17:50 Звернення Сирського та відключення світла — ефір Вечір.LIVE

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Text

17:44 Корольчук пояснив, чому минула зима пройшла без відключень

Text

17:33 Університети України зіткнулися з недобором студентів, — нардеп

Text

13:00 Масований обстріл України та допомога від США — ефір День.LIVE

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08:00 Зміни в роботі навчальних центрів ЗСУ — ефір Ранок.LIVE

12 грудня 2024
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23:07 У Тбілісі продовжуються протести — що відомо на цю мить

Більшість українських вищих навчальних закладів нині переживають серйозну проблему — суттєвий недобір студентів. Ця ситуація, як прогнозують експерти, може лише погіршуватись у майбутньому.  

Про це заявив народний депутат Михайло Цимбалюк в ефірі Ранок.LIVE у п'ятницю, 13 грудня.

Яка проблема в університетах України сьогодні

За його словами, головною причиною відтоку українських абітурієнтів є привабливі пропозиції сусідніх держав ЄС. Молоді українці обирають європейські університети, які пропонують знижки, гранти або навіть повністю безкоштовне навчання.  

Такий вибір абітурієнтів має свої наслідки. Українська молодь поступово інтегрується в європейське суспільство, залишаючи батьківщину. Політик наголошує, що це може призвести до серйозної кризи, адже країна ризикує втратити молоде покоління, яке є фундаментом майбутнього нації.  

Ця тенденція ставить перед Україною серйозні виклики: необхідно шукати шляхи, щоб зробити навчання у вітчизняних вишах конкурентоспроможним і привабливим для молоді.  

Нагадаємо, що різниця у вартості навчання в українських університетах є доволі відчутною, але середня сума коливається на рівні 1 000 євро (44 000 грн). Раніше сайт Новини. LIVE детально писав про те, скільки коштує навчатися у ЗВО в Україні. 

До слова, громадянам також надають гранти на навчання. Наприклад, якщо в людини є бажання підвищити професійні навички, але бракує коштів, то вона може отримати 700 доларів, щоби здобути професійну освіту. 

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06:34 Виплати на оздоровлення військових — як їх отримати

06:30 Чи можливі рейди ТЦК на новорічні свята

06:25 Тепло взимку — яку систему опалення обрати та ціни в Україні

06:22 Яких ухилянтів найбільше карають судді — адвокатка дала відповідь

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

06:10 Пенсії під загрозою — коли ПФУ може припинити виплати

06:05 Битва за Чорнобиль — як ліквідовували аварію на ЧАЕС

06:01 В Ощадбанку висловились щодо термінів старих карток

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23:19 Фурса пояснив, як нові ліміти на перекази допоможуть економіці

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22:42 Нардепка заявила про зміни у системі забезпечення армії — деталі

Text

22:00 Скороход проінформувала про ситуацію з транзитом газу РФ

Text

18:16 Ветерани скаржаться на держпослуги — Констанкевич пояснила нюанси

Text

17:50 Звернення Сирського та відключення світла — ефір Вечір.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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17:44 Корольчук пояснив, чому минула зима пройшла без відключень

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17:33 Університети України зіткнулися з недобором студентів, — нардеп

Text

13:00 Масований обстріл України та допомога від США — ефір День.LIVE

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08:00 Зміни в роботі навчальних центрів ЗСУ — ефір Ранок.LIVE

12 грудня 2024
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23:07 У Тбілісі продовжуються протести — що відомо на цю мить