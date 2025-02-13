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Условия Трампа для перемирия в Украине — эфир День.LIVE

Условия Трампа для перемирия в Украине — эфир День.LIVE

13 февраля 2025 г. 13:00

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15:00 Военный охарактеризовал основные способности генерала Драпатого

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13:10 Встреча Рустема Умерова с Марком Рютте — прямой эфир

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13:00 Условия Трампа для перемирия в Украине — эфир День.LIVE

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11:54 Командир подразделения разведки объяснил, как помогают FPV-дроны

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08:00 Зеленский провел разговор с Трампом — эфир Ранок.LIVE

12 февраля 2025
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19:00 Кто и как крышует земельную мафию столицы — эфир Київського часу

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17:50 Заявление Умерова о переговорах с Россией — эфир Вечір.LIVE

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13:40 Кто покрывает земельную мафию — главное из эфира Киевское время

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13:06 Зеленский рассказал о перестрелке в ОП — эфир День.LIVE

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12:38 Волонтер объяснил, как россияне защищаются от дронов ВСУ

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15:00 Военный охарактеризовал основные способности генерала Драпатого

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13:10 Встреча Рустема Умерова с Марком Рютте — прямой эфир

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13:00 Условия Трампа для перемирия в Украине — эфир День.LIVE

Text

11:54 Командир подразделения разведки объяснил, как помогают FPV-дроны

Text

08:00 Зеленский провел разговор с Трампом — эфир Ранок.LIVE

12 февраля 2025
Text

19:00 Кто и как крышует земельную мафию столицы — эфир Київського часу

Text

17:50 Заявление Умерова о переговорах с Россией — эфир Вечір.LIVE

Text

13:40 Кто покрывает земельную мафию — главное из эфира Киевское время

Text

13:06 Зеленский рассказал о перестрелке в ОП — эфир День.LIVE

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12:38 Волонтер объяснил, как россияне защищаются от дронов ВСУ

Президент США Дональд Трамп переговорил с президентом России Владимиром Путиным относительно мирного плана для окончания войны в Украине. На фоне этого возник ряд скандалов, в частности, видение американского президента о переговорах и условиях окончания войны.

Об этом и не только услышите в эфире День.LIVE, который начнется в 13:00.

Эфир День.LIVE 13 февраля

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Украине не удастся вернуть территории в пределах границ 2014 года, а Дональд Трамп высказался по поводу будущего Украины в НАТО. Тем временем Европа и Украина обнародовали совместное заявление с призывом приобщить их к переговорному процессу.

Гости сегодняшнего эфира:

  • Валерий Дымов, политолог;
  • Ярослав Железняк, Первый заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, "Голос";
  • Олег Попенко, председатель Союза потребителей коммунальных услуг;
  • Станислав Янченко, руководитель учебного центра аэроразведки "ВИТРУГАН";
  • Николай Мельник, Рыцарь ордена Богдана Хмельницкого, директор аналитической группы "Левиафан";
  • Андрей Демченко, представитель Государственной пограничной службы Украины.

Напомним, ряд западных СМИ резко раскритиковал действия Трампа и заявил, что Украина и Европа не будут привлечены к переговорному процессу с Россией. Также Дональд Трамп ответил, будут ли Украине помогать в дальнейшем в войне.

Между тем Bloomberg проанализировал, сколько будет стоить Европе укрепление Украины и собственно перевооружение.

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17:12 С долларом не все однозначно — что с курсом после слов Трампа

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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16:59 Зеленский назвал, сколько миротворцев нужно для мира

16:57 Эксперт объяснил, кто в Украине чаще всего болеет гриппом и ОРВИ

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15:00 Военный охарактеризовал основные способности генерала Драпатого

Text

13:10 Встреча Рустема Умерова с Марком Рютте — прямой эфир

Text

13:00 Условия Трампа для перемирия в Украине — эфир День.LIVE

Text

11:54 Командир подразделения разведки объяснил, как помогают FPV-дроны

Text

08:00 Зеленский провел разговор с Трампом — эфир Ранок.LIVE

12 февраля 2025
Text

19:00 Кто и как крышует земельную мафию столицы — эфир Київського часу

Text

17:50 Заявление Умерова о переговорах с Россией — эфир Вечір.LIVE

Text

13:40 Кто покрывает земельную мафию — главное из эфира Киевское время

Text

13:06 Зеленский рассказал о перестрелке в ОП — эфир День.LIVE

Text

12:38 Волонтер объяснил, как россияне защищаются от дронов ВСУ