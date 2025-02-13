Условия Трампа для перемирия в Украине — эфир День.LIVE

Президент США Дональд Трамп переговорил с президентом России Владимиром Путиным относительно мирного плана для окончания войны в Украине. На фоне этого возник ряд скандалов, в частности, видение американского президента о переговорах и условиях окончания войны.

Об этом и не только услышите в эфире День.LIVE, который начнется в 13:00.

Эфир День.LIVE 13 февраля

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Украине не удастся вернуть территории в пределах границ 2014 года, а Дональд Трамп высказался по поводу будущего Украины в НАТО. Тем временем Европа и Украина обнародовали совместное заявление с призывом приобщить их к переговорному процессу.



Гости сегодняшнего эфира:

Валерий Дымов, политолог;

Ярослав Железняк, Первый заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, "Голос";

Олег Попенко, председатель Союза потребителей коммунальных услуг;

Станислав Янченко, руководитель учебного центра аэроразведки "ВИТРУГАН";

Николай Мельник, Рыцарь ордена Богдана Хмельницкого, директор аналитической группы "Левиафан";

Андрей Демченко, представитель Государственной пограничной службы Украины.

Напомним, ряд западных СМИ резко раскритиковал действия Трампа и заявил, что Украина и Европа не будут привлечены к переговорному процессу с Россией. Также Дональд Трамп ответил, будут ли Украине помогать в дальнейшем в войне.

Между тем Bloomberg проанализировал, сколько будет стоить Европе укрепление Украины и собственно перевооружение.