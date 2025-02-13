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Умови Трампа для перемир'я в Україні — ефір День.LIVE

Умови Трампа для перемир'я в Україні — ефір День.LIVE

13 лютого 2025 р. 13:00

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13:10 Зустріч Рустема Умєрова з Марком Рютте — прямий ефір

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13:00 Умови Трампа для перемир'я в Україні — ефір День.LIVE

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11:54 Командир підрозділу розвідки пояснив, як допомагають FPV-дрони

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08:00 Зеленський провів розмову з Трампом — ефір Ранок.LIVE

12 лютого 2025
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19:00 Хто і як кришує земельну мафію столиці — ефір Київського часу

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17:50 Заява Умєрова щодо переговорів з Росією — ефір Вечір.LIVE

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13:40 Хто покриває земельну мафію — головне з ефіру Київський час

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13:06 Зеленський розповів про стрілянину в ОП — ефір День.LIVE

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12:38 Волонтер пояснив, як росіяни захищаються від дронів ЗСУ

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08:00 Адміністрація Трампа готує візит в Україну — ефір Ранок.LIVE

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13:10 Зустріч Рустема Умєрова з Марком Рютте — прямий ефір

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13:00 Умови Трампа для перемир'я в Україні — ефір День.LIVE

Text

11:54 Командир підрозділу розвідки пояснив, як допомагають FPV-дрони

Text

08:00 Зеленський провів розмову з Трампом — ефір Ранок.LIVE

12 лютого 2025
Text

19:00 Хто і як кришує земельну мафію столиці — ефір Київського часу

Text

17:50 Заява Умєрова щодо переговорів з Росією — ефір Вечір.LIVE

Text

13:40 Хто покриває земельну мафію — головне з ефіру Київський час

Text

13:06 Зеленський розповів про стрілянину в ОП — ефір День.LIVE

Text

12:38 Волонтер пояснив, як росіяни захищаються від дронів ЗСУ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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08:00 Адміністрація Трампа готує візит в Україну — ефір Ранок.LIVE

Президент США Дональд Трамп переговорив із президентом Росії Володимиром Путіним щодо мирного плану для закінчення війни в Україні. На тлі цього виникла низка скандалів, зокрема, бачення американського президента про переговори та умови закінчення війни.

Про це і не тільки почуєте в ефірі День.LIVE, який розпочнеться о 13:00.

Ефір День.LIVE 13 лютого

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що Україні не вдасться повернути території в межах кордонів 2014 року, а Дональд Трамп висловився щодо майбутнього України в НАТО. Тим часом Європа та Україна оприлюднили спільну заяву із закликом долучити їх до переговорного процесу. 
 
Гості сьогоднішнього ефіру:

  • Валерій Димов, політолог;
  • Ярослав Железняк, Перший заступник голови Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики, "Голос";
  • Олег Попенко, голова Спілки споживачів комунальних послуг;
  • Станіслав Янченко, керівник навчального центру аеророзвідки "ВІТРУГАН";
  • Микола Мельник, Лицар ордену Богдана Хмельницького, директор аналітичної групи "Левіафан";
  • Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України.

Нагадаємо, низка західних ЗМІ різко розкритикувала дії Трампа та заявила, що Україна та Європа не будуть залучені до переговорного процесу з Росією. Також Дональд Трамп відповів, чи будуть Україні допомагати надалі у війні. 

Тим часом Bloomberg проаналізував, скільки коштуватиме Європі зміцнення України та власне переозброєння. 

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13:13 Додаткові фінансові витрати на дітей — як стягнути

13:03 Нардеп попередив про небезпеку для даних заброньованих українців

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:03 У Мюнхені автівка влетіла у натовп — що відомо

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13:00 Умови Трампа для перемир'я в Україні — ефір День.LIVE

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11:54 Командир підрозділу розвідки пояснив, як допомагають FPV-дрони

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13:06 Зеленський розповів про стрілянину в ОП — ефір День.LIVE

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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08:00 Адміністрація Трампа готує візит в Україну — ефір Ранок.LIVE