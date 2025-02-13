Умови Трампа для перемир'я в Україні — ефір День.LIVE

Президент США Дональд Трамп переговорив із президентом Росії Володимиром Путіним щодо мирного плану для закінчення війни в Україні. На тлі цього виникла низка скандалів, зокрема, бачення американського президента про переговори та умови закінчення війни.
Про це і не тільки почуєте в ефірі День.LIVE, який розпочнеться о 13:00.
Ефір День.LIVE 13 лютого
Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що Україні не вдасться повернути території в межах кордонів 2014 року, а Дональд Трамп висловився щодо майбутнього України в НАТО. Тим часом Європа та Україна оприлюднили спільну заяву із закликом долучити їх до переговорного процесу.
Гості сьогоднішнього ефіру:
- Валерій Димов, політолог;
- Ярослав Железняк, Перший заступник голови Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики, "Голос";
- Олег Попенко, голова Спілки споживачів комунальних послуг;
- Станіслав Янченко, керівник навчального центру аеророзвідки "ВІТРУГАН";
- Микола Мельник, Лицар ордену Богдана Хмельницького, директор аналітичної групи "Левіафан";
- Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України.
Нагадаємо, низка західних ЗМІ різко розкритикувала дії Трампа та заявила, що Україна та Європа не будуть залучені до переговорного процесу з Росією. Також Дональд Трамп відповів, чи будуть Україні допомагати надалі у війні.
Тим часом Bloomberg проаналізував, скільки коштуватиме Європі зміцнення України та власне переозброєння.