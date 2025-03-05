Условие Трампа по Украине и позиция Зеленского — эфир Вечір.LIVE

Сегодня в эфире Вечір.LIVE поговорим о заявлении главы Белого дома Дональда Трампа касаемо помощи Украине. Также обсудим план поэтапного перемирия, который предложил президент Владимир Зеленский.

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Другие темы эфира

Новые пошлины Трампа повысят цены на авто в США на 25%;

в Украине по итогам 2024 года средняя заработная плата увеличилась на 23%;

Украина планирует конфисковать 300 миллиардов долларов замороженных российских активов;

доллар упал до минимума за три месяца из-за торговой политики Трампа;

в "Дії" заработает разрешение на оружие;

правительство выделило 150 миллионов на возвращение беженцев.

Гости сегодняшнего эфира

Народный депутат, первый заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк;

народный депутат, член Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Алексей Леонов;

депутат Киевского городского совета Андрей Витренко;

председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко;

российский оппозиционный политик Геннадий Гудков.

Напомним, президент США Дональд Трамп готов рассмотреть возобновление поставок военной помощи Украине, однако при одном условии. Также американский лидер заявил, что получил от президента Владимира Зеленского письмо, в котором говорится о готовности Украины сесть за стол переговоров.