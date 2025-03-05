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Условие Трампа по Украине и позиция Зеленского — эфир Вечір.LIVE

Условие Трампа по Украине и позиция Зеленского — эфир Вечір.LIVE

5 марта 2025 г. 17:50

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19:00 Коррупция в киевской власти — эфир Киевское время

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17:50 Условие Трампа по Украине и позиция Зеленского — эфир Вечір.LIVE

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13:08 Макрон готовит срочное обращение к Трампу — эфир День.LIVE

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08:00 Что Зеленский написал в письме Трампу, — ефір Ранок.LIVE

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03:42Трамп начал выступление перед Конгрессом США — прямая трансляция

4 марта 2025
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19:25 Когда Украине возобновят поставки оружия — эфир Вечір.LIVE

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13:00 Что будет с Украиной без помощи США, — эфир День.LIVE

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12:55Срочная пресс-конференция Шмыгаля — прямая трансляция

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08:00 Трамп остановил военную помощь Украине, — Ранок.LIVE

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00:59 Массовое совершение СОЧ за рубежом — нардеп назвала цифры

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19:00 Коррупция в киевской власти — эфир Киевское время

Text

17:50 Условие Трампа по Украине и позиция Зеленского — эфир Вечір.LIVE

Text

13:08 Макрон готовит срочное обращение к Трампу — эфир День.LIVE

Text

08:00 Что Зеленский написал в письме Трампу, — ефір Ранок.LIVE

Text

03:42 Трамп начал выступление перед Конгрессом США — прямая трансляция

4 марта 2025
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19:25 Когда Украине возобновят поставки оружия — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Что будет с Украиной без помощи США, — эфир День.LIVE

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12:55 Срочная пресс-конференция Шмыгаля — прямая трансляция

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08:00 Трамп остановил военную помощь Украине, — Ранок.LIVE

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00:59 Массовое совершение СОЧ за рубежом — нардеп назвала цифры

Сегодня в эфире Вечір.LIVE поговорим о заявлении главы Белого дома Дональда Трампа касаемо помощи Украине. Также обсудим план поэтапного перемирия, который предложил президент Владимир Зеленский.

Посмотреть эфир можно по ссылке.

Другие темы эфира

  • Новые пошлины Трампа повысят цены на авто в США на 25%;
  • в Украине по итогам 2024 года средняя заработная плата увеличилась на 23%;
  • Украина планирует конфисковать 300 миллиардов долларов замороженных российских активов;
  • доллар упал до минимума за три месяца из-за торговой политики Трампа;
  • в "Дії" заработает разрешение на оружие;
  • правительство выделило 150 миллионов на возвращение беженцев.

Гости сегодняшнего эфира

  • Народный депутат, первый заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк;
  • народный депутат, член Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Алексей Леонов;
  • депутат Киевского городского совета Андрей Витренко;
  • председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко;
  • российский оппозиционный политик Геннадий Гудков.

Напомним, президент США Дональд Трамп готов рассмотреть возобновление поставок военной помощи Украине, однако при одном условии. Также американский лидер заявил, что получил от президента Владимира Зеленского письмо, в котором говорится о готовности Украины сесть за стол переговоров.

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02:30 Розыск военнообязанных — могут ли ТЦК прийти по прописке

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02:01 В Сумах был слышен звук взрыва

01:36 Бенфика с Трубиным в большинстве проиграла Барселоне

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

01:32 Мужчина сбежал со службы после лечения — как наказал суд

01:26 Полиция подтвердила, что работник ТЦК открыл огонь в Харькове

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01:20 РФ атаковала дроном Сумы - горит складское помещение

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19:00 Коррупция в киевской власти — эфир Киевское время

Text

17:50 Условие Трампа по Украине и позиция Зеленского — эфир Вечір.LIVE

Text

13:08 Макрон готовит срочное обращение к Трампу — эфир День.LIVE

Text

08:00 Что Зеленский написал в письме Трампу, — ефір Ранок.LIVE

Text

03:42 Трамп начал выступление перед Конгрессом США — прямая трансляция

4 марта 2025
Text

19:25 Когда Украине возобновят поставки оружия — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Что будет с Украиной без помощи США, — эфир День.LIVE

Text

12:55 Срочная пресс-конференция Шмыгаля — прямая трансляция

Text

08:00 Трамп остановил военную помощь Украине, — Ранок.LIVE

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00:59 Массовое совершение СОЧ за рубежом — нардеп назвала цифры