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Умова Трампа щодо України і заява Зеленського — ефір Вечір.LIVE

Умова Трампа щодо України і заява Зеленського — ефір Вечір.LIVE

05 березня 2025 р. 17:50

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17:50 Умова Трампа щодо України і заява Зеленського — ефір Вечір.LIVE

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13:08 Макрон готує термінове звернення до Трампа — ефір День.LIVE

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08:00 Що Зеленський написав у листі Трампу, — ефір Ранок.LIVE

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03:42Трамп почав виступ перед Конгрессом США — пряма трансляція

4 березня 2025
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19:25 Коли Україні відновлять постачання зброї — ефір Вечір.LIVE

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13:00 Що буде з Україною без допомоги США, — ефір День.LIVE

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12:55Термінова пресконференція Шмигаля — пряма трансляція

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08:00 Трамп зупинив військову допомогу Україні, — ефір Ранок.LIVE

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00:59 Масове скоєння СЗЧ за кордоном — нардепка назвала цифри

3 березня 2025
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18:00 Зеленський натякнув на причину суперечки у США — ефір Вечір.LIVE

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17:50 Умова Трампа щодо України і заява Зеленського — ефір Вечір.LIVE

Text

13:08 Макрон готує термінове звернення до Трампа — ефір День.LIVE

Text

08:00 Що Зеленський написав у листі Трампу, — ефір Ранок.LIVE

Text

03:42 Трамп почав виступ перед Конгрессом США — пряма трансляція

4 березня 2025
Text

19:25 Коли Україні відновлять постачання зброї — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Що буде з Україною без допомоги США, — ефір День.LIVE

Text

12:55 Термінова пресконференція Шмигаля — пряма трансляція

Text

08:00 Трамп зупинив військову допомогу Україні, — ефір Ранок.LIVE

Text

00:59 Масове скоєння СЗЧ за кордоном — нардепка назвала цифри

3 березня 2025
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18:00 Зеленський натякнув на причину суперечки у США — ефір Вечір.LIVE

Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE поговоримо про заяву глави Білого дому Дональда Трампа щодо допомоги Україні. Також обговоримо план поетапного перемир'я, який запропонував президент Володимир Зеленський.

Подивитися ефір можна за посиланням.

Інші теми ефіру

  • Нові мита Трампа підвищать ціни на авто у США на 25%;
  • в Україні за підсумками 2024 року середня заробітна плата збільшилася на 23%;
  • Україна планує конфіскувати 300 мільярдів доларів заморожених російських активів;
  • долар впав до мінімуму за три місяці через торговельну політику Трампа;
  • у "Дії" запрацює дозвіл на зброю;
  • уряд виділив 150 мільйонів на повернення біженців.

Гості сьогоднішнього ефіру 

  • Народний депутат, перший заступник голови Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк;
  • народний депутат, член Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Олексій Леонов;
  • депутат Київської міської ради Андрій Вітренко;
  • голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко;
  • російський опозиційний політик Геннадій Гудков.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп готовий розглянути відновлення постачання військової допомоги Україні, однак за однієї умови.  Також американський лідер заявив, що отримав від президента Володимира Зеленського лист, у якому йдеться про готовність України сісти за стіл переговорів.

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18:22 Роботодавці знайшли вихід — яких змін чекати на ринку праці

18:15 Реброву на замітку топ-3 найперспективніших нападників України

18:00 Одесити залишилися без своїх посилок — буде компенсація

17:59 Зеленський заявив, що план миру буде готовий найближчим часом

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:56 У передмісті Харкова пролунали потужні вибухи

17:46 Лідери ЄС обговорять розміщення своїх військ в Україні — деталі

17:38 Київського нотаріуса судитимуть за реєстрацію неіснуючих будинків

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08:00 Що Зеленський написав у листі Трампу, — ефір Ранок.LIVE

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03:42 Трамп почав виступ перед Конгрессом США — пряма трансляція

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19:25 Коли Україні відновлять постачання зброї — ефір Вечір.LIVE

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