Умова Трампа щодо України і заява Зеленського — ефір Вечір.LIVE

Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE поговоримо про заяву глави Білого дому Дональда Трампа щодо допомоги Україні. Також обговоримо план поетапного перемир'я, який запропонував президент Володимир Зеленський.

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Інші теми ефіру

Нові мита Трампа підвищать ціни на авто у США на 25%;

в Україні за підсумками 2024 року середня заробітна плата збільшилася на 23%;

Україна планує конфіскувати 300 мільярдів доларів заморожених російських активів;

долар впав до мінімуму за три місяці через торговельну політику Трампа;

у "Дії" запрацює дозвіл на зброю;

уряд виділив 150 мільйонів на повернення біженців.

Гості сьогоднішнього ефіру

Народний депутат, перший заступник голови Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк;

народний депутат, член Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Олексій Леонов;

депутат Київської міської ради Андрій Вітренко;

голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко;

російський опозиційний політик Геннадій Гудков.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп готовий розглянути відновлення постачання військової допомоги Україні, однак за однієї умови. Також американський лідер заявив, що отримав від президента Володимира Зеленського лист, у якому йдеться про готовність України сісти за стіл переговорів.