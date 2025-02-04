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Условие Трампа по Украине и позиция Зеленского — эфир Ранок.LIVE

Условие Трампа по Украине и позиция Зеленского — эфир Ранок.LIVE

4 февраля 2025 г. 8:00

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08:57 Эксперт объяснил, как бронирование уничтожает бизнес в Украине

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08:00 Условие Трампа по Украине и позиция Зеленского — эфир Ранок.LIVE

3 февраля 2025
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23:39 Переход ВСУ на систему корпусов — военный о недостатках

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17:50 Сырский объявил о важных изменениях в ВСУ — эфир Вечір.LIVE

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16:31 Офицер ВСУ отреагировал на убийство работника ТЦК на Полтавщине

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Эксклюзив

14:39Будет ли окончание войны в 2025 году, — эфир Остаповец_LIVE

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13:06 Дуда заявил об участии Польши в переговорах, — эфир День.LIVE

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08:00 Конец войны и выборы в Украине — эфир Ранок.LIVE

2 февраля 2025
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17:50 В Киеве прошла акция "Free Azov" — болезненные истории участников

1 февраля 2025
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20:32 Пограничники раскрыли причины возвращения на службу после СОЧ

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08:57 Эксперт объяснил, как бронирование уничтожает бизнес в Украине

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08:00 Условие Трампа по Украине и позиция Зеленского — эфир Ранок.LIVE

3 февраля 2025
Text

23:39 Переход ВСУ на систему корпусов — военный о недостатках

Text

17:50 Сырский объявил о важных изменениях в ВСУ — эфир Вечір.LIVE

Text

16:31 Офицер ВСУ отреагировал на убийство работника ТЦК на Полтавщине

Text
Эксклюзив

14:39 Будет ли окончание войны в 2025 году, — эфир Остаповец_LIVE

Text

13:06 Дуда заявил об участии Польши в переговорах, — эфир День.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

08:00 Конец войны и выборы в Украине — эфир Ранок.LIVE

2 февраля 2025
Text

17:50 В Киеве прошла акция "Free Azov" — болезненные истории участников

1 февраля 2025
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20:32 Пограничники раскрыли причины возвращения на службу после СОЧ

Сегодня в эфире Ранок.LIVE поговорим об условии Президента США Дональда Трампа относительно помощи Украине в обмен на ценные редкоземельные ресурсы. Также узнаем позицию Владимира Зеленского по этому поводу.

Посмотреть эфир можно по ссылке.

Другие темы эфира:

  • ВСУ переходят на корпусную структуру: что это значит?
  • Госсекретарь США Марко Рубио возглавил USAID: что будет с Агентством?
  • Россияне строят масштабные укрытия на границе с Харьковской областью.
  • Зеленский анонсировал заседание СНБО.

Гости эфира:

  • военный обозреватель, майор запаса, участник российско-украинской войны Алексей Гетьман;
  • президент Развивающего агентства исследований и аналитики "Рада", политический эксперт Дмитрий Васильев;
  • народный депутат Георгий Мазурашу;
  • эксперт по международным отношениям Мария Гелетий;
  • народный депутат Богдан Кицак;
  • соучредитель и директор компании-производителя наземных роботизированных комплексов Tencore Максим Васильченко.

Ранее мы писали, что администрация президента США Дональда Трампа планирует в ближайшее время инициировать контакты между "разными сторонами" по украинскому вопросу.

Также мы сообщали, что поставки оружия США в Украину возобновились после небольшой паузы на прошлой неделе.

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09:16 Две субсидии в одни руки — кто получит выплаты в 2025 году

09:15 В Харькове судили мужчину, который ограбил дедушку без сознания

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:59 В Киеве переплатили пенсионеру более 500 тыс. грн — решение суда

08:45 В Нафтогазе предупредили, кому необходима актуализация данных

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3 февраля 2025
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23:39 Переход ВСУ на систему корпусов — военный о недостатках

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17:50 Сырский объявил о важных изменениях в ВСУ — эфир Вечір.LIVE

Text

16:31 Офицер ВСУ отреагировал на убийство работника ТЦК на Полтавщине

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Эксклюзив

14:39 Будет ли окончание войны в 2025 году, — эфир Остаповец_LIVE

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13:06 Дуда заявил об участии Польши в переговорах, — эфир День.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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08:00 Конец войны и выборы в Украине — эфир Ранок.LIVE

2 февраля 2025
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17:50 В Киеве прошла акция "Free Azov" — болезненные истории участников

1 февраля 2025
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20:32 Пограничники раскрыли причины возвращения на службу после СОЧ