Условие Трампа по Украине и позиция Зеленского — эфир Ранок.LIVE

Сегодня в эфире Ранок.LIVE поговорим об условии Президента США Дональда Трампа относительно помощи Украине в обмен на ценные редкоземельные ресурсы. Также узнаем позицию Владимира Зеленского по этому поводу.

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Другие темы эфира:

ВСУ переходят на корпусную структуру: что это значит?

Госсекретарь США Марко Рубио возглавил USAID: что будет с Агентством?

Россияне строят масштабные укрытия на границе с Харьковской областью.

Зеленский анонсировал заседание СНБО.

Гости эфира:

военный обозреватель, майор запаса, участник российско-украинской войны Алексей Гетьман;

президент Развивающего агентства исследований и аналитики "Рада", политический эксперт Дмитрий Васильев;

народный депутат Георгий Мазурашу;

эксперт по международным отношениям Мария Гелетий;

народный депутат Богдан Кицак;

соучредитель и директор компании-производителя наземных роботизированных комплексов Tencore Максим Васильченко.

Ранее мы писали, что администрация президента США Дональда Трампа планирует в ближайшее время инициировать контакты между "разными сторонами" по украинскому вопросу.

Также мы сообщали, что поставки оружия США в Украину возобновились после небольшой паузы на прошлой неделе.