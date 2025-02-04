Условие Трампа по Украине и позиция Зеленского — эфир Ранок.LIVE

Сегодня в эфире Ранок.LIVE поговорим об условии Президента США Дональда Трампа относительно помощи Украине в обмен на ценные редкоземельные ресурсы. Также узнаем позицию Владимира Зеленского по этому поводу.
Посмотреть эфир можно по ссылке.
Другие темы эфира:
- ВСУ переходят на корпусную структуру: что это значит?
- Госсекретарь США Марко Рубио возглавил USAID: что будет с Агентством?
- Россияне строят масштабные укрытия на границе с Харьковской областью.
- Зеленский анонсировал заседание СНБО.
Гости эфира:
- военный обозреватель, майор запаса, участник российско-украинской войны Алексей Гетьман;
- президент Развивающего агентства исследований и аналитики "Рада", политический эксперт Дмитрий Васильев;
- народный депутат Георгий Мазурашу;
- эксперт по международным отношениям Мария Гелетий;
- народный депутат Богдан Кицак;
- соучредитель и директор компании-производителя наземных роботизированных комплексов Tencore Максим Васильченко.
Ранее мы писали, что администрация президента США Дональда Трампа планирует в ближайшее время инициировать контакты между "разными сторонами" по украинскому вопросу.
Также мы сообщали, что поставки оружия США в Украину возобновились после небольшой паузы на прошлой неделе.