Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Умова Трампа щодо України і позиція Зеленського — ефір Ранок.LIVE arrow
Умова Трампа щодо України і позиція Зеленського — ефір Ранок.LIVE

Умова Трампа щодо України і позиція Зеленського — ефір Ранок.LIVE

04 лютого 2025 р. 08:00

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

08:00 Умова Трампа щодо України і позиція Зеленського — ефір Ранок.LIVE

3 лютого 2025
Text

23:39 Перехід ЗСУ на систему корпусів — військовий про недоліки

Text

17:50 Сирський оголосив про важливі зміни в ЗСУ — ефір Вечір.LIVE

Text

16:31 Офіцер ЗСУ відреагував на вбивство працівника ТЦК на Полтавщині

Text
Ексклюзив

14:39Чи буде закінчення війни у 2025 році, — ефір Остаповець_LIVE

Text

13:06 Дуда заявив про участь Польщі в переговорах, — ефір День.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:00 Кінець війни і вибори в Україні — ефір Ранок.LIVE

2 лютого 2025
Text

17:50 У Києві пройшла акція "Free Azov" — болючі історії учасників

1 лютого 2025
Text

20:32 Прикордонники розкрили причини повернення на службу після СЗЧ

Text

18:43 Примусове повернення з-за кордону — що думають одесити

Text

08:00 Умова Трампа щодо України і позиція Зеленського — ефір Ранок.LIVE

3 лютого 2025
Text

23:39 Перехід ЗСУ на систему корпусів — військовий про недоліки

Text

17:50 Сирський оголосив про важливі зміни в ЗСУ — ефір Вечір.LIVE

Text

16:31 Офіцер ЗСУ відреагував на вбивство працівника ТЦК на Полтавщині

Text
Ексклюзив

14:39 Чи буде закінчення війни у 2025 році, — ефір Остаповець_LIVE

Text

13:06 Дуда заявив про участь Польщі в переговорах, — ефір День.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:00 Кінець війни і вибори в Україні — ефір Ранок.LIVE

2 лютого 2025
Text

17:50 У Києві пройшла акція "Free Azov" — болючі історії учасників

1 лютого 2025
Text

20:32 Прикордонники розкрили причини повернення на службу після СЗЧ

Text

18:43 Примусове повернення з-за кордону — що думають одесити

Сьогодні в ефірі Ранок.LIVE поговоримо про умову Президента США Дональда Трампа щодо допомоги Україні в обмін на цінні рідкісноземельні ресурси.  Також дізнаємося позицію Володимира Зеленського щодо цього.

Подивитися ефір можна за посиланням.

Інші теми ефіру: 

  • ЗСУ переходять на корпусну структуру: що це означає?
  • Держсекретар США Марко Рубіо очолив USAID: що буде з Агентством?
  • Росіяни будують масштабні укриття на кордоні з Харківщиною
  • Зеленський анонсував засідання РНБО

Гості ефіру:

  • військовий оглядач, майор запасу, учасник російсько-української війни Олексій Гетьман
  • президент Розвиткової агенції досліджень та аналітики "Рада", політичний експерт Дмитро Васильєв
  • народний депутат Георгій Мазурашу
  • експерт із міжнародних відносин Марія Гелетій
  • народний депутат Богдан Кицак
  • співзасновник і директор компанії виробника наземних роботизованих комплексів Tencore  Максим Васильченко

Раніше ми писали, що адміністрація президента США Дональда Трампа планує найближчим часом ініціювати контакти між "різними сторонами" щодо українського питання. 

Також ми повідомляли, що поставки зброї США в Україну поновились після невеликої паузи на тому тижні. 

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

08:13 Пільги для людей 60+ — що буде з підтримкою до кінця 2025 року

08:07 Роналду забив 923 гол у кар'єрі та назвав ТОП-1 гравця в історії

08:04 Січень став для армії РФ рекордним за кількістю втрат — звіт ISW

08:02 Одесит оскаржив в суді штраф від ТЦК за відсутність ВОД

08:00 Грошова допомога від 20 тис. до 50 тис. грн — хто має право

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:00 Умова Трампа щодо України і позиція Зеленського — ефір Ранок.LIVE

07:52 Телескоп "Hubble" показав наднову у сузір’ї Скульптора — фото

07:34 Рафаель Гроссі їде в Україну і відвідає Київську підстанцію

07:30 Штрафи на десятки тисяч грн — як карають порушників обліку в ТЦК

07:15 Податок на нерухомість під час війни — кому не нарахують штрафи

08:13 Пільги для людей 60+ — що буде з підтримкою до кінця 2025 року

08:07 Роналду забив 923 гол у кар'єрі та назвав ТОП-1 гравця в історії

08:04 Січень став для армії РФ рекордним за кількістю втрат — звіт ISW

08:02 Одесит оскаржив в суді штраф від ТЦК за відсутність ВОД

08:00 Грошова допомога від 20 тис. до 50 тис. грн — хто має право

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:52 Телескоп "Hubble" показав наднову у сузір’ї Скульптора — фото

07:34 Рафаель Гроссі їде в Україну і відвідає Київську підстанцію

07:30 Штрафи на десятки тисяч грн — як карають порушників обліку в ТЦК

07:15 Податок на нерухомість під час війни — кому не нарахують штрафи

07:01 Страхування від шахрайства у ПриватБанку — кому відмовляють

06:40 Нові ціни латуні — скільки платять за кольоровий метал у лютому

06:22 Що відбувається на ринку праці в Україні — де найвищі зарплати

3 лютого 2025
Ексклюзив

14:52 Фільм Мстислава Чернова на кінофестивалі Sundance — як це було

06:47 Чи нападе РФ на НАТО – порівняння армій і озброєння

06:40 Ціни на алюміній у лютому — нові тарифи на брухт в Україні

2 лютого 2025

06:40 Ціни на мідь у лютому — як оновилась вартість брухту в Україні

1 лютого 2025

14:20 Тарифи, продукти, оренда та курс — яких цін очікувати у лютому

06:40 В Україні дорожчає метал — ціни за 1 кг брухту у лютому

06:23 Від актора до міністра оборони США — хто такий Піт Хегсет

06:22 Перспективи розвитку ШІ в Україні — реальність чи сподівання

Text

08:00 Умова Трампа щодо України і позиція Зеленського — ефір Ранок.LIVE

3 лютого 2025
Text

23:39 Перехід ЗСУ на систему корпусів — військовий про недоліки

Text

17:50 Сирський оголосив про важливі зміни в ЗСУ — ефір Вечір.LIVE

Text

16:31 Офіцер ЗСУ відреагував на вбивство працівника ТЦК на Полтавщині

Text
Ексклюзив

14:39 Чи буде закінчення війни у 2025 році, — ефір Остаповець_LIVE

Text

13:06 Дуда заявив про участь Польщі в переговорах, — ефір День.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:00 Кінець війни і вибори в Україні — ефір Ранок.LIVE

2 лютого 2025
Text

17:50 У Києві пройшла акція "Free Azov" — болючі історії учасників

1 лютого 2025
Text

20:32 Прикордонники розкрили причини повернення на службу після СЗЧ

Text

18:43 Примусове повернення з-за кордону — що думають одесити