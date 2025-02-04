Умова Трампа щодо України і позиція Зеленського — ефір Ранок.LIVE

Сьогодні в ефірі Ранок.LIVE поговоримо про умову Президента США Дональда Трампа щодо допомоги Україні в обмін на цінні рідкісноземельні ресурси. Також дізнаємося позицію Володимира Зеленського щодо цього.

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Гості ефіру:

військовий оглядач, майор запасу, учасник російсько-української війни Олексій Гетьман

президент Розвиткової агенції досліджень та аналітики "Рада", політичний експерт Дмитро Васильєв

народний депутат Георгій Мазурашу

експерт із міжнародних відносин Марія Гелетій

народний депутат Богдан Кицак

співзасновник і директор компанії виробника наземних роботизованих комплексів Tencore Максим Васильченко

Раніше ми писали, що адміністрація президента США Дональда Трампа планує найближчим часом ініціювати контакти між "різними сторонами" щодо українського питання.

Також ми повідомляли, що поставки зброї США в Україну поновились після невеликої паузи на тому тижні.