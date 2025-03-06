Умеров встретился с Борисом Писториусом — прямой эфир

Министр обороны Германии Борис Писториус и министр обороны Украины Рустем Умеров выступают с заявлением после встречи, на которой обсуждали текущую ситуацию и укрепление оборонного потенциала.

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Рустем Умеров отправился в многодневную командировку

Отметим, что ранее стало известно о том, что глава Минобороны Украины Рустем Умеров начал многодневную рабочую командировку. Сначала он встретился со своим польским коллегой — вице-премьер-министром, министром национальной обороны Польши Владиславом Косиняк-Камышем. Во время встречи ключевой темой обсуждений стали потребности украинских военных.

Напомним, ранее Борис Писториус выступал с критикой в отношении политики Дональда Трампа, который, по его мнению, лишил Украину рычагов давления на Россию.

Также Борис Писториус предостерег Европу от угроз со стороны России и назвал планы Путина.