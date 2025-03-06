Умєров зустрівся з Борисом Пісторіусом — прямий ефір

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус і міністр оборони України Рустем Умєров виступають із заявою після зустрічі, на якій обговорювали поточну ситуацію і зміцнення оборонного потенціалу.

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Рустем Умєров вирушив у кількаденне відрядження

Зазначимо, що раніше стало відомо про те, що глава Міноборони України Рустем Умєров розпочав кількаденне робоче відрядження. Спочатку він зустрівся зі своїм польським колегою — віцепрем’єр-міністром, міністром національної оборони Польщі Владиславом Косіняк-Камишем. Під час зустрічі ключовою темою обговорень стали потреби українських військових.

Нагадаємо, раніше Борис Пісторіус виступав з критикою щодо політики Дональда Трампа, який, на його думку, позбавив Україну важелів тиску на Росію.

Також Борис Пісторіус застеріг Європу від загроз з боку Росії та назвав плани Путіна.