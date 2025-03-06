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Умєров зустрівся з Борисом Пісторіусом — прямий ефір

Умєров зустрівся з Борисом Пісторіусом — прямий ефір

06 березня 2025 р. 15:20

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15:20 Умєров зустрівся з Борисом Пісторіусом — прямий ефір

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15:20 Умєров зустрівся з Борисом Пісторіусом — прямий ефір

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13:00 Зеленський приїхав до Брюсселя — ефір День.LIVE

Text

11:24 Саміт ЄС щодо України та європейської оборони — прямий ефір

Text

08:00 Франція готова ввести війська в Україну — ефір Ранок.LIVE

5 березня 2025
Text

19:00 Корупція у київській владі — ефір Київський час

Text

17:50 Умова Трампа щодо України і заява Зеленського — ефір Вечір.LIVE

Text

13:08 Макрон готує термінове звернення до Трампа — ефір День.LIVE

Text

08:00 Що Зеленський написав у листі Трампу, — ефір Ранок.LIVE

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03:42 Трамп почав виступ перед Конгрессом США — пряма трансляція

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19:25 Коли Україні відновлять постачання зброї — ефір Вечір.LIVE

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус і міністр оборони України Рустем Умєров виступають із заявою після зустрічі, на якій обговорювали поточну ситуацію і зміцнення оборонного потенціалу.

Прямий ефір дивіться на Новини.LIVE.

Рустем Умєров вирушив у кількаденне відрядження

Зазначимо, що раніше стало відомо про те, що глава Міноборони України Рустем Умєров розпочав кількаденне робоче відрядження. Спочатку він зустрівся зі своїм польським колегою — віцепрем’єр-міністром, міністром національної оборони Польщі Владиславом Косіняк-Камишем. Під час зустрічі ключовою темою обговорень стали потреби українських військових. 

Нагадаємо, раніше Борис Пісторіус виступав з критикою щодо політики Дональда Трампа, який, на його думку, позбавив Україну важелів тиску на Росію.

Також Борис Пісторіус застеріг Європу від загроз з боку Росії та назвав плани Путіна. 

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15:34 У Румунії затримали групу осіб за ймовірну співпрацю з РФ

15:29 Віцепрем’єр Польщі анонсував візит в Україну — яка мета

15:17 Макуана підписав контракт з новим клубом

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

15:17 Українці можуть заплатити менше за тарифи lifecell — що зробити

15:11 Розігріє до +17 °C — якою буде погода у Києві завтра

15:10 Відпочинок в Буковелі — скільки коштує ніч у готелі

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13:00 Зеленський приїхав до Брюсселя — ефір День.LIVE

Text

11:24 Саміт ЄС щодо України та європейської оборони — прямий ефір

Text

08:00 Франція готова ввести війська в Україну — ефір Ранок.LIVE

5 березня 2025
Text

19:00 Корупція у київській владі — ефір Київський час

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17:50 Умова Трампа щодо України і заява Зеленського — ефір Вечір.LIVE

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08:00 Що Зеленський написав у листі Трампу, — ефір Ранок.LIVE

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19:25 Коли Україні відновлять постачання зброї — ефір Вечір.LIVE