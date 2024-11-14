Умеров сделал заявление о сроках мобилизации — эфир Ранок.LIVE

Ситуация на фронте в Харьковской области — удалось ли оккупантам прорвать оборону. Как прошла встреча Джо Байдена с Дональдом Трампом и какие кадровые решения сделал будущий президент. Также в эфире Ранок.LIVE 14 ноября обсудим заявление Рустема Умерова о мобилизации и почему украинцы меньше донатят на армию.

Об этом и не только будут говорить в эфире Ранок.LIVE в 8:00.

О чем эфир Ранок.LIVE 14 ноября

Гостями студии Новини.LIVE 14 ноября стали:

генерал-лейтенант, основатель БФ "Закроем небо Украины" Игорь Романенко;

кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский;

руководитель центра экономических и социальных исследований Национального института стратегических исследований Ярослав Жалило;

политолог, партнер коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун;

председатель подкомитета по физической культуре и массовому спорту Комитета ВРУ по молодежи и спорту Георгий Мазурашу;

вице-президент Украинской федерации гимнастики Стелла Захарова;

политтехнолог Руслан Рохов;

кандидат политических наук Ростислав Балабан.

Вместе с ведущим гости Новини.LIVE будут обсуждать следующие темы:

заявление Рустема Умерова о сроках мобилизации в Украине;

удалось ли оккупантам прорвать оборону на Харьковщине;

почему украинцы стали меньше донатить на армию;

встреча Байдена и Трампа в Белом доме, кадровые назначения нового президента США.

Напомним, 13 ноября российские войска предприняли попытку прорвать позиции Сил обороны на Купянском направлении. По данным Генштаба, украинские бойцы остановили врага, нанеся россиянам ощутимые потери.

Также Новини.LIVE писали, что новоизбранный президент США Дональд Трамп определился, кто будет новым директором Национальной разведки США. Пост возглавит бывший конгрессмен от демократической партии Тулси Габбард.