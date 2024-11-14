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Умеров сделал заявление о сроках мобилизации — эфир Ранок.LIVE

Умеров сделал заявление о сроках мобилизации — эфир Ранок.LIVE

14 ноября 2024 г. 8:00

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08:00 Умеров сделал заявление о сроках мобилизации — эфир Ранок.LIVE

13 ноября 2024
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23:59 Нардеп заявила, что вместо ТЦК можно создать бригады

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23:29 Победа Трампа на выборах – что пишут французские СМИ

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21:22 Нардеп предположила, когда в Украине могут состояться выборы

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18:07 Подготовка мобилизованных и заявление Блинкена — эфир Вечір.LIVE

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16:12 Геращенко сказала, почему не стоит говорить о выборах, пока война

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14:56 Стало известно, сколько военных прошли обучение за границей

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13:39 Нардеп объяснил, как бойцы могут переводиться в другие бригады

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13:19 Нардеп назвал условия, при которых военные готовы вернуться в ВСУ

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13:16 Удар по Харькову новым БпЛА — эфир День.LIVE

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08:00 Умеров сделал заявление о сроках мобилизации — эфир Ранок.LIVE

13 ноября 2024
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23:59 Нардеп заявила, что вместо ТЦК можно создать бригады

Text

23:29 Победа Трампа на выборах – что пишут французские СМИ

Text

21:22 Нардеп предположила, когда в Украине могут состояться выборы

Text

18:07 Подготовка мобилизованных и заявление Блинкена — эфир Вечір.LIVE

Text

16:12 Геращенко сказала, почему не стоит говорить о выборах, пока война

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

14:56 Стало известно, сколько военных прошли обучение за границей

Text

13:39 Нардеп объяснил, как бойцы могут переводиться в другие бригады

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13:19 Нардеп назвал условия, при которых военные готовы вернуться в ВСУ

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13:16 Удар по Харькову новым БпЛА — эфир День.LIVE

Ситуация на фронте в Харьковской области — удалось ли оккупантам прорвать оборону. Как прошла встреча Джо Байдена с Дональдом Трампом и какие кадровые решения сделал будущий президент. Также в эфире Ранок.LIVE 14 ноября обсудим заявление Рустема Умерова о мобилизации и почему украинцы меньше донатят на армию. 

Об этом и не только будут говорить в эфире Ранок.LIVE в 8:00.

О чем эфир Ранок.LIVE 14 ноября

Гостями студии Новини.LIVE 14 ноября стали:

  • генерал-лейтенант, основатель БФ "Закроем небо Украины" Игорь Романенко;
  • кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский;
  • руководитель центра экономических и социальных исследований Национального института стратегических исследований Ярослав Жалило;
  • политолог, партнер коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун;
  • председатель подкомитета по физической культуре и массовому спорту Комитета ВРУ по молодежи и спорту Георгий Мазурашу;
  • вице-президент Украинской федерации гимнастики Стелла Захарова;
  • политтехнолог Руслан Рохов;
  • кандидат политических наук Ростислав Балабан.

Вместе с ведущим гости Новини.LIVE будут обсуждать следующие темы:

  • заявление Рустема Умерова о сроках мобилизации в Украине;
  • удалось ли оккупантам прорвать оборону на Харьковщине;
  • почему украинцы стали меньше донатить на армию;
  • встреча Байдена и Трампа в Белом доме, кадровые назначения нового президента США.

Напомним, 13 ноября российские войска предприняли попытку прорвать позиции Сил обороны на Купянском направлении. По данным Генштаба, украинские бойцы остановили врага, нанеся россиянам ощутимые потери.

Также Новини.LIVE писали, что новоизбранный президент США Дональд Трамп определился, кто будет новым директором Национальной разведки США. Пост возглавит бывший конгрессмен от демократической партии Тулси Габбард.

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08:25 Площадь разминированных территорий Украины почти как Бельгия

08:25 Запись в электронную очередь в ТЦК и СП — пошаговая инструкция

08:21 США выделили Украине новый пакет помощи — куда пойдут деньги

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:05 У Трампа готовят увольнение офицеров Пентагона, — Reuters

08:02 Вместо строительства на фронт — РФ отправляет в армию мигрантов

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13 ноября 2024
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23:29 Победа Трампа на выборах – что пишут французские СМИ

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18:07 Подготовка мобилизованных и заявление Блинкена — эфир Вечір.LIVE

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16:12 Геращенко сказала, почему не стоит говорить о выборах, пока война

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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13:16 Удар по Харькову новым БпЛА — эфир День.LIVE