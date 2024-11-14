Умєров зробив заяву про терміни мобілізації — ефір Ранок.LIVE

Ситуація на фронті на Харківщині — чи вдалося окупантам прорвати оборону. Як пройшла зустріч Джо Байдена з Дональдом Трампом та які кадрові рішення вже зробив майбутній президент. Також в ефірі Ранок.LIVE 14 листопада обговоримо заяву Рустема Умєрова про мобілізацію та чому українці менше донатять на військо.

Про це і не тільки говоритимуть в ефірі Ранок.LIVE о 8:00.

Про що ефір Ранок.LIVE 14 листопада

Гостями студії Новини.LIVE 14 листопада стали:

генерал-лейтенант, засновник БФ "Закриємо небо України" Ігор Романенко;

кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський;

керівник центру економічних і соціальних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень Ярослав Жаліло;

політолог, партнер комунікаційної агенції Good Politics Максим Джигун;

голова підкомітету з питань фізичної культури та масового спорту Комітету ВРУ з питань молоді і спорту Георгій Мазурашу;

віцепрезидентка Української федерації гімнастики Стелла Захарова;

політтехнолог Руслан Рохов;

кандидат політичних наук Ростислав Балабан.

Разом із ведучим гості Новини.LIVE обговорюватимуть такі теми:

заява Рустема Умєрова про строки мобілізації в Україні;

чи вдалося окупантам прорвати оборону на Харківщині;

чому українці стали менше донатити на армію;

зустріч Байдена і Трампа у Білому домі, кадрові призначення нового президента США.

Нагадаємо, 13 листопада російські війська здійснили спробу прорвати позиції Сил оборони на Куп'янському напрямку. За даними Генштабу, українські бійці зупинили ворога, завдавши росіянам відчутних втрат.

Також Новини.LIVE писали, що новообраний президент США Дональд Трамп визначився, хто буде новим директором Національної розвідки США. Посаду очолить колишня конгресмен від демократичної партії Тулсі Габбард.