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Умєров зробив заяву про терміни мобілізації — ефір Ранок.LIVE

Умєров зробив заяву про терміни мобілізації — ефір Ранок.LIVE

14 листопада 2024 р. 08:00

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16:12 Геращенко пояснила, чому не варто говорити про вибори, поки війна

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14:56 Стало відомо, скільки військових пройшли навчання за кордоном

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13:39 Нардеп пояснив, як бійці можуть переводитися в інші бригади

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13:19 Нардеп назвав умови, за яких військові знову готові служити в ЗСУ

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13:16 Удар по Харкову новим БпЛА — ефір День.LIVE

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08:00 Умєров зробив заяву про терміни мобілізації — ефір Ранок.LIVE

13 листопада 2024
Text

23:59 Нардеп заявила, що замість ТЦК можна створити бригади

Text

23:29 Перемога Трампа на виборах — що пишуть французькі ЗМІ

Text

21:22 Нардепка припустила, коли в Україні можуть відбутися вибори

Text

18:07 Підготовка мобілізованих та заява Блінкена — ефір Вечір.LIVE

Text

16:12 Геращенко пояснила, чому не варто говорити про вибори, поки війна

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

14:56 Стало відомо, скільки військових пройшли навчання за кордоном

Text

13:39 Нардеп пояснив, як бійці можуть переводитися в інші бригади

Text

13:19 Нардеп назвав умови, за яких військові знову готові служити в ЗСУ

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13:16 Удар по Харкову новим БпЛА — ефір День.LIVE

Ситуація на фронті на Харківщині — чи вдалося окупантам прорвати оборону. Як пройшла зустріч Джо Байдена з Дональдом Трампом та які кадрові рішення вже зробив майбутній президент. Також в ефірі Ранок.LIVE 14 листопада обговоримо заяву Рустема Умєрова про мобілізацію та чому українці менше донатять на військо. 

Про це і не тільки говоритимуть в ефірі Ранок.LIVE о 8:00.

Про що ефір Ранок.LIVE 14 листопада

Гостями студії Новини.LIVE 14 листопада стали:

  • генерал-лейтенант, засновник БФ "Закриємо небо України" Ігор Романенко;
  • кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський;
  • керівник центру економічних і соціальних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень Ярослав Жаліло;
  • політолог, партнер комунікаційної агенції Good Politics Максим Джигун;
  • голова підкомітету з питань фізичної культури та масового спорту Комітету ВРУ з питань молоді і спорту Георгій Мазурашу;
  • віцепрезидентка Української федерації гімнастики Стелла Захарова;
  • політтехнолог Руслан Рохов;
  • кандидат політичних наук Ростислав Балабан.

Разом із ведучим гості Новини.LIVE обговорюватимуть такі теми:

  • заява Рустема Умєрова про строки мобілізації в Україні;
  • чи вдалося окупантам прорвати оборону на Харківщині;
  • чому українці стали менше донатити на армію;
  • зустріч Байдена і Трампа у Білому домі, кадрові призначення нового президента США.

Нагадаємо, 13 листопада російські війська здійснили спробу прорвати позиції Сил оборони на Куп'янському напрямку. За даними Генштабу, українські бійці зупинили ворога, завдавши росіянам відчутних втрат. 

Також Новини.LIVE писали, що новообраний президент США Дональд Трамп визначився, хто буде новим директором Національної розвідки США. Посаду очолить колишня конгресмен від демократичної партії Тулсі Габбард.

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08:37 Війська КНДР розгорнули бойові дії на Курщині, — ISW

08:30 Кому з чоловіків не потрібно проходити ВЛК у листопаді 2024 року

08:25 Площа розмінованих територій України майже, як Бельгія

08:25 Запис в електронну чергу до ТЦК та СП — покрокова інструкція

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:21 США виділили Україні новий пакет допомоги — куди підуть кошти

08:05 У Трампа готують звільнення офіцерів Пентагону, — Reuters

08:02 Замість будівництва на фронт — РФ відправляє в армію мігрантів

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08:00 Умєров зробив заяву про терміни мобілізації — ефір Ранок.LIVE

13 листопада 2024
Text

23:59 Нардеп заявила, що замість ТЦК можна створити бригади

Text

23:29 Перемога Трампа на виборах — що пишуть французькі ЗМІ

Text

21:22 Нардепка припустила, коли в Україні можуть відбутися вибори

Text

18:07 Підготовка мобілізованих та заява Блінкена — ефір Вечір.LIVE

Text

16:12 Геращенко пояснила, чому не варто говорити про вибори, поки війна

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

14:56 Стало відомо, скільки військових пройшли навчання за кордоном

Text

13:39 Нардеп пояснив, як бійці можуть переводитися в інші бригади

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13:19 Нардеп назвав умови, за яких військові знову готові служити в ЗСУ

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