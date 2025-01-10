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Умеров сделал экстренное заявление о войне — эфир День.LIVE

Умеров сделал экстренное заявление о войне — эфир День.LIVE

10 января 2025 г. 13:19

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13:19 Умеров сделал экстренное заявление о войне — эфир День.LIVE

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12:43 Под постоянными обстрелами — как живет прифронтовой Золочев

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12:17 Нардеп объяснил, отменят ли военное положение после "перемирия"

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10:58 Юрчишин назвал зарплаты, которые получают народные депутаты

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08:00 Чем завершился Рамштайн для Украины, — эфир Ранок.LIVE

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03:44 Скандальные слова Трампа и лесные пожары — события недели в США

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00:00 Нардеп отреагировал на заявление Келлога о завершении войны

9 января 2025
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22:50 Подорожание хлеба в Украине — нардеп назвал причины

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21:59 Нардеп назвал, кто из военнообязанных получит штрафы

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19:46 Военный рассказал историю товарища, ушедшего в СЗЧ

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13:19 Умеров сделал экстренное заявление о войне — эфир День.LIVE

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12:43 Под постоянными обстрелами — как живет прифронтовой Золочев

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12:17 Нардеп объяснил, отменят ли военное положение после "перемирия"

Text

10:58 Юрчишин назвал зарплаты, которые получают народные депутаты

Text

08:00 Чем завершился Рамштайн для Украины, — эфир Ранок.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

03:44 Скандальные слова Трампа и лесные пожары — события недели в США

Text

00:00 Нардеп отреагировал на заявление Келлога о завершении войны

9 января 2025
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22:50 Подорожание хлеба в Украине — нардеп назвал причины

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21:59 Нардеп назвал, кто из военнообязанных получит штрафы

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19:46 Военный рассказал историю товарища, ушедшего в СЗЧ

Сегодня в эфире День.LIVE вместе с приглашенными экспертами обсудим ряд важных и актуальных вопросов. В частности, проанализируем заявление Министра обороны Украины Рустема Умерова о дальнейшем ходе войны.

Посмотреть эфир можно в 13:00 по ссылке.

О чем эфир

Сегодня в День.LIVE обсуждают следующие темы:

  • Война в Украине может завершиться ближе к Пасхе, - глава МИД Британии;
  • Команда Трампа пересматривает подход к Украине;
  • Трамп готовит встречу с Путиным;
  • Шольц блокирует новый пакет помощи Украине — Der Spiegel;
  • Зеленский и команда провели встречу с делегацией США во главе с министром обороны Остином;
  • Результаты "Рамштайна".

Гости сегодняшнего эфира:

  • кандидат политических наук, исполнительный директор "Международной ассоциации малых общин" Алексей Буряченко;
  • спикер Военно-Морских Сил ВС Украины Дмитрий Плетенчук;
  • народная депутат, "Европейская Солидарность", Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Ирина Никорак;
  • политтехнолог Олег Постернак;
  • экономист, советник президента 2019-м 2024-м годах Олег Устенко;
  • военный эксперт, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак.

Ранее мы писали, что в Германии прошла встреча в формате "Рамштайн". В результате заседания Украина получила помощь от шести стран-партнеров.

Также мы писали, что лидеры коалиции "Рамштайн" сделали заявление о поддержке Украины.

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14:04 Нардеп раскритиковал штрафы юношей за необновленные данные в ТЦК

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

14:04 Киевстар обвинили в передаче номера посторонним лицам — детали

13:40 Шмыгаль сказал сколько граждан имеют бронь от мобилизации

13:35 Популярный овощ взлетел в цене — какой продукт побил рекорд

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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