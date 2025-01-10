Умеров сделал экстренное заявление о войне — эфир День.LIVE

Сегодня в эфире День.LIVE вместе с приглашенными экспертами обсудим ряд важных и актуальных вопросов. В частности, проанализируем заявление Министра обороны Украины Рустема Умерова о дальнейшем ходе войны.

Посмотреть эфир можно в 13:00 по ссылке.

О чем эфир

Сегодня в День.LIVE обсуждают следующие темы:

Война в Украине может завершиться ближе к Пасхе, - глава МИД Британии;

Команда Трампа пересматривает подход к Украине;

Трамп готовит встречу с Путиным;

Шольц блокирует новый пакет помощи Украине — Der Spiegel;

Зеленский и команда провели встречу с делегацией США во главе с министром обороны Остином;

Результаты "Рамштайна".

Гости сегодняшнего эфира:

кандидат политических наук, исполнительный директор "Международной ассоциации малых общин" Алексей Буряченко;

спикер Военно-Морских Сил ВС Украины Дмитрий Плетенчук;

народная депутат, "Европейская Солидарность", Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Ирина Никорак;

политтехнолог Олег Постернак;

экономист, советник президента 2019-м 2024-м годах Олег Устенко;

военный эксперт, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак.

Ранее мы писали, что в Германии прошла встреча в формате "Рамштайн". В результате заседания Украина получила помощь от шести стран-партнеров.

Также мы писали, что лидеры коалиции "Рамштайн" сделали заявление о поддержке Украины.