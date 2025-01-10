Умеров сделал экстренное заявление о войне — эфир День.LIVE

Сегодня в эфире День.LIVE вместе с приглашенными экспертами обсудим ряд важных и актуальных вопросов. В частности, проанализируем заявление Министра обороны Украины Рустема Умерова о дальнейшем ходе войны.
Посмотреть эфир можно в 13:00 по ссылке.
О чем эфир
Сегодня в День.LIVE обсуждают следующие темы:
- Война в Украине может завершиться ближе к Пасхе, - глава МИД Британии;
- Команда Трампа пересматривает подход к Украине;
- Трамп готовит встречу с Путиным;
- Шольц блокирует новый пакет помощи Украине — Der Spiegel;
- Зеленский и команда провели встречу с делегацией США во главе с министром обороны Остином;
- Результаты "Рамштайна".
Гости сегодняшнего эфира:
- кандидат политических наук, исполнительный директор "Международной ассоциации малых общин" Алексей Буряченко;
- спикер Военно-Морских Сил ВС Украины Дмитрий Плетенчук;
- народная депутат, "Европейская Солидарность", Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Ирина Никорак;
- политтехнолог Олег Постернак;
- экономист, советник президента 2019-м 2024-м годах Олег Устенко;
- военный эксперт, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак.
Ранее мы писали, что в Германии прошла встреча в формате "Рамштайн". В результате заседания Украина получила помощь от шести стран-партнеров.
Также мы писали, что лидеры коалиции "Рамштайн" сделали заявление о поддержке Украины.