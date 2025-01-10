Умєров зробив екстрену заяву про війну — ефір День.LIVE

Сьогодні в ефірі День.LIVE разом із запрошеними експертами обговоримо низку важливих і актуальних питань. Зокрема, проаналізуємо заяву Міністра оборони України Рустема Умєрова щодо подальшого перебігу війни.
Подивитися ефір можна о 13:00 за посиланням.
Про що ефір
Сьогодні в День.LIVE обговорюють такі теми:
- Війна в Україні може завершитися ближче до Великодня, — глава МЗС Британії;
- Команда Трампа переглядає підхід до України;
- Трамп готує зустріч із Путіним;
- Шольц блокує новий пакет допомоги Україні, — Der Spiegel;
- Зеленський та команда провели зустріч із делегацією США на чолі з міністром оборони Остіном;
- Результати "Рамштайну".
Гості сьогоднішнього ефіру:
- кандидат політичних наук, виконавчий директор "Міжнародної асоціації малих громад" Олексій Буряченко;
- речник Військово-Морських Сил ЗС України Дмитро Плетенчук;
- народна депутатка, "Європейська Солідарність", Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Ірина Никорак;
- політтехнолог Олег Постернак;
- економіст, Радник Президента 2019-му 2024-у роках Олег Устенко;
- військовий експерт, екс-співробітник СБУ Іван Ступак.
Раніше ми писали, що у Німеччині відбулася зустріч у форматі "Рамштайн". Внаслідок цього засідання Україна отримала допомогу від шести країн-партнерів.
Також ми писали, що лідери коаліції "Рамштайн" зробили заяву щодо підтримки України.