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Умєров зробив екстрену заяву про війну — ефір День.LIVE

Умєров зробив екстрену заяву про війну — ефір День.LIVE

10 січня 2025 р. 13:19

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13:19 Умєров зробив екстрену заяву про війну — ефір День.LIVE

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12:43 Під постійними обстрілами — як живе прифронтовий Золочів

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12:17 Нардеп пояснив, чи скасують воєнний стан одразу після "перемир'я"

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10:58 Юрчишин назвав зарплати, які отримують народні депутати

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08:00 Чим завершився Рамштайн для України, — ефір Ранок.LIVE

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03:44 Скандальні заяви Трампа та лісові пожежі — події тижня в США

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00:00 Нардеп прокоментував заяву США про завершення війни за 100 днів

9 січня 2025
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22:50 Здорожчання хліба в Україні — нардеп назвав причини

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21:59 Нардеп назвав, хто із військовозобов'язаних отримає штрафи

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19:46 Військовий розповів історію побратима, який пішов у СЗЧ

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13:19 Умєров зробив екстрену заяву про війну — ефір День.LIVE

Text

12:43 Під постійними обстрілами — як живе прифронтовий Золочів

Text

12:17 Нардеп пояснив, чи скасують воєнний стан одразу після "перемир'я"

Text

10:58 Юрчишин назвав зарплати, які отримують народні депутати

Text

08:00 Чим завершився Рамштайн для України, — ефір Ранок.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

03:44 Скандальні заяви Трампа та лісові пожежі — події тижня в США

Text

00:00 Нардеп прокоментував заяву США про завершення війни за 100 днів

9 січня 2025
Text

22:50 Здорожчання хліба в Україні — нардеп назвав причини

Text

21:59 Нардеп назвав, хто із військовозобов'язаних отримає штрафи

Text

19:46 Військовий розповів історію побратима, який пішов у СЗЧ

Сьогодні в ефірі День.LIVE разом із запрошеними експертами обговоримо низку важливих і актуальних питань. Зокрема, проаналізуємо заяву Міністра оборони України Рустема Умєрова щодо подальшого перебігу війни.

Подивитися ефір можна о 13:00 за посиланням.

Про що ефір

Сьогодні в День.LIVE обговорюють такі теми:

  • Війна в Україні може завершитися ближче до Великодня, — глава МЗС Британії;
  • Команда Трампа переглядає підхід до України;
  • Трамп готує зустріч із Путіним;
  • Шольц блокує новий пакет допомоги Україні, — Der Spiegel;
  • Зеленський та команда провели зустріч із делегацією США на чолі з міністром оборони Остіном;
  • Результати "Рамштайну".

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • кандидат політичних наук, виконавчий директор "Міжнародної асоціації малих громад" Олексій Буряченко;
  • речник Військово-Морських Сил ЗС України Дмитро Плетенчук;
  • народна депутатка, "Європейська Солідарність", Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Ірина Никорак;
  • політтехнолог Олег Постернак;
  • економіст, Радник Президента 2019-му 2024-у роках Олег Устенко;
  • військовий експерт, екс-співробітник СБУ Іван Ступак.

Раніше ми писали, що у Німеччині відбулася зустріч у форматі "Рамштайн". Внаслідок цього засідання Україна отримала допомогу від шести країн-партнерів. 

Також ми писали, що лідери коаліції "Рамштайн" зробили заяву щодо підтримки України.

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14:26 Солом'янський район Києва затопило окропом — фото та відео

14:22 У Путіна висловились про переговори з Трампом

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:08 Міноборони перевірило забезпечення бригади на сході — результати

14:07 У Чорне море потрапив особливий мазут — в чому небезпека

14:07 Синоптик Діденко попередила декілька областей про раптовий холод

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