Умєров зробив екстрену заяву про війну — ефір День.LIVE

Сьогодні в ефірі День.LIVE разом із запрошеними експертами обговоримо низку важливих і актуальних питань. Зокрема, проаналізуємо заяву Міністра оборони України Рустема Умєрова щодо подальшого перебігу війни.

Подивитися ефір можна о 13:00 за посиланням.

Про що ефір

Сьогодні в День.LIVE обговорюють такі теми:

Війна в Україні може завершитися ближче до Великодня, — глава МЗС Британії;

Команда Трампа переглядає підхід до України;

Трамп готує зустріч із Путіним;

Шольц блокує новий пакет допомоги Україні, — Der Spiegel;

Зеленський та команда провели зустріч із делегацією США на чолі з міністром оборони Остіном;

Результати "Рамштайну".

Гості сьогоднішнього ефіру:

кандидат політичних наук, виконавчий директор "Міжнародної асоціації малих громад" Олексій Буряченко;

речник Військово-Морських Сил ЗС України Дмитро Плетенчук;

народна депутатка, "Європейська Солідарність", Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Ірина Никорак;

політтехнолог Олег Постернак;

економіст, Радник Президента 2019-му 2024-у роках Олег Устенко;

військовий експерт, екс-співробітник СБУ Іван Ступак.

Раніше ми писали, що у Німеччині відбулася зустріч у форматі "Рамштайн". Внаслідок цього засідання Україна отримала допомогу від шести країн-партнерів.

Також ми писали, що лідери коаліції "Рамштайн" зробили заяву щодо підтримки України.