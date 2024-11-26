Умеров отправился в Южную Корею — эфир День.LIVE

Сегодня в эфире День.LIVE обсудим ряд важных и актуальных вопросов. В частности, прокомментируем отъезд министра обороны Украины Рустема Умерова в Южную Корею и подробности разговора канцлера Германии Олафа Шольца с российским диктатором Владимиром Путиным.

Посмотреть эфир можно в 13:00 по ссылке .

О чем эфир

Сегодня в День.LIVE обсуждают следующие темы:

В НАТО призвали нарастить военную, финансовую и гуманитарную поддержку Украины;

Украина сегодня концентрируется на четких обещаниях избранного президентом США Дональда Трампа по поводу завершения войны в Украине, — Стефанишина;

Удар по Днепру ракетой "Кедр" обсудят на спецзаседании ОБСЕ;

Генерал Бундесвера предупредил, что Россия стремится нарастить военную мощь для новой агрессии;

Белый дом официально подтвердил разрешение ВСУ бить ракетами ATACMS по РФ;

ДТЭК получит финансовую помощь от ЕС и США: на что пойдут миллионы евро.

Гости сегодняшнего эфира:

кандидат политических наук Алексей Якубин;

доктор физико-математических наук, бывший работник Института ядерных исследований НАНУ Людвиг Литвинский;

исполнительный директор, эксперт экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин;

спикер оперативно-тактической группировки "Харьков" Евгений Романов;

политтехнолог Олег Постернак;

первый вице-президент Тогрово-промышленной палаты Украины Михаил Непран.

Напомним, Великобритания объявила о крупнейшем пакете санкций против российского теневого флота. Он включает 30 судов, нарушающих ограничения на поставки нефти.

В Копенгагене положили начало новому формату сотрудничества "Северная группа — Украина". Он объединил 12 стран, оказывающих наибольшую военную поддержку.