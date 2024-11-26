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Умєров вирушив до Південної Кореї — ефір День.LIVE

Умєров вирушив до Південної Кореї — ефір День.LIVE

26 листопада 2024 р. 13:02

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13:38 У ЗСУ сказали, як росіяни переважають в живій силі на Курщині

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13:02 Умєров вирушив до Південної Кореї — ефір День.LIVE

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12:46 Масова інвалідність прокурорів — у ДБР розпочали розслідування

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11:53 Глава Тернопільської ОВА розповів про наслідки атаки на область

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21:13 Коли працівники ТЦК можуть стріляти в людину — пояснення юриста

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13:38 У ЗСУ сказали, як росіяни переважають в живій силі на Курщині

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13:02 Умєров вирушив до Південної Кореї — ефір День.LIVE

Text

12:46 Масова інвалідність прокурорів — у ДБР розпочали розслідування

Text

11:53 Глава Тернопільської ОВА розповів про наслідки атаки на область

Text

10:52 Експерт пояснив, чи може Україна впливати на ситуацію на ЗАЕС

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:02 Байден ухвалив важливе рішення щодо України — ефір Ранок.LIVE

25 листопада 2024
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23:36 Ємець спрогнозував процес виходу України з воєнного стану

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23:06 Ющенко прокоментував дані розвідки США про своє отруєння

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22:42 Кучеренко пояснив, через що в Україні зросте дефіцит світла

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21:13 Коли працівники ТЦК можуть стріляти в людину — пояснення юриста

Сьогодні в ефірі День.LIVE обговоримо низку важливих та актуальних питань. Зокрема, прокоментуємо від'їзд міністра оборони України Рустема Умєрова до Південної Кореї та подробиці розмови канцлера Німеччини Олафа Шольца з російським диктатором Володимиром Путіним.

Подивитися ефір можна о 13:00 за посиланням.

Про що ефір

Сьогодні в День.LIVE обговорюють такі теми:

  • У НАТО закликали наростити військову, фінансову й гуманітарну підтримку України;
  • Україна сьогодні концентрується на чітких обіцянках обраного президентом США Дональда Трампа щодо завершення війни в Україні, — Стефанішина;
  • Удар по Дніпру ракетою "Кедр" обговорять на спецзасіданні ОБСЄ;
  • Генерал Бундесверу попередив, що Росія прагне наростити військову потугу для нової агресії;
  • Білий дім офіційно підтвердив дозвіл для ЗСУ бити ракетами ATACMS по РФ;
  • ДТЕК отримає фінансову допомогу від ЄС та США: на що підуть мільйони євро.

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • кандидат політичних наук Олексій Якубін;
  • доктор фізико-математичних наук, колишній працівник Інституту ядерних досліджень НАНУ Людвиг Литвинський;
  • виконавчий директор, експерт економічного дискусійного клубу Олег Пендзин;
  • речник оперативно-тактичного угруповання "Харків" Євгеній Романов;
  • політтехнолог Олег Постернак;
  • перший віцепрезидент Тогрово-промислової палати України Михайло Непран.

Нагадаємо, Велика Британія оголосила про найбільший пакет санкцій проти російського тіньового флоту. Він включає 30 суден, які порушують обмеження на постачання нафти. 

У Копенгагені започаткували новий формат співпраці "Північна група — Україна". Він об'єднав 12 країн, які надають найбільшу військову підтримку.

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13:36 Прикордонники викрили мережу виробників фальшивих документів

13:29 На Одещині суд дозволив чиновниці матюкатися

13:25 Найхолодніша ніч — прогноз погоди на завтра від Наталки Діденко

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:03 Шольц прокоментував свою розмову з Путіним

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12:46 Масова інвалідність прокурорів — у ДБР розпочали розслідування

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11:53 Глава Тернопільської ОВА розповів про наслідки атаки на область

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10:52 Експерт пояснив, чи може Україна впливати на ситуацію на ЗАЕС

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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08:02 Байден ухвалив важливе рішення щодо України — ефір Ранок.LIVE

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23:06 Ющенко прокоментував дані розвідки США про своє отруєння

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