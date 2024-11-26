Умєров вирушив до Південної Кореї — ефір День.LIVE

Сьогодні в ефірі День.LIVE обговоримо низку важливих та актуальних питань. Зокрема, прокоментуємо від'їзд міністра оборони України Рустема Умєрова до Південної Кореї та подробиці розмови канцлера Німеччини Олафа Шольца з російським диктатором Володимиром Путіним.
Подивитися ефір можна о 13:00 за посиланням.
Про що ефір
Сьогодні в День.LIVE обговорюють такі теми:
- У НАТО закликали наростити військову, фінансову й гуманітарну підтримку України;
- Україна сьогодні концентрується на чітких обіцянках обраного президентом США Дональда Трампа щодо завершення війни в Україні, — Стефанішина;
- Удар по Дніпру ракетою "Кедр" обговорять на спецзасіданні ОБСЄ;
- Генерал Бундесверу попередив, що Росія прагне наростити військову потугу для нової агресії;
- Білий дім офіційно підтвердив дозвіл для ЗСУ бити ракетами ATACMS по РФ;
- ДТЕК отримає фінансову допомогу від ЄС та США: на що підуть мільйони євро.
Гості сьогоднішнього ефіру:
- кандидат політичних наук Олексій Якубін;
- доктор фізико-математичних наук, колишній працівник Інституту ядерних досліджень НАНУ Людвиг Литвинський;
- виконавчий директор, експерт економічного дискусійного клубу Олег Пендзин;
- речник оперативно-тактичного угруповання "Харків" Євгеній Романов;
- політтехнолог Олег Постернак;
- перший віцепрезидент Тогрово-промислової палати України Михайло Непран.
Нагадаємо, Велика Британія оголосила про найбільший пакет санкцій проти російського тіньового флоту. Він включає 30 суден, які порушують обмеження на постачання нафти.
У Копенгагені започаткували новий формат співпраці "Північна група — Україна". Він об'єднав 12 країн, які надають найбільшу військову підтримку.