Умеров раскрыл итоги переговоров в Стамбуле — эфир Вечір.LIVE

В понедельник, 2 июня, в Стамбуле состоялись переговоры между украинской и российской делегациями. Во время них обсуждали мирное урегулирование войны.

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Переговоры в Стамбуле

Одной из ключевых тем переговоров стал вопрос освобождения украинских военнопленных и возвращения депортированных в Россию детей.

Кроме того, среди других тем:

Члены НАТО с B9 выступают за принятие Украины в Альянс;

Правительство разрешило бронировать 100% работников предприятий критических для нужд армии;

Украинцам публично отчитываться о работе территориальных центров комплектования и социальной поддержки;

Мужчин, которые не стоят на учете в ТЦК или находятся в розыске, позволят временно бронировать на критически важных предприятиях.

Гости сегодняшнего эфира:

Юлия Яцык, народный депутат Украины, внефракционная, Комитет по вопросам правоохранительной деятельности;

Сергей Ягодзинский, доктор философских наук, профессор;

Андрей Длигач, доктор экономических наук, председатель Advanter Group;

Александр Кочетков, аналитик, политтехнолог, эксперт по ракетно-ядерному вооружению

Валерий Дымов, руководитель ОО "Центр стратегических коммуникаций "Форум", политолог;

Владимир Дубовик, директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова;

Константин Криволап, авиационный эксперт;

Владимир Фесенко, политолог;

Михаил Крутихин, экономический аналитик, специалист по нефтегазовому рынку;

Сергей Кривонос, генерал-майор запаса ВСУ, первый заместитель Командующего Сил специальных операций ВСУ (2016-2019 гг.).

Напомним, что представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий высказался относительно переговорного процесса между Украиной и Россией, который состоялся 2 июня в Стамбуле. По его словам, российская сторона категорически выступила против участия Соединенных Штатов в этих переговорах, настаивая на их исключении.

Во время переговоров в Стамбуле украинская сторона официально передала представителям Российской Федерации перечень незаконно вывезенных украинских детей, с требованием их немедленного возвращения на родину.