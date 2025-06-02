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Умеров раскрыл итоги переговоров в Стамбуле — эфир Вечір.LIVE

Умеров раскрыл итоги переговоров в Стамбуле — эфир Вечір.LIVE

2 июня 2025 г. 18:05

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Умеров раскрыл итоги переговоров в Стамбуле — эфир Вечір.LIVE

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Совместное заявление Зеленского и Рютте по войне — трансляция

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Переговоры Украины и России в Стамбуле — прямая трансляция

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Новые переговоры в Стамбуле — эфир День.LIVE

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Зеленский и Рютте на саммите о войне в Украине — трансляция

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18:05 Умеров раскрыл итоги переговоров в Стамбуле — эфир Вечір.LIVE

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14:45 Совместное заявление Зеленского и Рютте по войне — трансляция

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13:31 Переговоры Украины и России в Стамбуле — прямая трансляция

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13:10 Новые переговоры в Стамбуле — эфир День.LIVE

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12:26 Зеленский и Рютте на саммите о войне в Украине — трансляция

В понедельник, 2 июня, в Стамбуле состоялись переговоры между украинской и российской делегациями. Во время них обсуждали мирное урегулирование войны.

Об этом и не только услышите в эфире Вечір.LIVE.

Переговоры в Стамбуле

Одной из ключевых тем переговоров стал вопрос освобождения украинских военнопленных и возвращения депортированных в Россию детей.

Кроме того, среди других тем:

  • Члены НАТО с B9 выступают за принятие Украины в Альянс;
  • Правительство разрешило бронировать 100% работников предприятий критических для нужд армии;
  • Украинцам публично отчитываться о работе территориальных центров комплектования и социальной поддержки;
  • Мужчин, которые не стоят на учете в ТЦК или находятся в розыске, позволят временно бронировать на критически важных предприятиях.

Гости сегодняшнего эфира:

  • Юлия Яцык, народный депутат Украины, внефракционная, Комитет по вопросам правоохранительной деятельности;
  • Сергей Ягодзинский, доктор философских наук, профессор;
  • Андрей Длигач, доктор экономических наук, председатель Advanter Group;
  • Александр Кочетков, аналитик, политтехнолог, эксперт по ракетно-ядерному вооружению
  • Валерий Дымов, руководитель ОО "Центр стратегических коммуникаций "Форум", политолог;
  • Владимир Дубовик, директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова;
  • Константин Криволап, авиационный эксперт;
  • Владимир Фесенко, политолог;
  • Михаил Крутихин, экономический аналитик, специалист по нефтегазовому рынку;
  • Сергей Кривонос, генерал-майор запаса ВСУ, первый заместитель Командующего Сил специальных операций ВСУ (2016-2019 гг.).

Напомним, что представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий высказался относительно переговорного процесса между Украиной и Россией, который состоялся 2 июня в Стамбуле. По его словам, российская сторона категорически выступила против участия Соединенных Штатов в этих переговорах, настаивая на их исключении.

Во время переговоров в Стамбуле украинская сторона официально передала представителям Российской Федерации перечень незаконно вывезенных украинских детей, с требованием их немедленного возвращения на родину.

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18:05 Умеров раскрыл итоги переговоров в Стамбуле — эфир Вечір.LIVE

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13:31 Переговоры Украины и России в Стамбуле — прямая трансляция

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13:10 Новые переговоры в Стамбуле — эфир День.LIVE

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