Умеров раскрыл итоги переговоров в Стамбуле — эфир Вечір.LIVE

В понедельник, 2 июня, в Стамбуле состоялись переговоры между украинской и российской делегациями. Во время них обсуждали мирное урегулирование войны.
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Переговоры в Стамбуле
Одной из ключевых тем переговоров стал вопрос освобождения украинских военнопленных и возвращения депортированных в Россию детей.
Кроме того, среди других тем:
- Члены НАТО с B9 выступают за принятие Украины в Альянс;
- Правительство разрешило бронировать 100% работников предприятий критических для нужд армии;
- Украинцам публично отчитываться о работе территориальных центров комплектования и социальной поддержки;
- Мужчин, которые не стоят на учете в ТЦК или находятся в розыске, позволят временно бронировать на критически важных предприятиях.
Гости сегодняшнего эфира:
- Юлия Яцык, народный депутат Украины, внефракционная, Комитет по вопросам правоохранительной деятельности;
- Сергей Ягодзинский, доктор философских наук, профессор;
- Андрей Длигач, доктор экономических наук, председатель Advanter Group;
- Александр Кочетков, аналитик, политтехнолог, эксперт по ракетно-ядерному вооружению
- Валерий Дымов, руководитель ОО "Центр стратегических коммуникаций "Форум", политолог;
- Владимир Дубовик, директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова;
- Константин Криволап, авиационный эксперт;
- Владимир Фесенко, политолог;
- Михаил Крутихин, экономический аналитик, специалист по нефтегазовому рынку;
- Сергей Кривонос, генерал-майор запаса ВСУ, первый заместитель Командующего Сил специальных операций ВСУ (2016-2019 гг.).
Напомним, что представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий высказался относительно переговорного процесса между Украиной и Россией, который состоялся 2 июня в Стамбуле. По его словам, российская сторона категорически выступила против участия Соединенных Штатов в этих переговорах, настаивая на их исключении.
Во время переговоров в Стамбуле украинская сторона официально передала представителям Российской Федерации перечень незаконно вывезенных украинских детей, с требованием их немедленного возвращения на родину.