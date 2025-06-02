Умєров розкрив підсумки переговорів у Стамбулі — ефір Вечір.LIVE

У понеділок, 2 червня, в Стамбулі відбулися переговори між українською та російською делегаціями. Під час них обговорювали мирне врегулювання війни.

Про це і не тільки почуєте в ефірі Вечір.LIVE.

Переговори у Стамбулі

Однією з ключових тем переговорів стало питання звільнення українських військовополонених та повернення депортованих до Росії дітей.

Крім того, серед інших тем:

Члени НАТО з B9 виступають за прийняття України до Альянсу;

Уряд дозволив бронювати 100% працівників підприємств критичних для потреб війська;

Українцям публічно звітуватимуть про роботу територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки;

Чоловіків, які не стоять на обліку у ТЦК чи перебувають у розшуку, дозволять тимчасово бронювати на критично важливих підприємствах.

Гості сьогоднішнього ефіру:

Юлія Яцик, народна депутатка України, позафракційна, Комітет з питань правоохоронної діяльності;

Сергій Ягодзінський, доктор філософських наук, професор;

Андрій ДлІгач, доктор економічних наук, голова Advanter Group;

Олександр Кочетков, аналітик, політтехнолог, експерт з ракетно-ядерного озброєння

Валерій Димов, керівник ГО "Центр стратегічних комунікацій "Форум", політолог;

Володимир Дубовик, директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова;

Костянтин Криволап, авіаційний експерт;

Володимир Фесенко, політолог;

Михайло Крутіхін, економічний аналітик, фахівець з нафтогазового ринку;

Сергій Кривонос, генерал-майор запасу ЗСУ, перший заступник Командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ (2016-2019 рр.).

Нагадаємо, що представник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий висловився щодо переговорного процесу між Україною та Росією, який відбувся 2 червня в Стамбулі. За його словами, російська сторона категорично виступила проти участі Сполучених Штатів у цих перемовинах, наполягаючи на їхньому виключенні.

Під час перемовин у Стамбулі українська сторона офіційно передала представникам Російської Федерації перелік незаконно вивезених українських дітей, з вимогою їх негайного повернення на батьківщину.