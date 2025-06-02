Умєров розкрив підсумки переговорів у Стамбулі — ефір Вечір.LIVE

У понеділок, 2 червня, в Стамбулі відбулися переговори між українською та російською делегаціями. Під час них обговорювали мирне врегулювання війни.
Про це і не тільки почуєте в ефірі Вечір.LIVE.
Переговори у Стамбулі
Однією з ключових тем переговорів стало питання звільнення українських військовополонених та повернення депортованих до Росії дітей.
Крім того, серед інших тем:
- Члени НАТО з B9 виступають за прийняття України до Альянсу;
- Уряд дозволив бронювати 100% працівників підприємств критичних для потреб війська;
- Українцям публічно звітуватимуть про роботу територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки;
- Чоловіків, які не стоять на обліку у ТЦК чи перебувають у розшуку, дозволять тимчасово бронювати на критично важливих підприємствах.
Гості сьогоднішнього ефіру:
- Юлія Яцик, народна депутатка України, позафракційна, Комітет з питань правоохоронної діяльності;
- Сергій Ягодзінський, доктор філософських наук, професор;
- Андрій ДлІгач, доктор економічних наук, голова Advanter Group;
- Олександр Кочетков, аналітик, політтехнолог, експерт з ракетно-ядерного озброєння
- Валерій Димов, керівник ГО "Центр стратегічних комунікацій "Форум", політолог;
- Володимир Дубовик, директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова;
- Костянтин Криволап, авіаційний експерт;
- Володимир Фесенко, політолог;
- Михайло Крутіхін, економічний аналітик, фахівець з нафтогазового ринку;
- Сергій Кривонос, генерал-майор запасу ЗСУ, перший заступник Командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ (2016-2019 рр.).
Нагадаємо, що представник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий висловився щодо переговорного процесу між Україною та Росією, який відбувся 2 червня в Стамбулі. За його словами, російська сторона категорично виступила проти участі Сполучених Штатів у цих перемовинах, наполягаючи на їхньому виключенні.
Під час перемовин у Стамбулі українська сторона офіційно передала представникам Російської Федерації перелік незаконно вивезених українських дітей, з вимогою їх негайного повернення на батьківщину.