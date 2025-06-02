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Умєров розкрив підсумки переговорів у Стамбулі — ефір Вечір.LIVE

Умєров розкрив підсумки переговорів у Стамбулі — ефір Вечір.LIVE

02 червня 2025 р. 18:05

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Умєров розкрив підсумки переговорів у Стамбулі — ефір Вечір.LIVE

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18:05 Умєров розкрив підсумки переговорів у Стамбулі — ефір Вечір.LIVE

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14:45 Спільна заява Зеленського та Рютте щодо війни — пряма трансляція

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13:31 Перемовини України та Росії в Стамбулі — пряма трансляція

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13:10 Нові переговори у Стамбулі — ефір День.LIVE

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12:26 Зеленський та Рютте на саміті про війну в Україні — трансляція

У понеділок, 2 червня, в Стамбулі відбулися переговори між українською та російською делегаціями. Під час них обговорювали мирне врегулювання війни.

Про це і не тільки почуєте в ефірі Вечір.LIVE.

Переговори у Стамбулі

Однією з ключових тем переговорів стало питання звільнення українських військовополонених та повернення депортованих до Росії дітей.

Крім того, серед інших тем: 

  • Члени НАТО з B9 виступають за прийняття України до Альянсу;
  • Уряд дозволив бронювати 100% працівників підприємств критичних для потреб війська;
  • Українцям публічно звітуватимуть про роботу територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки;
  • Чоловіків, які не стоять на обліку у ТЦК чи перебувають у розшуку, дозволять тимчасово бронювати на критично важливих підприємствах.

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • Юлія Яцик, народна депутатка України, позафракційна, Комітет з питань правоохоронної діяльності;
  • Сергій Ягодзінський, доктор філософських наук, професор;
  • Андрій ДлІгач, доктор економічних наук, голова Advanter Group;
  • Олександр Кочетков, аналітик, політтехнолог, експерт з ракетно-ядерного озброєння 
  • Валерій Димов, керівник ГО "Центр стратегічних комунікацій "Форум", політолог;
  • Володимир Дубовик, директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова;
  • Костянтин Криволап, авіаційний експерт; 
  • Володимир Фесенко, політолог;
  • Михайло Крутіхін, економічний аналітик, фахівець з нафтогазового ринку;
  • Сергій Кривонос, генерал-майор запасу ЗСУ, перший заступник Командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ (2016-2019 рр.).

Нагадаємо, що представник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий висловився щодо переговорного процесу між Україною та Росією, який відбувся 2 червня в Стамбулі. За його словами, російська сторона категорично виступила проти участі Сполучених Штатів у цих перемовинах, наполягаючи на їхньому виключенні.

Під час перемовин у Стамбулі українська сторона офіційно передала представникам Російської Федерації перелік незаконно вивезених українських дітей, з вимогою їх негайного повернення на батьківщину.

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19:09 Велика Британія переходить у режим "бойової готовності" — Стармер

18:59 Експерт допустив масштабне взаємне звільнення цивільних з полону

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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13:10 Нові переговори у Стамбулі — ефір День.LIVE

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