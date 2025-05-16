Умеров раскрыл итоги переговоров с РФ — трансляция

В пятницу, 16 мая, украинская и российская делегация провели переговоры. Министр обороны Украины Рустем Умеров подвел итоги встречи.
Об этом сообщают Новини.LIVE.
Пресс-конференция Умерова
Рустем Умеров выступил перед журналистами в Стамбуле после переговоров с российской делегацией.
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Напомним, что после встречи представители РФ выразили удовлетворение ходом переговорного процесса с Украиной и заявили о готовности к дальнейшим контактам.
Кроме того, по словам министра обороны Украины Рустема Умерова, страны готовятся к возможной встрече между Президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным.