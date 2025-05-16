Умеров раскрыл итоги переговоров с РФ — трансляция

В пятницу, 16 мая, украинская и российская делегация провели переговоры. Министр обороны Украины Рустем Умеров подвел итоги встречи.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

Пресс-конференция Умерова

Рустем Умеров выступил перед журналистами в Стамбуле после переговоров с российской делегацией.

Основные тезисы, ключевые сигналы и детали встречи — смотрите в прямом эфире.

Напомним, что после встречи представители РФ выразили удовлетворение ходом переговорного процесса с Украиной и заявили о готовности к дальнейшим контактам.

Кроме того, по словам министра обороны Украины Рустема Умерова, страны готовятся к возможной встрече между Президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным.