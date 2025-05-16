Умєров розкрив підсумки переговорів із РФ — трансляція

У п'ятницю, 16 травня, українська та російська делегація провели переговори. Міністр оборони України Рустем Умєров підвів підсумки зустрічі.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

Пресконференція Умєрова

Рустем Умеров виступив перед журналістами у Стамбулі після переговорів із російською делегацією.

Основні тези, ключові сигнали та деталі зустрічі — дивіться у прямому ефірі.

Нагадаємо, що після зустрічі представники РФ висловили задоволення ходом переговорного процесу з Україною та заявили про готовність до подальших контактів.

Крім того, за словами міністра оборони України Рустема Умєрова, країни готовляться до можливої зустрічі між Президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним.