Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Умєров розкрив підсумки переговорів із РФ — трансляція arrow
Умєров розкрив підсумки переговорів із РФ — трансляція

Умєров розкрив підсумки переговорів із РФ — трансляція

16 травня 2025 р. 18:19

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

Умєров розкрив підсумки переговорів із РФ — трансляція

Text

Зеленський розкрив деталі перемовин у Стамбулі — ефір Вечір.LIVE

Text

Виступ Зеленського на саміті в Албанії — ефір Новини.LIVE

Text

Зустріч України та США й новини від Трампа — ефір День.LIVE

Text

Зустріч України та Росії наживо — ефір Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

Лідери європейських країн зустрілися в Тирані — прямий ефір

Text

Зустріч делегацій України та Росії — прямий ефір

Text

Переговори України та РФ у Стамбулі — ефір Ранок.LIVE

15 травня 2025
Text

Про що домовились Зеленський з Ердоганом — ефір Вечір.LIVE

Text

Виступ Зеленського у Туреччині — пряма трансляція

Text

12:02 Російський опозиціонер Каспаров впевнений, що США та РФ ведуть таємні переговори

9 листопада 2023
Text

10:00 H&M повернувся — у яких ТРЦ відкрились магазини, які враження покупців та ціни на одяг

6 лютого 2024
Text

15:00 Український тиждень у Вашингтоні — підсумки від Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвав кількість цивільних, які продовжують залишатися в Авдіївці

27 лютого 2024
Text

21:43 Експерт пояснив наміри Кремля воювати з НАТО через слова Макрона

У п'ятницю, 16 травня, українська та російська делегація провели переговори. Міністр оборони України Рустем Умєров підвів підсумки зустрічі.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

Пресконференція Умєрова

Рустем Умеров виступив перед журналістами у Стамбулі після переговорів із російською делегацією.

Основні тези, ключові сигнали та деталі зустрічі — дивіться у прямому ефірі.

Нагадаємо, що після зустрічі представники РФ висловили задоволення ходом переговорного процесу з Україною та заявили про готовність до подальших контактів.

Крім того, за словами міністра оборони України Рустема Умєрова, країни готовляться до можливої зустрічі між Президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео
Text

18:19 Умєров розкрив підсумки переговорів із РФ — трансляція

18:02 Можна втратити валюту — як правильно перетинати кордон з доларами

18:00 Одещині виділять 45 мільйонів на шкільні автобуси

17:59 Умєров проведе конференцію за підсумками переговорів з РФ

17:52 Переговори у Стамбулі — Стармер різко відреагував на позицію РФ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

17:50 Зеленський розкрив деталі перемовин у Стамбулі — ефір Вечір.LIVE

17:36 Україна та РФ спілкувалась через перекладача на переговорах

17:25 Паспорт моряка за 3400 долл. — корупційна схема в Одесі

17:21 Нема в інших країн — у Буданова розкрили унікальні можливості ГУР

17:12 Ціни в Duty Free — чому українцям невигідно купувати там продукти

18:02 Можна втратити валюту — як правильно перетинати кордон з доларами

18:00 Одещині виділять 45 мільйонів на шкільні автобуси

17:59 Умєров проведе конференцію за підсумками переговорів з РФ

17:52 Переговори у Стамбулі — Стармер різко відреагував на позицію РФ

17:36 Україна та РФ спілкувалась через перекладача на переговорах

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:25 Паспорт моряка за 3400 долл. — корупційна схема в Одесі

17:21 Нема в інших країн — у Буданова розкрили унікальні можливості ГУР

17:12 Ціни в Duty Free — чому українцям невигідно купувати там продукти

17:11 Росіяни заявили про "успішні переговори" з Україною в Стамбулі

17:06 Криза Android — чому платформа може залишитися без Samsung

06:11 Абрикоси, черешня, мед — як морози вплинули на врожай

15 травня

20:16 Українська полуниця, перець, кабачки — ціни одеського Привозу

05:21 Сучасні вишиванки, які вони — що обирають одесити

14 травня

22:33 Росія розуміє лише силу — нова роль України у світі

19:44 Затримання на блокпості та доставлення до ТЦК — що потрібно знати

05:21 Знамениті херсонські кавуни — чи будуть вони доступні цього року

00:37 Євробачення 2025. Перший півфінал. Як це було

13 травня

19:44 Отримав штраф від ТЦК — що варто знати перед оплатою

06:03 Продуктова криза — чи може Україна забезпечити себе овочами

12 травня

22:33 Зустріч Зеленського та Путіна, що вона означатиме для одеситів

Text

12:02 Російський опозиціонер Каспаров впевнений, що США та РФ ведуть таємні переговори

9 листопада 2023
Text

10:00 H&M повернувся — у яких ТРЦ відкрились магазини, які враження покупців та ціни на одяг

6 лютого 2024
Text

15:00 Український тиждень у Вашингтоні — підсумки від Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвав кількість цивільних, які продовжують залишатися в Авдіївці

27 лютого 2024
Text

21:43 Експерт пояснив наміри Кремля воювати з НАТО через слова Макрона