Умеров назвал Европе условие для мира в Украине — эфир Вечір.LIVE

Министр Обороны Украины Рустем Умеров обсудил со странами-партнерами ключевые запросы Украины. В частности, он назвал основные условия завершения войны.

Об этом и не только эксперты поговорят в эфире Вечір.LIVE.

О чем эфир

Сегодня в Вечір.LIVE обсуждают такие темы:

ХАМАС освободил шесть израильских заложников. Двое из них находились в плену около 10 лет;

Встреча Трампа с Зеленским состоится в ближайшее время, — пресс-секретарь Белого дома;

Украина продержится только до лета, если Трамп заблокирует военную помощь от США, — WSJ;

Хуже всего ситуация в прифронтовых областях, а именно: в Запорожском регионе, а также в Херсонской и Донецкой областях.

Гости эфира

Гости сегодняшнего эфира:

журналист Сергей Ауслендер;

народный депутат Украины, заместитель комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Тарас Тарасенко;

народный депутат от партии "Восстановление Украины", комитет по вопросам антикоррупционной политики Анатолий Бурмич;

российский оппозиционный деятель, юрист Марк Фейгин.

Напомним, 23 февраля глава ГУР Кирилл Буданов сообщил, что в армии РФ начались проблемы со Starlink. Им уже США выключали связь.

Также мы писали, что республиканцы инициировали выход США из ООН. Там заявили, что эта структура не способствует интересам Америки.