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Умеров назвал Европе условие для мира в Украине — эфир Вечір.LIVE

Умеров назвал Европе условие для мира в Украине — эфир Вечір.LIVE

25 февраля 2025 г. 17:50

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17:50 Умеров назвал Европе условие для мира в Украине — эфир Вечір.LIVE

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13:00 Что известно о встрече Трампа и Зеленского — эфир День.LIVE

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08:00 Буданов сделал важное заявление о войне — эфир Ранок.LIVE

24 февраля 2025
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17:50 Зеленский назвал ключевое условие мира — эфир Вечір.LIVE

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16:29 Пресс-конференция Зеленского с мировыми лидерами — прямой эфир

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13:08 Зеленский озвучил первое условие мира — эфир День.LIVE

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08:00 Заявление Зеленского к годовщине вторжения — эфир Ранок.LIVE

23 февраля 2025
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21:04 В Германии идет подсчет голосов — прямая трансляция

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16:39 Форум "Украина. Год 2025" — эфир пресс-конференции Зеленского

22 февраля 2025
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22:11 Трамп выступает с речью на CPAC — прямая трансляция

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17:50 Умеров назвал Европе условие для мира в Украине — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Что известно о встрече Трампа и Зеленского — эфир День.LIVE

Text

08:00 Буданов сделал важное заявление о войне — эфир Ранок.LIVE

24 февраля 2025
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17:50 Зеленский назвал ключевое условие мира — эфир Вечір.LIVE

Text

16:29 Пресс-конференция Зеленского с мировыми лидерами — прямой эфир

Text

13:08 Зеленский озвучил первое условие мира — эфир День.LIVE

Text

08:00 Заявление Зеленского к годовщине вторжения — эфир Ранок.LIVE

23 февраля 2025
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21:04 В Германии идет подсчет голосов — прямая трансляция

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16:39 Форум "Украина. Год 2025" — эфир пресс-конференции Зеленского

22 февраля 2025
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22:11 Трамп выступает с речью на CPAC — прямая трансляция

Министр Обороны Украины Рустем Умеров обсудил со странами-партнерами ключевые запросы Украины. В частности, он назвал основные условия завершения войны.

Об этом и не только эксперты поговорят в эфире Вечір.LIVE.

О чем эфир

Сегодня в Вечір.LIVE обсуждают такие темы:

  • ХАМАС освободил шесть израильских заложников. Двое из них находились в плену около 10 лет;
  • Встреча Трампа с Зеленским состоится в ближайшее время, — пресс-секретарь Белого дома;
  • Украина продержится только до лета, если Трамп заблокирует военную помощь от США, — WSJ;
  • Хуже всего ситуация в прифронтовых областях, а именно: в Запорожском регионе, а также в Херсонской и Донецкой областях.

Гости эфира

Гости сегодняшнего эфира:

  • журналист Сергей Ауслендер;
  • народный депутат Украины, заместитель комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Тарас Тарасенко;
  • народный депутат от партии "Восстановление Украины", комитет по вопросам антикоррупционной политики Анатолий Бурмич;
  • российский оппозиционный деятель, юрист Марк Фейгин.

Напомним, 23 февраля глава ГУР Кирилл Буданов сообщил, что в армии РФ начались проблемы со Starlink. Им уже США выключали связь.

Также мы писали, что республиканцы инициировали выход США из ООН. Там заявили, что эта структура не способствует интересам Америки.

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17:30 Николаев теряет около 40% доходов из-за неработающих портов

17:29 Google представил Code Assist — ИИ-ассистент для программистов

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:26 В Укргидрометцентре назвали, где завтра еще удержится -17 °C

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