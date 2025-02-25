Умеров назвал Европе условие для мира в Украине — эфир Вечір.LIVE

Министр Обороны Украины Рустем Умеров обсудил со странами-партнерами ключевые запросы Украины. В частности, он назвал основные условия завершения войны.
Об этом и не только эксперты поговорят в эфире Вечір.LIVE.
О чем эфир
Сегодня в Вечір.LIVE обсуждают такие темы:
- ХАМАС освободил шесть израильских заложников. Двое из них находились в плену около 10 лет;
- Встреча Трампа с Зеленским состоится в ближайшее время, — пресс-секретарь Белого дома;
- Украина продержится только до лета, если Трамп заблокирует военную помощь от США, — WSJ;
- Хуже всего ситуация в прифронтовых областях, а именно: в Запорожском регионе, а также в Херсонской и Донецкой областях.
Гости эфира
Гости сегодняшнего эфира:
- журналист Сергей Ауслендер;
- народный депутат Украины, заместитель комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Тарас Тарасенко;
- народный депутат от партии "Восстановление Украины", комитет по вопросам антикоррупционной политики Анатолий Бурмич;
- российский оппозиционный деятель, юрист Марк Фейгин.
Напомним, 23 февраля глава ГУР Кирилл Буданов сообщил, что в армии РФ начались проблемы со Starlink. Им уже США выключали связь.
Также мы писали, что республиканцы инициировали выход США из ООН. Там заявили, что эта структура не способствует интересам Америки.