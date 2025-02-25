Умєров поставив Європі умову для миру в Україні — ефір Вечір.LIVE

Міністр оборони України Рустем Умєров обговорив з країнами-партнерами ключові запити України. Зокрема, він назвав основні умови завершення війни.

Про це та не тільки експерти поговорять в ефірі Вечір.LIVE.

Про що ефір

Сьогодні в Вечір.LIVE обговорюють такі теми:

ХАМАС звільнив шість ізраїльських заручників. Двоє з них перебували у полоні близько 10 років;

Зустріч Трампа з Зеленським відбудеться найближчим часом, — речниця Білого дому;

Україна протримається лише до літа, якщо Трамп заблокує військову допомогу від США, — WSJ;

Найгірша ситуація у прифронтових областях, а саме: у Запорізькому регіоні, а також на Херсонщині та Донеччині.

Гості ефіру

Гості сьогоднішнього ефіру:

журналіст Сергій Ауслендер;

народний депутат України, заступник комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Тарас Тарасенко;

народний депутат від партії "Відновлення України", комітет з питань антикорупційної політики Анатолій Бурміч;

російський опозиційний діяч, юрист Марк Фейгін.

Нагадаємо, 23 лютого голова ГУР Кирило Буданов повідомив, що в армії РФ почались проблеми зі Starlink. Їм вже США вимикали зв'язок.

Також ми писали, що республіканці ініціювали вихід США з ООН. Там заявили, що ця структура не сприяє інтересам Америки.