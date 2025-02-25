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Умєров поставив Європі умову для миру в Україні — ефір Вечір.LIVE

Умєров поставив Європі умову для миру в Україні — ефір Вечір.LIVE

25 лютого 2025 р. 17:50

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17:50 Умєров поставив Європі умову для миру в Україні — ефір Вечір.LIVE

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13:00 Що відомо про зустріч Трампа і Зеленського — ефір День.LIVE

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08:00 Буданов зробив важливу заяву щодо війни — ефір Ранок.LIVE

24 лютого 2025
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17:50 Зеленський назвав ключову умову миру — ефір Вечір.LIVE

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16:29 Пресконференція Зеленського зі світовими лідерами — прямий ефір

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13:08 Зеленський озвучив першу умову миру — ефір День.LIVE

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08:00 Заява Зеленського до роковин вторгнення — ефір Ранок.LIVE

23 лютого 2025
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21:04 У Німеччині триває підрахунок голосів — пряма трансляція

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16:39 Форум "Україна. Рік 2025" — ефір пресконференції Зеленського

22 лютого 2025
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22:11 Трамп виступає з промовою на CPAC — пряма трансляція

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17:50 Умєров поставив Європі умову для миру в Україні — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Що відомо про зустріч Трампа і Зеленського — ефір День.LIVE

Text

08:00 Буданов зробив важливу заяву щодо війни — ефір Ранок.LIVE

24 лютого 2025
Text

17:50 Зеленський назвав ключову умову миру — ефір Вечір.LIVE

Text

16:29 Пресконференція Зеленського зі світовими лідерами — прямий ефір

Text

13:08 Зеленський озвучив першу умову миру — ефір День.LIVE

Text

08:00 Заява Зеленського до роковин вторгнення — ефір Ранок.LIVE

23 лютого 2025
Text

21:04 У Німеччині триває підрахунок голосів — пряма трансляція

Text

16:39 Форум "Україна. Рік 2025" — ефір пресконференції Зеленського

22 лютого 2025
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22:11 Трамп виступає з промовою на CPAC — пряма трансляція

Міністр оборони України Рустем Умєров обговорив з країнами-партнерами ключові запити України. Зокрема, він назвав основні умови завершення війни.

Про це та не тільки експерти поговорять в ефірі Вечір.LIVE.

Про що ефір

Сьогодні в Вечір.LIVE обговорюють такі теми:

  • ХАМАС звільнив шість ізраїльських заручників. Двоє з них перебували у полоні близько 10 років;
  • Зустріч Трампа з Зеленським відбудеться найближчим часом, — речниця Білого дому;
  • Україна протримається лише до літа, якщо Трамп заблокує військову допомогу від США, — WSJ;
  • Найгірша ситуація у прифронтових областях, а саме: у Запорізькому регіоні, а також на Херсонщині та Донеччині.

Гості ефіру

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • журналіст Сергій Ауслендер;
  • народний депутат України, заступник комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Тарас Тарасенко;
  • народний депутат від партії "Відновлення України", комітет з питань антикорупційної політики Анатолій Бурміч;
  • російський опозиційний діяч, юрист Марк Фейгін.

Нагадаємо, 23 лютого голова ГУР Кирило Буданов повідомив, що в армії РФ почались проблеми зі Starlink. Їм вже США вимикали зв'язок.

Також ми писали, що республіканці ініціювали вихід США з ООН. Там заявили, що ця структура не сприяє інтересам Америки.

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18:10 Парову турбіну Одеської ТЕЦ відремонтують за 4 мільйони

17:51 Костенко назвав гарантії, які Україна має отримати від країн ЄС

17:45 Добровільні страхові внески — чи можна платити у 60 років

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:45 Південний міст могли відкрити ще в 2024 році — деталі від КМВА

17:30 Миколаїв втрачає близько 40% доходів через непрацюючі порти

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