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Ультиматум Путину и переговоры в Турции — эфир Вечір.LIVE

Ультиматум Путину и переговоры в Турции — эфир Вечір.LIVE

12 мая 2025 г. 17:50

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Сегодня в эфире Вечір.LIVE поговорим об ультиматуме, который поставили страны ЕС российскому диктатору Владимиру Путину. Также узнаем детали о запланированной поездке Президента Украины Владимира Зеленского в Турцию.

Посмотреть эфир можно по ссылке.

Другие темы эфира

  • Визит сенатора США Марко Рубио в Турцию 14-16 мая — связан ли с предложением Путина
  • Поддержит ли Китай инициативы по прекращению войны в Украине
  • Польша призывает Запад усилить давление на Путина для реального прекращения боевых действий

Гости сегодняшнего эфира:

  • народный депутат от партии "Слуга народа", член Комитета по вопросам экономического развития Галина Янченко;
  • заслуженный юрист Украины, доктор юридических наук, директор Института Международного права и инноваций Владимир Пилипенко;
  • эксперт-международник, народный депутат Украины VI созыва Евгений Добряк;
  • политтехнолог Руслан Рохов;
  • заслуженный врач Украины, доктор медицинских и философских наук, политический и общественный деятель Ольга Богомолец;
  • политолог Владимир Фесенко;
  • польский эксперт, бывший член правительства Польши Петр Кульпа;
  • доктор экономических наук Игорь Липсиц.

Напомним, Россия отказалась выполнять требование ЕС о введении 30-дневного режима полного прекращения огня в Украине. Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что оккупанты продолжают атаковать украинские позиции вдоль всей линии фронта.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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