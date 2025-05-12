Ультиматум Путину и переговоры в Турции — эфир Вечір.LIVE

Сегодня в эфире Вечір.LIVE поговорим об ультиматуме, который поставили страны ЕС российскому диктатору Владимиру Путину. Также узнаем детали о запланированной поездке Президента Украины Владимира Зеленского в Турцию.

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Гости сегодняшнего эфира:

народный депутат от партии "Слуга народа", член Комитета по вопросам экономического развития Галина Янченко;

заслуженный юрист Украины, доктор юридических наук, директор Института Международного права и инноваций Владимир Пилипенко;

эксперт-международник, народный депутат Украины VI созыва Евгений Добряк;

политтехнолог Руслан Рохов;

заслуженный врач Украины, доктор медицинских и философских наук, политический и общественный деятель Ольга Богомолец;

политолог Владимир Фесенко;

польский эксперт, бывший член правительства Польши Петр Кульпа;

доктор экономических наук Игорь Липсиц.

Напомним, Россия отказалась выполнять требование ЕС о введении 30-дневного режима полного прекращения огня в Украине. Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что оккупанты продолжают атаковать украинские позиции вдоль всей линии фронта.