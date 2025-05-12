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Ультиматум Путіну та перемовини в Туреччині — ефір Вечір.LIVE

Ультиматум Путіну та перемовини в Туреччині — ефір Вечір.LIVE

12 травня 2025 р. 17:50

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Ультиматум Путіну та перемовини в Туреччині — ефір Вечір.LIVE

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Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE поговоримо про ультиматум, який поставили країни ЄС російському диктатору Володимиру Путіну. Також дізнаємося деталі про заплановану поїздку Президента України Володимира Зеленського в Туреччину.

Подивитися ефір можна за посиланням.

Інші теми ефіру

  • Візит сенатора США Марко Рубіо до Туреччини 14–16 травня — чи пов’язаний із пропозицією Путіна
  • Чи підтримає Китай ініціативи щодо припинення війни в Україні
  • Польща закликає Захід посилити тиск на Путіна для реального припинення бойових дій

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • народна депутатка від партії "Слуга Народу", член Комітету з питань економічного розвитку Галина Янченко;
  • заслужений юрист України, доктор юридичних наук, директор Інституту Міжнародного права та інновацій Володимир Пилипенко;
  • експерт-міжнародник, народний депутат України VI скликання Євген Добряк;
  • політтехнолог Руслан Рохов; 
  • заслужена лікарка України, докторка медичних та філософських наук, політична та громадська діячка Ольга Богомолець;
  • політолог Володимир Фесенко;
  • польський експерт, колишній член уряду Польщі Пйотр Кульпа;
  • доктор економічних наук Ігор Ліпсиц.

Нагадаємо, Росія відмовилася виконувати вимогу ЄС про запровадження 30-денного режиму повного припинення вогню в Україні. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що окупанти продовжують атакувати українські позиції вздовж усієї лінії фронту.

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18:52 Зеленський затвердив ратифікацію угоди про надра зі США

18:47 Ziferblat похвалився результатами зі збору коштів на Євробаченні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:44 У Львові відбулися Unbroken Games — Садовий показав фото

18:43 Трамп може поїхати на зустріч Зеленського і Путіна — назвав умову

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17:00 Барабаш назвав кількість цивільних, які продовжують залишатися в Авдіївці

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