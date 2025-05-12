Ультиматум Путіну та перемовини в Туреччині — ефір Вечір.LIVE

Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE поговоримо про ультиматум, який поставили країни ЄС російському диктатору Володимиру Путіну. Також дізнаємося деталі про заплановану поїздку Президента України Володимира Зеленського в Туреччину.
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Інші теми ефіру
- Візит сенатора США Марко Рубіо до Туреччини 14–16 травня — чи пов’язаний із пропозицією Путіна
- Чи підтримає Китай ініціативи щодо припинення війни в Україні
- Польща закликає Захід посилити тиск на Путіна для реального припинення бойових дій
Гості сьогоднішнього ефіру:
- народна депутатка від партії "Слуга Народу", член Комітету з питань економічного розвитку Галина Янченко;
- заслужений юрист України, доктор юридичних наук, директор Інституту Міжнародного права та інновацій Володимир Пилипенко;
- експерт-міжнародник, народний депутат України VI скликання Євген Добряк;
- політтехнолог Руслан Рохов;
- заслужена лікарка України, докторка медичних та філософських наук, політична та громадська діячка Ольга Богомолець;
- політолог Володимир Фесенко;
- польський експерт, колишній член уряду Польщі Пйотр Кульпа;
- доктор економічних наук Ігор Ліпсиц.
Нагадаємо, Росія відмовилася виконувати вимогу ЄС про запровадження 30-денного режиму повного припинення вогню в Україні. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що окупанти продовжують атакувати українські позиції вздовж усієї лінії фронту.