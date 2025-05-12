Ультиматум Путіну та перемовини в Туреччині — ефір Вечір.LIVE

Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE поговоримо про ультиматум, який поставили країни ЄС російському диктатору Володимиру Путіну. Також дізнаємося деталі про заплановану поїздку Президента України Володимира Зеленського в Туреччину.

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Гості сьогоднішнього ефіру:

народна депутатка від партії "Слуга Народу", член Комітету з питань економічного розвитку Галина Янченко;

заслужений юрист України, доктор юридичних наук, директор Інституту Міжнародного права та інновацій Володимир Пилипенко;

експерт-міжнародник, народний депутат України VI скликання Євген Добряк;

політтехнолог Руслан Рохов;

заслужена лікарка України, докторка медичних та філософських наук, політична та громадська діячка Ольга Богомолець;

політолог Володимир Фесенко;

польський експерт, колишній член уряду Польщі Пйотр Кульпа;

доктор економічних наук Ігор Ліпсиц.

Нагадаємо, Росія відмовилася виконувати вимогу ЄС про запровадження 30-денного режиму повного припинення вогню в Україні. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що окупанти продовжують атакувати українські позиції вздовж усієї лінії фронту.