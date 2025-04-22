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Ультиматум ЕС для США и мирный план Трампа — эфир Вечір.LIVE

Ультиматум ЕС для США и мирный план Трампа — эфир Вечір.LIVE

22 апреля 2025 г. 17:50

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Сегодня в эфире Вечір.LIVE поговорим о "красных линиях", которые Европа очертила для США по окончанию войны в Украине. Также узнаем, какие пункты может содержать мирный план американского президента Дональда Трампа.

Посмотреть эфир можно по ссылке.

Другие темы эфира

  • Завтра в Лондоне обсудят мир в Украине.
  • РФ хочет, чтобы Украина сняла запрет переговоров с Путиным для обсуждения предложения Зеленского о прекращении ударов по гражданским объектам.
  • Отсрочку от мобилизации потеряют студенты, которые после 25 лет пошли получать профессионально-техническое и профессиональное высшее образование.

Гости сегодняшнего эфира:

  • народный депутат, член Комитета по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Руслан Горбенко;
  • военный юрист, участник проекта "Пантеровец" Тарас Боровский;
  • заместитель командира 3 ОШБр Родион Кудряшов;
  • народный депутат, заместитель председателя Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Тарас Тарасенко;
  • народный депутат, член Комитета по вопросам антикоррупционной политики Анатолий Бурмич;
  • советник министра иностранных дел по вопросам религиозной дипломатии Денис Коляда;
  • американский политик Борис Пинкус.

Напомним, 23 апреля США, Украина и европейские союзники встретятся в Лондоне для обсуждения мирного плана по окончанию войны.

А президент США Дональд Трамп заявил, что существует большая вероятность заключения "украинско-российского соглашения" уже на этой неделе.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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