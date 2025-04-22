Ультиматум ЄС для США та мирний план Трампа — ефір Вечір.LIVE

Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE поговоримо про "червоні лінії", які Європа окреслила для США щодо закінчення війни в Україні. Також дізнаємося, які пункти може містити мирний план американського президента Дональда Трампа.

Подивитися ефір можна за посиланням.

Інші теми ефіру

Завтра у Лондоні обговорять мир в Україні.

РФ хоче, щоб Україна зняла заборону переговорів з Путіним для обговорення пропозиції Зеленського про припинення ударів по цивільних об'єктах.

Відстрочку від мобілізації втратять студенти, які після 25 років пішли здобувати професійно-технічну та професійну вищу освіту.

Гості сьогоднішнього ефіру:

народний депутат, член Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України Руслан Горбенко;

військовий юрист, учасник проєкту "Пантерівець" Тарас Боровський;

заступник командира 3 ОШБр Родіон Кудряшов;

народний депутат, заступник голови Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Тарас Тарасенко;

народний депутат, член Комітету з питань антикорупційної політики Анатолій Бурміч;

радник міністра закордонних справ з питань релігійної дипломатії Денис Коляда;

американський політик Борис Пінкус.

Нагадаємо, 23 квітня США, Україна та європейські союзники зустрінуться у Лондоні для обговорення мирного плану щодо закінчення війни.

А президент США Дональд Трамп заявив, що існує велика ймовірність укладення "українсько-російської угоди" вже цього тижня.