Ультиматум ЄС для США та мирний план Трампа — ефір Вечір.LIVE

Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE поговоримо про "червоні лінії", які Європа окреслила для США щодо закінчення війни в Україні. Також дізнаємося, які пункти може містити мирний план американського президента Дональда Трампа.
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Інші теми ефіру
- Завтра у Лондоні обговорять мир в Україні.
- РФ хоче, щоб Україна зняла заборону переговорів з Путіним для обговорення пропозиції Зеленського про припинення ударів по цивільних об'єктах.
- Відстрочку від мобілізації втратять студенти, які після 25 років пішли здобувати професійно-технічну та професійну вищу освіту.
Гості сьогоднішнього ефіру:
- народний депутат, член Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України Руслан Горбенко;
- військовий юрист, учасник проєкту "Пантерівець" Тарас Боровський;
- заступник командира 3 ОШБр Родіон Кудряшов;
- народний депутат, заступник голови Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Тарас Тарасенко;
- народний депутат, член Комітету з питань антикорупційної політики Анатолій Бурміч;
- радник міністра закордонних справ з питань релігійної дипломатії Денис Коляда;
- американський політик Борис Пінкус.
Нагадаємо, 23 квітня США, Україна та європейські союзники зустрінуться у Лондоні для обговорення мирного плану щодо закінчення війни.
А президент США Дональд Трамп заявив, що існує велика ймовірність укладення "українсько-російської угоди" вже цього тижня.