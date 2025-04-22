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Ультиматум ЄС для США та мирний план Трампа — ефір Вечір.LIVE

Ультиматум ЄС для США та мирний план Трампа — ефір Вечір.LIVE

22 квітня 2025 р. 17:50

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Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE поговоримо про "червоні лінії", які Європа окреслила для США щодо закінчення війни в Україні. Також дізнаємося, які пункти може містити мирний план американського президента Дональда Трампа.

Подивитися ефір можна за посиланням.

Інші теми ефіру

  • Завтра у Лондоні обговорять мир в Україні.
  • РФ хоче, щоб Україна зняла заборону переговорів з Путіним для обговорення пропозиції Зеленського про припинення ударів по цивільних об'єктах.
  • Відстрочку від мобілізації втратять студенти, які після 25 років пішли здобувати професійно-технічну та професійну вищу освіту.

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • народний депутат, член Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України Руслан Горбенко;
  • військовий юрист, учасник проєкту "Пантерівець" Тарас Боровський;
  • заступник командира 3 ОШБр Родіон Кудряшов;
  • народний депутат, заступник голови Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Тарас Тарасенко;
  • народний депутат, член Комітету з питань антикорупційної політики Анатолій Бурміч;
  • радник міністра закордонних справ з питань релігійної дипломатії Денис Коляда;
  • американський політик Борис Пінкус.

Нагадаємо, 23 квітня США, Україна та європейські союзники зустрінуться у Лондоні для обговорення мирного плану щодо закінчення війни.

А президент США Дональд Трамп заявив, що існує велика ймовірність укладення "українсько-російської угоди" вже цього тижня.

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