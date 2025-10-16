Украинцев призвали экономить газ из-за атак РФ — эфир День.LIVE

Российские оккупанты продолжают атаковать критически важную инфраструктуру Украины. На фоне этого украинцев призвали экономить газ.
Об этом и не только будут говорить в эфире День.LIVE в четверг, 16 октября.
Гости эфира День.LIVE
Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:
- руководитель ОО "Центр стратегических коммуникаций "Форум", политолог Валерий Дымов;
- позывной "Симба", оператор батальона беспилотных систем "Небесная Кара" 54 отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы (54 ОМБр) Глеб Велитченко;
- эксперт по ЖКХ, тарифообразованию, субсидированию Кристина Ненно;
- политолог, исполнительный директор благотворительной организации "Будь с Украиной" Антон Малеев;
- директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова Владимир Дубовик;
- политолог-международник Андрей Бузаров;
- экономист, финансист Сергей Фурса;
- подполковник, заместитель командира Третий армейский корпус Максим Жорин;
- полковник ВСУ в запасе, военный эксперт Роман Свитан;
- офицер запаса, соучредитель #USASTANDSWITHUKRAINE, эксперт по нацбезопасности и обороне Екатерина Коваль;
- экс-заместитель Генерального прокурора Украины, заслуженный юрист, политический эксперт Николай Голомша;
- глава делегации Верховной Рады в Парламентской Ассамблее НАТО, заместитель председателя Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев;
- соучредитель Аналитического центра "Объединенная Украина" Антон Кучухидзе.
О чем будут говорить в эфире День.LIVE
Во время эфира гости будут обсуждать такие темы:
- Украинцев призвали экономно относиться к потреблению газа;
- Глава "Нафтогаза" Сергей Корецкий сообщил, что в результате российского обстрела серьезно пострадали объекты газовой инфраструктуры;
- "Обращаюсь с просьбой ко всем — по возможности экономно относиться к потреблению газа. Каждый сэкономленный кубометр сегодня имеет значение", — написал Корецкий.
Напомним, что 16 октября в результате атаки РФ остановлена работа объектов газодобычи на Полтавщине.
Также из-за атаки РФ на энергосистему Украины в Киеве 16 октября ввели экстренные отключения электроэнергии.