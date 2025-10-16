Украинцев призвали экономить газ из-за атак РФ — эфир День.LIVE

Российские оккупанты продолжают атаковать критически важную инфраструктуру Украины. На фоне этого украинцев призвали экономить газ.

Об этом и не только будут говорить в эфире День.LIVE в четверг, 16 октября.

Гости эфира День.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

руководитель ОО "Центр стратегических коммуникаций "Форум", политолог Валерий Дымов;

позывной "Симба", оператор батальона беспилотных систем "Небесная Кара" 54 отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы (54 ОМБр) Глеб Велитченко;

эксперт по ЖКХ, тарифообразованию, субсидированию Кристина Ненно;

политолог, исполнительный директор благотворительной организации "Будь с Украиной" Антон Малеев;

директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова Владимир Дубовик;

политолог-международник Андрей Бузаров;

экономист, финансист Сергей Фурса;

подполковник, заместитель командира Третий армейский корпус Максим Жорин;

полковник ВСУ в запасе, военный эксперт Роман Свитан;

офицер запаса, соучредитель #USASTANDSWITHUKRAINE, эксперт по нацбезопасности и обороне Екатерина Коваль;

экс-заместитель Генерального прокурора Украины, заслуженный юрист, политический эксперт Николай Голомша;

глава делегации Верховной Рады в Парламентской Ассамблее НАТО, заместитель председателя Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев;

соучредитель Аналитического центра "Объединенная Украина" Антон Кучухидзе.

О чем будут говорить в эфире День.LIVE

Во время эфира гости будут обсуждать такие темы:

Украинцев призвали экономно относиться к потреблению газа;

Глава "Нафтогаза" Сергей Корецкий сообщил, что в результате российского обстрела серьезно пострадали объекты газовой инфраструктуры;

"Обращаюсь с просьбой ко всем — по возможности экономно относиться к потреблению газа. Каждый сэкономленный кубометр сегодня имеет значение", — написал Корецкий.

Напомним, что 16 октября в результате атаки РФ остановлена работа объектов газодобычи на Полтавщине.

Также из-за атаки РФ на энергосистему Украины в Киеве 16 октября ввели экстренные отключения электроэнергии.