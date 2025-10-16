Українців закликали економити газ через атаки РФ — ефір День.LIVE

Російські окупанти продовжують атакувати критично важливу інфраструктуру України. На тлі цього українців закликали економити газ.
Про це та не тільки говоритимуть в ефірі День.LIVE у четвер, 16 жовтня.
Гості ефіру День.LIVE
Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:
- керівник ГО "Центр стратегічних комунікацій "Форум", політолог Валерій Димов;
- позивний "Сімба", оператор батальйону безпілотних систем "Небесна Кара" 54 окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи (54 ОМБр) Гліб Велітченко;
- експертка з ЖКГ, тарифоутворення, субсидіювання Кристина Ненно;
- політолог, виконавчий директор благодійної організації "Будь з Україною" Антон Малеєв;
- директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова Володимир Дубовик;
- політолог-міжнародник Андрій Бузаров;
- економіст, фінансист Сергій Фурса;
- підполковник, заступник командира Третій армійський корпус Максим Жорін;
- полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт Роман Світан;
- офіцер запасу, співзасновниця #USASTANDSWITHUKRAINE, експерт з нацбезпеки та оборони Катерина Коваль;
- ексзаступник Генерального прокурора України, заслужений юрист, політичний експерт Микола Голомша;
- голова делегації Верховної Ради в Парламентській Асамблеї НАТО, заступник голови Комітету ВР із питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв;
- співзасновник Аналітичного центру "Об’єднана Україна" Антон Кучухідзе.
Про що говоритимуть в ефірі День.LIVE
Під час ефіру гості обговорюватимуть такі теми:
- Українців закликали економно ставитися до споживання газу;
- Голова "Нафтогазу" Сергій Корецький повідомив, що внаслідок російського обстрілу серйозно постраждали об'єкти газової інфраструктури;
- "Звертаюсь з проханням до всіх — за можливості економно ставитися до споживання газу. Кожен заощаджений кубометр сьогодні має значення", — написав Корецький.
Нагадаємо, що 16 жовтня внаслідок атаки РФ зупинено роботу об'єктів газовидобутку на Полтавщині.
Також через атаки РФ на енергосистему України у Києві 16 жовтня запровадили екстрені відключення електроенергії.