Українців закликали економити газ через атаки РФ — ефір День.LIVE

Російські окупанти продовжують атакувати критично важливу інфраструктуру України. На тлі цього українців закликали економити газ.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі День.LIVE у четвер, 16 жовтня.

Гості ефіру День.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

керівник ГО "Центр стратегічних комунікацій "Форум", політолог Валерій Димов;

позивний "Сімба", оператор батальйону безпілотних систем "Небесна Кара" 54 окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи (54 ОМБр) Гліб Велітченко;

експертка з ЖКГ, тарифоутворення, субсидіювання Кристина Ненно;

політолог, виконавчий директор благодійної організації "Будь з Україною" Антон Малеєв;

директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова Володимир Дубовик;

політолог-міжнародник Андрій Бузаров;

економіст, фінансист Сергій Фурса;

підполковник, заступник командира Третій армійський корпус Максим Жорін;

полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт Роман Світан;

офіцер запасу, співзасновниця #USASTANDSWITHUKRAINE, експерт з нацбезпеки та оборони Катерина Коваль;

ексзаступник Генерального прокурора України, заслужений юрист, політичний експерт Микола Голомша;

голова делегації Верховної Ради в Парламентській Асамблеї НАТО, заступник голови Комітету ВР із питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв;

співзасновник Аналітичного центру "Об’єднана Україна" Антон Кучухідзе.

Про що говоритимуть в ефірі День.LIVE

Під час ефіру гості обговорюватимуть такі теми:

Українців закликали економно ставитися до споживання газу;

Голова "Нафтогазу" Сергій Корецький повідомив, що внаслідок російського обстрілу серйозно постраждали об'єкти газової інфраструктури;

"Звертаюсь з проханням до всіх — за можливості економно ставитися до споживання газу. Кожен заощаджений кубометр сьогодні має значення", — написав Корецький.

Нагадаємо, що 16 жовтня внаслідок атаки РФ зупинено роботу об'єктів газовидобутку на Полтавщині.

Також через атаки РФ на енергосистему України у Києві 16 жовтня запровадили екстрені відключення електроенергії.