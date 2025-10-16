Відео
Українців закликали економити газ через атаки РФ — ефір День.LIVE

Українців закликали економити газ через атаки РФ — ефір День.LIVE

16 жовтня 2025 р. 13:22

Російські окупанти продовжують атакувати критично важливу інфраструктуру України. На тлі цього українців закликали економити газ.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі День.LIVE у четвер, 16 жовтня.

Гості ефіру День.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

  • керівник ГО "Центр стратегічних комунікацій "Форум", політолог Валерій Димов;
  • позивний "Сімба", оператор батальйону безпілотних систем "Небесна Кара" 54 окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи (54 ОМБр) Гліб Велітченко;
  • експертка з ЖКГ, тарифоутворення, субсидіювання Кристина Ненно;
  • політолог, виконавчий директор благодійної організації "Будь з Україною" Антон Малеєв;
  • директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова Володимир Дубовик;
  • політолог-міжнародник Андрій Бузаров;
  • економіст, фінансист Сергій Фурса;
  • підполковник, заступник командира Третій армійський корпус Максим Жорін;
  • полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт Роман Світан;
  • офіцер запасу, співзасновниця #USASTANDSWITHUKRAINE, експерт з нацбезпеки та оборони Катерина Коваль;
  • ексзаступник Генерального прокурора України, заслужений юрист, політичний експерт Микола Голомша;
  •  голова делегації Верховної Ради в Парламентській Асамблеї НАТО, заступник голови Комітету ВР із питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв;
  • співзасновник Аналітичного центру "Об’єднана Україна" Антон Кучухідзе.

Про що говоритимуть в ефірі День.LIVE

Під час ефіру гості обговорюватимуть такі теми:

  • Українців закликали економно ставитися до споживання газу;
  • Голова "Нафтогазу" Сергій Корецький повідомив, що внаслідок російського обстрілу серйозно постраждали об'єкти газової інфраструктури;
  • "Звертаюсь з проханням до всіх — за можливості економно ставитися до споживання газу. Кожен заощаджений кубометр сьогодні має значення", — написав Корецький.

Нагадаємо, що 16 жовтня внаслідок атаки РФ зупинено роботу об'єктів газовидобутку на Полтавщині.

Також через атаки РФ на енергосистему України у Києві 16 жовтня запровадили екстрені відключення електроенергії. 

13:47 Раді пропонують збільшити зарплати воїнам — де братимуть гроші

13:46 Статистика про випадки СЗЧ недосконала — нардеп вказав нюанс

13:43 Блокування морського коридору — знищено російську міну

13:42 Втрата 6,2 млн грн — чому блогерка звинувачує Monobank

13:40 Держава бачитиме, де живуть українці — які зміни готує влада

13:39 В Укренерго пояснили, чи планують вводити погодинні відключення

