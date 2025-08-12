Украинцам смягчат выезд за границу — эфир Вечір.LIVE

Президент Владимир Зеленский поручил правительству упростить пересечение границы для украинцев. Отныне выезжать из Украины смогут юноши до 22 лет, а не только до 18.

Об этом и не только поговорят эксперты в эфире Вечір.LIVE 12 августа.

О чем эфир

Сегодня в эфире гости обсудят следующие темы:

Рютте заявил, что Путин не получит вознаграждения в результате переговоров на Аляске 15 августа,

Институт мировой экономики сообщил, что Европа теперь предоставляет Украине больше военной помощи, чем США,

Трамп отложил тарифы для Китая еще на 90 дней,

Зеленский: Разговор Трампа и Путина может быть важным для их двустороннего трека, но ничего об Украине без нас они принять не могут,

Ведущие нефтегазовые компании ищут новые месторождения — к 2050 году спрос на нефть и газ вырастет на 100 миллиардов баррелей,

Выезжать за пределы Украины молодежи до 22 лет станет проще: Зеленский поручил упростить пересечение госграницы,

Стипендии в Украине могут повысить до уровня минимальной заработной платы, — экс-заместитель министра образования и науки.

Гости эфира

Гостями эфира стали:

Виктория Гриб — нардеп, внефракционная,

Виктор Гальчинский — член правления ОО "Линия 102.Юа",

Антон Кучухидзе — соучредитель Аналитического центра "Объединенная Украина",

Екатерина Коваль — офицер запаса, соучредитель #USASTANDSWITHUKRAINE,

Кирилл Сазонов — военнослужащий ВСУ, доброволец спецподразделения "Гром".

Напомним, Зеленский поручил упростить пересечение государственной границыдля молодежи. Отныне украинцам в возрасте до 22 лет выезжать за границу станет проще.

Кроме того, президент анонсировал упрощенные условия поступления в вузы. В частности, возможно, будет зимняя вступительная кампания.