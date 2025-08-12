Украинцам смягчат выезд за границу — эфир Вечір.LIVE

Президент Владимир Зеленский поручил правительству упростить пересечение границы для украинцев. Отныне выезжать из Украины смогут юноши до 22 лет, а не только до 18.
Об этом и не только поговорят эксперты в эфире Вечір.LIVE 12 августа.
О чем эфир
Сегодня в эфире гости обсудят следующие темы:
- Рютте заявил, что Путин не получит вознаграждения в результате переговоров на Аляске 15 августа,
- Институт мировой экономики сообщил, что Европа теперь предоставляет Украине больше военной помощи, чем США,
- Трамп отложил тарифы для Китая еще на 90 дней,
- Зеленский: Разговор Трампа и Путина может быть важным для их двустороннего трека, но ничего об Украине без нас они принять не могут,
- Ведущие нефтегазовые компании ищут новые месторождения — к 2050 году спрос на нефть и газ вырастет на 100 миллиардов баррелей,
- Выезжать за пределы Украины молодежи до 22 лет станет проще: Зеленский поручил упростить пересечение госграницы,
- Стипендии в Украине могут повысить до уровня минимальной заработной платы, — экс-заместитель министра образования и науки.
Гости эфира
Гостями эфира стали:
- Виктория Гриб — нардеп, внефракционная,
- Виктор Гальчинский — член правления ОО "Линия 102.Юа",
- Антон Кучухидзе — соучредитель Аналитического центра "Объединенная Украина",
- Екатерина Коваль — офицер запаса, соучредитель #USASTANDSWITHUKRAINE,
- Кирилл Сазонов — военнослужащий ВСУ, доброволец спецподразделения "Гром".
Напомним, Зеленский поручил упростить пересечение государственной границыдля молодежи. Отныне украинцам в возрасте до 22 лет выезжать за границу станет проще.
Кроме того, президент анонсировал упрощенные условия поступления в вузы. В частности, возможно, будет зимняя вступительная кампания.