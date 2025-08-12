Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Відео arrow Украинцам смягчат выезд за границу — эфир Вечір.LIVE arrow
Украинцам смягчат выезд за границу — эфир Вечір.LIVE

Украинцам смягчат выезд за границу — эфир Вечір.LIVE

12 августа 2025 г. 17:52

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

Украинцам смягчат выезд за границу — эфир Вечір.LIVE

Text

Отказ Орбана поддержать ЕС и заявление Стармера — эфир День.LIVE

Text

Экстренная встреча Мерца с Зеленским — эфир Ранок.LIVE

11 августа 2025
Text

США будут говорить с ЕС о встрече на Аляске — эфир Вечір.LIVE

Text

Трамп проводит пресс-конференцию в Вашингтоне — прямой эфир

Text

Новые детали переговоров Путина и Трампа — эфир День.LIVE

Text

Трамп встретится с Путиным на Аляске — эфир Ранок.LIVE

8 августа 2025
Text

Трамп встретился с правителями Армении и Азербайджана — эфир

Text

Открытый банкинг и новые законы — Гетманцев в эфире Вечір.LIVE

Text

Встреча Трампа и Путина и мир с РФ в небе — эфир Вечер.LIVE

Text

17:52 Украинцам смягчат выезд за границу — эфир Вечір.LIVE

Text

13:17 Отказ Орбана поддержать ЕС и заявление Стармера — эфир День.LIVE

Text

08:00 Экстренная встреча Мерца с Зеленским — эфир Ранок.LIVE

11 августа 2025
Text

18:06 США будут говорить с ЕС о встрече на Аляске — эфир Вечір.LIVE

Text

17:20 Трамп проводит пресс-конференцию в Вашингтоне — прямой эфир

Президент Владимир Зеленский поручил правительству упростить пересечение границы для украинцев. Отныне выезжать из Украины смогут юноши до 22 лет, а не только до 18.

Об этом и не только поговорят эксперты в эфире Вечір.LIVE 12 августа.

О чем эфир

Сегодня в эфире гости обсудят следующие темы:

  • Рютте заявил, что Путин не получит вознаграждения в результате переговоров на Аляске 15 августа,
  • Институт мировой экономики сообщил, что Европа теперь предоставляет Украине больше военной помощи, чем США,
  • Трамп отложил тарифы для Китая еще на 90 дней,
  • Зеленский: Разговор Трампа и Путина может быть важным для их двустороннего трека, но ничего об Украине без нас они принять не могут,
  • Ведущие нефтегазовые компании ищут новые месторождения — к 2050 году спрос на нефть и газ вырастет на 100 миллиардов баррелей,
  • Выезжать за пределы Украины молодежи до 22 лет станет проще: Зеленский поручил упростить пересечение госграницы,
  • Стипендии в Украине могут повысить до уровня минимальной заработной платы, — экс-заместитель министра образования и науки.

Гости эфира

Гостями эфира стали:

  • Виктория Гриб — нардеп, внефракционная,
  • Виктор Гальчинский — член правления ОО "Линия 102.Юа",
  • Антон Кучухидзе — соучредитель Аналитического центра "Объединенная Украина",
  • Екатерина Коваль — офицер запаса, соучредитель #USASTANDSWITHUKRAINE,
  • Кирилл Сазонов — военнослужащий ВСУ, доброволец спецподразделения "Гром".

Напомним, Зеленский поручил упростить пересечение государственной границыдля молодежи. Отныне украинцам в возрасте до 22 лет выезжать за границу станет проще.

Кроме того, президент анонсировал упрощенные условия поступления в вузы. В частности, возможно, будет зимняя вступительная кампания.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

18:05 В Украине появится спутниковая связь Starlink — когда заработает

18:05 Зеленский анонсировал увеличение стипендий — когда ждать перемен

18:03 ВСУ уничтожили радиолокационный комплекс в Крыму — детали

17:57 Забарный оказался лучше Шевченко и Довбика — что известно

Text

17:52 Украинцам смягчат выезд за границу — эфир Вечір.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:50 Союзник Киева готов принять встречу лидеров Украины, РФ и США

17:46 Дроны СБУ второй раз за неделю атаковали базу хранения "Шахедов"

17:46 Запорожскую АЭС затянуло дымом — что случилось

17:45 Молодежь на ВОТ — Зеленский заявил о сложности ситуации

17:39 В Киеве предлагают изменить названия станций метро — варианты

18:05 В Украине появится спутниковая связь Starlink — когда заработает

18:05 Зеленский анонсировал увеличение стипендий — когда ждать перемен

18:03 ВСУ уничтожили радиолокационный комплекс в Крыму — детали

17:57 Забарный оказался лучше Шевченко и Довбика — что известно

17:50 Союзник Киева готов принять встречу лидеров Украины, РФ и США

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:46 Дроны СБУ второй раз за неделю атаковали базу хранения "Шахедов"

17:46 Запорожскую АЭС затянуло дымом — что случилось

17:45 Молодежь на ВОТ — Зеленский заявил о сложности ситуации

17:39 В Киеве предлагают изменить названия станций метро — варианты

17:28 Какая ситуация возле Покровска и Доброполья — детали от Генштаба

21:33 Трое взорвались на пляжах Одесчины — чувствуют ли люди опасность

8 августа

21:33 Памятники архитектуры в Одессе — какое их состояние сегодня

18:43 Что будет с ценами на продукты — импорт это спасение или нет

06:27 Введет ли Трамп новые санкции против России — что думают одесситы

7 августа

22:33 Что будет с курсом доллара в ближайшее время — прогноз экономиста

18:43 Стоимость жилья в Одессе — как изменились цены и какой спрос

06:33 Новые правила игры с криптовалютой в Украине — что изменится

06:14 Как живет и как выглядит Николаев, — репортаж из города

6 августа

19:43 Море в Одессе стало зеленым — опасность водорослей на побережье

06:33 Сколько стоит отдохнуть в Одессе в августе и что выбрать туристам

Text

17:52 Украинцам смягчат выезд за границу — эфир Вечір.LIVE

Text

13:17 Отказ Орбана поддержать ЕС и заявление Стармера — эфир День.LIVE

Text

08:00 Экстренная встреча Мерца с Зеленским — эфир Ранок.LIVE

11 августа
Text

18:06 США будут говорить с ЕС о встрече на Аляске — эфир Вечір.LIVE

Text

17:20 Трамп проводит пресс-конференцию в Вашингтоне — прямой эфир

Видео по теме

Все видео
Отказ Орбана поддержать ЕС и заявление Стармера — эфир День.LIVE

Отказ Орбана поддержать ЕС и заявление Стармера — эфир День.LIVE

12 августа 2025 г. 13:17
Экстренная встреча Мерца с Зеленским — эфир Ранок.LIVE

Экстренная встреча Мерца с Зеленским — эфир Ранок.LIVE

12 августа 2025 г. 8:00
США будут говорить с ЕС о встрече на Аляске — эфир Вечір.LIVE

США будут говорить с ЕС о встрече на Аляске — эфир Вечір.LIVE

11 августа 2025 г. 18:06
Трамп проводит пресс-конференцию в Вашингтоне — прямой эфир

Трамп проводит пресс-конференцию в Вашингтоне — прямой эфир

11 августа 2025 г. 17:20
Новые детали переговоров Путина и Трампа — эфир День.LIVE

Новые детали переговоров Путина и Трампа — эфир День.LIVE

11 августа 2025 г. 13:00
Трамп встретится с Путиным на Аляске — эфир Ранок.LIVE

Трамп встретится с Путиным на Аляске — эфир Ранок.LIVE

11 августа 2025 г. 8:00
Трамп встретился с правителями Армении и Азербайджана — эфир

Трамп встретился с правителями Армении и Азербайджана — эфир

8 августа 2025 г. 21:57
Открытый банкинг и новые законы — Гетманцев в эфире Вечір.LIVE

Открытый банкинг и новые законы — Гетманцев в эфире Вечір.LIVE

8 августа 2025 г. 21:11

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации