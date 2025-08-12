Українцям пом'якшать виїзд за кордон — ефір Вечір.LIVE

Президент Володимир Зеленський доручив уряду спростити перетин кордону для українців. Відтепер виїжджати з України зможуть юнаки до 22 років, а не лише до 18.

Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі Вечір.LIVE 12 серпня.

Про що ефір

Сьогодні в ефірі гості обговорять наступні теми:

Рютте заявив, що Путін не отримає винагороди внаслідок переговорів на Алясці 15 серпня,

Інститут світової економіки повідомив, що Європа тепер надає Україні більше військової допомоги, ніж США,

Трамп відклав тарифи для Китаю ще на 90 днів,

Зеленський: Розмова Трампа і Путіна може бути важливою для їхнього двостороннього треку, але нічого про Україну без нас вони ухвалити не можуть,

Провідні нафтогазові компанії шукають нові родовища — до 2050 року попит на нафту та газ зросте на 100 мільярдів барелів,

Виїздити за межі України молоді до 22 років стане простіше: Зеленський доручив спростити перетин держкордону,

Стипендії в Україні можуть підвищити до рівня мінімальної заробітної плати, — ексзаступник міністра освіти і науки.

Гості ефіру

Гостями ефіру стали:

Вікторія Гриб — нардепка, позафракційна,

Віктор Гальчинський — член правління ГО "Лінія 102.Юа",

Антон Кучухідзе — співзасновник Аналітичного центру "Об’єднана Україна",

Катерина Коваль — офіцер запасу, співзасновниця #USASTANDSWITHUKRAINE,

Кирило Сазонов — військовослужбовець ЗСУ, доброволець спецпідрозділу "Грім".

Нагадаємо, Зеленський доручив спростити перетин державного кордону для молоді. Відтепер українцям віком до 22 років виїздити за кордон стане простіше.

Крім того, президент анонсував спрощені умови вступу до ВНЗ. Зокрема, можливо, буде зимова вступна кампанія.