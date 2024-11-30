Украинская нация может скоро исчезнуть — Богомолец сказала почему

Украинская нация может исчезнуть через 180 лет, если демографическая ситуация не улучшится. Сейчас в стране наблюдается катастрофическое увеличение смертности и снижение рождаемости.

Об этом заявила заслуженный врач Украины Ольга Богомолец в эфире Вечір.LIVE.

Демографический кризис в Украине

По словам Богомолец, в Украине сейчас наблюдается катастрофическое увеличение смертности и снижение рождаемости.

При таких условиях, как говорит врач, украинцы могут исчезнуть, даже не считая потерь на войне и эмиграции.

"Это шесть поколений по 30 лет — ноль украинцев остается. То есть, конечно, территории останутся, кто-то на них будет сеять зерно, кто-то будет, но это будут уже не украинцы", — сказала Богомолец.

Ранее мы писали, что около 40% украинских беженцев хотят вернуться домой, в то время как около 25% планируют остаться за границей. Украина должна рассчитывать, что после войны численность населения будет составлять около 30 млн человек.

Также мы сообщали, что с начала полномасштабного вторжения России население Украины уменьшилось на 10 млн человек — это составляет около четверти. Причины — массовый выезд украинцев за границу, падение уровня рождаемости и смерти в результате боевых действий.