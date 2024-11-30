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Українська нація може скоро зникнути — Богомолець пояснила чому

Українська нація може скоро зникнути — Богомолець пояснила чому

30 листопада 2024 р. 15:29

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Українська нація може зникнути через 180 років, якщо демографічна ситуація не покращиться. Зараз в країні спостерігається катастрофічне збільшення смертності і зменшення народжуваності.

Про це заявила заслужена лікарка України Ольга Богомолець ефірі Вечір.LIVE.

Демографічна криза в Україні

За словами Богомолець, в Україні зараз спостерігається катастрофічне збільшення смертності і зменшення народжуваності.

За таких умов, як каже лікарка, українці можуть зникнути, навіть не враховуючи втрати на війні та еміграцію.

"Це шість поколінь по 30 років — нуль українців залишається. Тобто, звичайно, території залишаться, хтось на них буде сіяти зерно, хтось буде, але це будуть вже не українці", — сказала Богомолець.

Раніше ми писали, що близько 40% українських біженців хочуть повернутися додому, тоді як близько 25% планують залишитися за кордоном. Україна повинна розраховувати, що після війни чисельність населення становитиме приблизно 30 млн осіб.

Також ми повідомляли, що з початку повномасштабного вторгнення Росії населення України зменшилося на 10 млн людей — це становить близько чверті. Причини — масовий виїзд українців за кордон, падіння рівня народжуваності та смерті внаслідок бойових дій.

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15:05 Синоптики закликали киян бути обережними завтра — прогноз погоди

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

15:03 Окупанти вдарили з артилерії по цивільних у Мирнограді

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