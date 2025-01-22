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Украина в фокусе — ключевые события третьего дня форума в Давосе

Украина в фокусе — ключевые события третьего дня форума в Давосе

22 января 2025 г. 19:31

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22:03 Нардеп заявил о фактах торговли между бригадой Галушкина и РФ

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21:40 Не только пехота — в "Азове" ответили, кого не хватает в ВСУ

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17:45 Рютте признал, что Украина защищает все НАТО — эфир Вечір.LIVE

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13:00 Когда закончится активная фаза войны — эфир День.LIVE

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08:55 Рютте и Дуда обсудят войну в Украине — эфир Новини.LIVE

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08:38 Военный раскритиковал расходы на благоустройство во время войны

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08:00 Зеленский хочет миротворцев из США в Украине — эфир Ранок.LIVE

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02:27 Киев не использовал миллиарды гривен — депутат назвала сумму

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00:14 Ким отреагировал на слухи о зимнем наступлении россиян на юге

22 января 2025
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19:31 Украина в фокусе — ключевые события третьего дня форума в Давосе

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22:03 Нардеп заявил о фактах торговли между бригадой Галушкина и РФ

Text

21:40 Не только пехота — в "Азове" ответили, кого не хватает в ВСУ

Text

17:45 Рютте признал, что Украина защищает все НАТО — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Когда закончится активная фаза войны — эфир День.LIVE

Text

08:55 Рютте и Дуда обсудят войну в Украине — эфир Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

08:38 Военный раскритиковал расходы на благоустройство во время войны

Text

08:00 Зеленский хочет миротворцев из США в Украине — эфир Ранок.LIVE

Text

02:27 Киев не использовал миллиарды гривен — депутат назвала сумму

Text

00:14 Ким отреагировал на слухи о зимнем наступлении россиян на юге

22 января 2025
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19:31 Украина в фокусе — ключевые события третьего дня форума в Давосе

На Международном экономическом форуме в Давосе, что в Швейцарии, в фокусе был справедливый и всеобъемлющий мир в Украине. Чиновники также раскрыли подробности подготовки к встрече президентов Украины и США, и, кроме того, в этот день звучал главный вопрос — когда закончится война.

Об этом рассказала журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец в эфире Вечір.LIVE.

Ключевые темы форума в Давосе 23 января

Невероятный фурор вызвал приезд Президента Украины Владимира Зеленского, улицы были перекрыты, патрулировала охрана. На вопрос, когда планируются контакты с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом, украинским лидер ответил, что будут работать над встречами прежде всего команд, а затем и президентов. О предстоящей встрече также высказался и глава Офиса Президента Андрей Ермак. По его словам, уже есть контакты по встрече двух глав государств.

В свою очередь министр иностранных дел Андрей Сибига отметил, что Украина держит фокус мероприятия в Давосе. Он рассказал, что в каждой речи звучат слова поддержки Украины, заявления о солидарности и необходимости достичь справедливого мира. Есть понимание, что война идет не только против Украины, но это и атака на общие ценности и международное право.

Встречи президента были плодотворными, обсуждались важные вопросы, в частности с президентом Азербайджана, премьер-министром Ирака, Катаром. Также около 20 минут длилась встреча Зеленского с президентом Аргентины — пока неизвестно, к чему пришли стороны. В целом двухдневный визит является положительным, Украина услышала положительные сигналы от мира.

Завтра, 23 января, будет заключительный день форума, главным событием которого ожидается выступление Трампа. Запад ждет, что скажет президент США в своей речи и что пообещает относительно решения войны России против Украины. Также всех интересует вопрос, закончится ли война в этом году.

В то же время у союзников есть понимание справедливого мира, чтобы не просто были подписаны бумаги, западные лидеры понимают, что российского диктатора Владимира Путина не остановит ничто, что ему лишь нужен перерыв для подкрепления сил, а после он нанесет удар больших масштабов.

Напомним, что Зеленский во время встречи с журналистами на форуме в Давосе отметил, что Путин понимает только язык силы. По его словам, с диктатором РФ нельзя говорить на равных.

Также Зеленский ответил в комментарии журналистке Галине Остаповец, ожидает ли Украина дальнейшей помощи от США.

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23:42 Сырский признался, как готовится к военным операциям

23:21 Рома проиграла АЗ Алкмаар в ЛЕ, а Довбик разбил нос сопернику

23:20 Трамп рассекретил документы об убийстве Кеннеди, — Bloomberg

23:01 Бойцы "Помсти" уничтожили танки и броневики россиян — видео

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21:40 Не только пехота — в "Азове" ответили, кого не хватает в ВСУ

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17:45 Рютте признал, что Украина защищает все НАТО — эфир Вечір.LIVE

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13:00 Когда закончится активная фаза войны — эфир День.LIVE

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08:55 Рютте и Дуда обсудят войну в Украине — эфир Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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08:00 Зеленский хочет миротворцев из США в Украине — эфир Ранок.LIVE

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