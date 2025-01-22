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Україна у фокусі — ключові події третього дня форуму в Давосі

Україна у фокусі — ключові події третього дня форуму в Давосі

22 січня 2025 р. 19:31

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21:40 Не тільки піхота — в "Азові" відповіли, кого не вистачає в ЗСУ

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17:45 Рютте визнав, що Україна захищає все НАТО — ефір Вечір.LIVE

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13:00 Коли закінчиться активна фаза війни — ефір День.LIVE

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08:55 Рютте і Дуда обговорять війну в Україні — ефір Новини.LIVE

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08:38 Військовий розкритикував витрати на благоустрій під час війни

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08:00 Зеленський хоче миротворців зі США в Україні — ефір Ранок.LIVE

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00:14 Кім відреагував на чутки про зимовий наступ росіян на півдні

22 січня 2025
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19:31 Україна у фокусі — ключові події третього дня форуму в Давосі

На Міжнародному економічному форумі в Давосі, що в Швейцарії, у фокусі був справедливий та всеосяжний мир в Україні. Посадовці також розкрили подробиці підготовки до зустрічі президентів України та США, і, крім того, цього дня лунало головне питання — коли закінчиться війна.

Про це розповіла журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець в ефірі Вечір.LIVE.

Ключові теми форуму в Давосі 23 січня 

Неймовірний фурор викликав приїзд Президента України Володимира Зеленського, вулиці були перекриті, патрулювала охорона. На запитання, коли плануються контакти з новообраним президентом США Дональдом Трампом, українським лідер відповів, що будуть працювати над зустрічами передусім команд, а потім і президентів. Про майбутню зустріч також висловився й очільник Офісу Президента Андрій Єрмак. За його словами, уже є контакти щодо зустрічі двох глав держав.

Своєю чергою міністр закордонних справ Андрій Сибіга наголосив, що Україна тримає фокус заходу в Давосі. Він розповів, що у кожній промові лунають слова підтримки України, заяви про солідарність та необхідність досягти справедливого миру. Є розуміння, що війна йде не лише проти України, а це й атака на спільні цінності та міжнародне право.

Зустрічі президента були плідними, обговорювалися важливі питання, зокрема з президентом Азербайджану, прем'єр-міністром Іраку, Катаром. Також близько 20 хвилин тривала зустріч Зеленського із президентом Аргентини — наразі невідомо, до чого дійшли сторони. Загалом дводенний візит є позитивним, Україна почула позитивні сигнали від світу. 

Завтра, 23 січня, буде заключний день форуму, головною подією якого очікується виступ Трампа. Захід чекає, що скаже президент США у своїй промові та що пообіцяє щодо вирішення війни Росії проти України. Також усіх цікавить питання, чи закінчиться війна цьогоріч.

Водночас у союзників є розуміння справедливого миру, щоб не просто були підписані папери, західні лідери розуміють, що російського диктатора Володимира Путіна не зупинить ніщо, що йому лише потрібна перерва для підкріплення сил, а опісля він завдасть удару більших масштабів.

Нагадаємо, що Зеленський під час зустрічі із журналістами на форумі в Давосі наголосив, що Путін розуміє лише мову сили. За його словами, із диктатором РФ не можна говорити на рівних.

Також Зеленський відповів у коментарі журналістці Галині Остаповець, чи очікує Україна на подальшу допомогу від США.

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21:19 В ЗСУ прокоментували інформацію про мільйонні премії керівництва

21:09 Продовження відстрочки для педагога — чи треба йти в ТЦК

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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19:31 Україна у фокусі — ключові події третього дня форуму в Давосі