Україна у фокусі — ключові події третього дня форуму в Давосі

На Міжнародному економічному форумі в Давосі, що в Швейцарії, у фокусі був справедливий та всеосяжний мир в Україні. Посадовці також розкрили подробиці підготовки до зустрічі президентів України та США, і, крім того, цього дня лунало головне питання — коли закінчиться війна.

Про це розповіла журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець в ефірі Вечір.LIVE.

Ключові теми форуму в Давосі 23 січня

Неймовірний фурор викликав приїзд Президента України Володимира Зеленського, вулиці були перекриті, патрулювала охорона. На запитання, коли плануються контакти з новообраним президентом США Дональдом Трампом, українським лідер відповів, що будуть працювати над зустрічами передусім команд, а потім і президентів. Про майбутню зустріч також висловився й очільник Офісу Президента Андрій Єрмак. За його словами, уже є контакти щодо зустрічі двох глав держав.

Своєю чергою міністр закордонних справ Андрій Сибіга наголосив, що Україна тримає фокус заходу в Давосі. Він розповів, що у кожній промові лунають слова підтримки України, заяви про солідарність та необхідність досягти справедливого миру. Є розуміння, що війна йде не лише проти України, а це й атака на спільні цінності та міжнародне право.

Зустрічі президента були плідними, обговорювалися важливі питання, зокрема з президентом Азербайджану, прем'єр-міністром Іраку, Катаром. Також близько 20 хвилин тривала зустріч Зеленського із президентом Аргентини — наразі невідомо, до чого дійшли сторони. Загалом дводенний візит є позитивним, Україна почула позитивні сигнали від світу.

Завтра, 23 січня, буде заключний день форуму, головною подією якого очікується виступ Трампа. Захід чекає, що скаже президент США у своїй промові та що пообіцяє щодо вирішення війни Росії проти України. Також усіх цікавить питання, чи закінчиться війна цьогоріч.

Водночас у союзників є розуміння справедливого миру, щоб не просто були підписані папери, західні лідери розуміють, що російського диктатора Володимира Путіна не зупинить ніщо, що йому лише потрібна перерва для підкріплення сил, а опісля він завдасть удару більших масштабів.

Нагадаємо, що Зеленський під час зустрічі із журналістами на форумі в Давосі наголосив, що Путін розуміє лише мову сили. За його словами, із диктатором РФ не можна говорити на рівних.

Також Зеленський відповів у коментарі журналістці Галині Остаповець, чи очікує Україна на подальшу допомогу від США.