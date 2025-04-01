Украина рассматривает новое соглашение с США — эфир Вечір.LIVE

Гостями эфира Вечір.LIVE стали нардепы Руслан Горбенко и Владимир Мороз, командир первого штурмового батальона 3 ОШБр Владимир Фокин, соучредитель Аналитического центра "Объединенная Украина" Антон Кучухидзе, кандидат юридических наук Вадим Черныш, общественный и политический деятель из США Юрий Рашкин, а также заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук. В частности, они обсудят детали нового соглашения об ископаемых со Штатами.

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Эфир Вечір.LIVE

Гости эфира прокомментируют, что в ЦПД объяснили, почему Россия объявила самый большой военный призыв.

Также они отреагируют на российскую атаку энергообъекта в Херсоне.

Среди других тем:

Сибига раскрыл подробности подготовки нового соглашения с США об ископаемых;

Трамп заявил, что членства Украины в НАТО не было в соглашении об ископаемых, — CNN;

Никакого совещания вообще не было: Арахамия отрицает подготовку к выборам;

Стармер и Зеленский обсудили встречу по "силам гарантирования" в Украине;

Залужный сделал заявление о своем участии в президентских выборах.

Напомним, Сибига заявил, что Украина получила новый текст соглашения с США о сотрудничестве в сфере минеральных ресурсов.

Кроме того, министр рассказал, что 1 апреля российские оккупанты снова нарушили договоренность об остановке ударов по энергоинфраструктуре.