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Україна розглядає нову угоду зі США — ефір Вечір.LIVE

Україна розглядає нову угоду зі США — ефір Вечір.LIVE

01 квітня 2025 р. 17:50

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Гостями ефіру Вечір.LIVE стали нардепи Руслан Горбенко та Володимир Мороз, командир першого штурмового батальйону 3 ОШБр Володимир Фокін, співзасновник Аналітичного центру "Об’єднана Україна" Антон Кучухідзе, кандидат юридичних наук Вадим Черниш, громадський та політичний діяч зі США Юрій Рашкін, а також заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук. Зокрема, вони обговорять деталі нової угоди про копалини зі Штатами.

Подивитися ефір Вечір.LIVE можна на YouTube-каналі.

Ефір Вечір.LIVE

Гості ефіру прокоментують, що у ЦПД пояснили, чому Росія оголосила найбільший військовий призов. 

Також вони відреагують на російську атаку енергообʼєкта в Херсоні.

Серед інших тем:

  • Сибіга розкрив подробиці підготовки нової угоди з США про копалини;
  • Трамп заявив, що членства України в НАТО не було в угоді про копалини, — CNN;
  • ніякої наради взагалі не було: Арахамія заперечив підготовку до виборів;
  • Стармер і Зеленський обговорили зустріч щодо "сил гарантування" в Україні;
  • Залужний зробив заяву про свою участь у президентських виборах.

Нагадаємо, Сибіга заявив, що Україна отримала новий текст угоди зі США про співпрацю у сфері мінеральних ресурсів. 

Крім того, міністр розповів, що 1 квітня російські окупанти знову порушили домовленість про зупинку ударів по енергоінфраструктурі.

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18:53 У Малайзії через масштабну пожежу пошкоджено пів сотні будинків

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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