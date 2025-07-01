Украина усиливает подготовку мобилизованных — эфир День.LIVE

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский анонсировал изменения относительно базовой подготовки военных. Он сообщил, что срок базовой общей подготовки будет увеличен.

Об этом и не только будут говорить в эфире День.LIVE во вторник, 1 июля.

Гости эфира День.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

энергетический эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев;

заместитель председателя Сумского районного совета Владимир Бицак;

начальник отдела организации технического контроля транспортных средств регионального сервисного центра ГСЦ МВД в Киевской и Черниговской областях Павел Матейчук;

главный консультант Национального института стратегических исследований, кандидат экономических наук Иван Ус;

политолог Петр Олещук;

руководитель ОО "Центр стратегических коммуникаций "Форум"", политолог Валерий Дымов;

председатель Общественной лиги Украина-НАТО Сергей Джердж.

О чем будут говорить в эфире День.LIVE

Во время эфира гости будут обсуждать такие темы:

РФ атаковала ракетой Каменский район Днепропетровщины: есть жертвы;

Украина все еще может победить в войне против России: в Foreign Affairs назвали условие;

Кэллог отреагировал на новые упреки Кремля;

В Средиземном море взорвался танкер "теневого флота" РФ: в ГУР рассказали детали;

В Крыму уничтожен Су-30: ГУР показало удар "Бобра" по аэродрому в Саках;

РФ стремится поработить весь украинский народ: ISW предупредил о планах Путина;

Генштаб впервые с февраля показал на картах продвижение россиян на Сумщине;

В Украине увеличат срок базовой военной подготовки, — Сырский.

Напомним, что сегодня, 1 июля, в Генеральном штабе ВС Украины состоялось комплексное совещание по противодействию российским ударным БпЛА.

Также во вторник, 1 июля, российские оккупанты ракетой ударили по Каменскому району Днепропетровской области.