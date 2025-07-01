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Украина усиливает подготовку мобилизованных — эфир День.LIVE

Украина усиливает подготовку мобилизованных — эфир День.LIVE

1 июля 2025 г. 13:18

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Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский анонсировал изменения относительно базовой подготовки военных. Он сообщил, что срок базовой общей подготовки будет увеличен.

Об этом и не только будут говорить в эфире День.LIVE во вторник, 1 июля.

Гости эфира День.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

  • энергетический эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев;
  • заместитель председателя Сумского районного совета Владимир Бицак;
  • начальник отдела организации технического контроля транспортных средств регионального сервисного центра ГСЦ МВД в Киевской и Черниговской областях Павел Матейчук;
  • главный консультант Национального института стратегических исследований, кандидат экономических наук Иван Ус;
  • политолог Петр Олещук;
  • руководитель ОО "Центр стратегических коммуникаций "Форум"", политолог Валерий Дымов;
  • председатель Общественной лиги Украина-НАТО Сергей Джердж.

О чем будут говорить в эфире День.LIVE

Во время эфира гости будут обсуждать такие темы:

  • РФ атаковала ракетой Каменский район Днепропетровщины: есть жертвы;
  • Украина все еще может победить в войне против России: в Foreign Affairs назвали условие;
  • Кэллог отреагировал на новые упреки Кремля;
  • В Средиземном море взорвался танкер "теневого флота" РФ: в ГУР рассказали детали;
  • В Крыму уничтожен Су-30: ГУР показало удар "Бобра" по аэродрому в Саках;
  • РФ стремится поработить весь украинский народ: ISW предупредил о планах Путина;
  • Генштаб впервые с февраля показал на картах продвижение россиян на Сумщине;
  • В Украине увеличат срок базовой военной подготовки, — Сырский.

Напомним, что сегодня, 1 июля, в Генеральном штабе ВС Украины состоялось комплексное совещание по противодействию российским ударным БпЛА.

Также во вторник, 1 июля, российские оккупанты ракетой ударили по Каменскому району Днепропетровской области.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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