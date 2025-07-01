Украина усиливает подготовку мобилизованных — эфир День.LIVE

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский анонсировал изменения относительно базовой подготовки военных. Он сообщил, что срок базовой общей подготовки будет увеличен.
Об этом и не только будут говорить в эфире День.LIVE во вторник, 1 июля.
Гости эфира День.LIVE
Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:
- энергетический эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев;
- заместитель председателя Сумского районного совета Владимир Бицак;
- начальник отдела организации технического контроля транспортных средств регионального сервисного центра ГСЦ МВД в Киевской и Черниговской областях Павел Матейчук;
- главный консультант Национального института стратегических исследований, кандидат экономических наук Иван Ус;
- политолог Петр Олещук;
- руководитель ОО "Центр стратегических коммуникаций "Форум"", политолог Валерий Дымов;
- председатель Общественной лиги Украина-НАТО Сергей Джердж.
О чем будут говорить в эфире День.LIVE
Во время эфира гости будут обсуждать такие темы:
- РФ атаковала ракетой Каменский район Днепропетровщины: есть жертвы;
- Украина все еще может победить в войне против России: в Foreign Affairs назвали условие;
- Кэллог отреагировал на новые упреки Кремля;
- В Средиземном море взорвался танкер "теневого флота" РФ: в ГУР рассказали детали;
- В Крыму уничтожен Су-30: ГУР показало удар "Бобра" по аэродрому в Саках;
- РФ стремится поработить весь украинский народ: ISW предупредил о планах Путина;
- Генштаб впервые с февраля показал на картах продвижение россиян на Сумщине;
- В Украине увеличат срок базовой военной подготовки, — Сырский.
Напомним, что сегодня, 1 июля, в Генеральном штабе ВС Украины состоялось комплексное совещание по противодействию российским ударным БпЛА.
Также во вторник, 1 июля, российские оккупанты ракетой ударили по Каменскому району Днепропетровской области.