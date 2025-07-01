Україна посилює підготовку мобілізованих — ефір День.LIVE

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський анонсував зміни щодо базової підготовки військових. Він повідомив, що термін базової загальної підготовки буде збільшено.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі День.LIVE у вівторок, 1 липня.

Гості ефіру День.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

енергетичний експерт Українського інституту майбутнього Станіслав Ігнатьєв;

заступник голови Сумської районної ради Володимир Біцак;

начальник відділу організації технічного контролю транспортних засобів регіонального сервісного центру ГСЦ МВС у Київській та Чернігівській областях Павло Матейчук;

головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук Іван Ус;

політолог Петро Олещук;

керівник ГО "Центр стратегічних комунікацій "Форум"", політолог Валерій Димов;

голова Громадської ліги Україна-НАТО Сергій Джердж.

Про що говоритимуть в ефірі День.LIVE

Під час ефіру гості обговорюватимуть такі теми:

РФ атакувала ракетою Кам'янський район Дніпропетровщини: є жертви;

Україна все ще може перемогти у війні проти Росії: у Foreign Affairs назвали умову;

Келлог відреагував на нові закиди Кремля;

У Середземному морі вибухнув танкер "тіньового флоту" РФ: у ГУР розповіли деталі;

У Криму знищено Су-30: ГУР показало удар "Бобра" по аеродрому в Саках;

РФ прагне поневолити весь український народ: ISW попередив про плани Путіна;

Генштаб уперше з лютого показав на мапах просування росіян на Сумщині;

В Україні збільшать термін базової військової підготовки, — Сирський.

Нагадаємо, що сьогодні, 1 липня, в Генеральному штабі ЗС України відбулася комплексна нарада щодо протидії російським ударним БпЛА.

Також у вівторок, 1 липня, російські окупанти ракетою вдарили по Кам'янському району Дніпропетровської області.