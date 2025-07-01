Україна посилює підготовку мобілізованих — ефір День.LIVE

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський анонсував зміни щодо базової підготовки військових. Він повідомив, що термін базової загальної підготовки буде збільшено.
Про це та не тільки говоритимуть в ефірі День.LIVE у вівторок, 1 липня.
Гості ефіру День.LIVE
Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:
- енергетичний експерт Українського інституту майбутнього Станіслав Ігнатьєв;
- заступник голови Сумської районної ради Володимир Біцак;
- начальник відділу організації технічного контролю транспортних засобів регіонального сервісного центру ГСЦ МВС у Київській та Чернігівській областях Павло Матейчук;
- головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук Іван Ус;
- політолог Петро Олещук;
- керівник ГО "Центр стратегічних комунікацій "Форум"", політолог Валерій Димов;
- голова Громадської ліги Україна-НАТО Сергій Джердж.
Про що говоритимуть в ефірі День.LIVE
Під час ефіру гості обговорюватимуть такі теми:
- РФ атакувала ракетою Кам'янський район Дніпропетровщини: є жертви;
- Україна все ще може перемогти у війні проти Росії: у Foreign Affairs назвали умову;
- Келлог відреагував на нові закиди Кремля;
- У Середземному морі вибухнув танкер "тіньового флоту" РФ: у ГУР розповіли деталі;
- У Криму знищено Су-30: ГУР показало удар "Бобра" по аеродрому в Саках;
- РФ прагне поневолити весь український народ: ISW попередив про плани Путіна;
- Генштаб уперше з лютого показав на мапах просування росіян на Сумщині;
- В Україні збільшать термін базової військової підготовки, — Сирський.
Нагадаємо, що сьогодні, 1 липня, в Генеральному штабі ЗС України відбулася комплексна нарада щодо протидії російським ударним БпЛА.
Також у вівторок, 1 липня, російські окупанти ракетою вдарили по Кам'янському району Дніпропетровської області.