Украина получит крупную партию оружия — эфир День.LIVE

Гостями эфира День.LIVE стали кандидат политических наук Андрей Ковалев, специалист по коммуникациям Razom We Stand Максим Гардус, политический эксперт Константин Матвиенко, кандидат политических наук Мария Гелетий, исполнительный директор эксперт экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, политолог Андрей Городницкий и военный обозреватель Алексей Гетьман.

Посмотреть эфир День.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир День.LIVE

Гости обсудят, что глава Пентагона Пит Хегсет требует от европейцев больших взносов в программу PURL для покупки американского оружия Украине.

"Время усилить поддержку!" — заявил он, чтобы ускорить победу.

Напомним, генсек НАТО Марк Рютте оценил программу PURL. По его словам, многие другие страны присоединятся.

Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил, что уже шесть государств профинансировали программу PURL.